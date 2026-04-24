Muitas organizações que usam o Imperva enfrentam desafios de escalabilidade, preços imprevisíveis, lacunas de visibilidade e preocupações com o suporte.

O Guardium Data Protection lida com esses problemas com desempenho empresarial comprovado, monitoramento em tempo real, licenciamento previsível e a mais alta satisfação do cliente.

Quer você esteja tendo a instabilidade do Imperva em escala ou procurando uma alternativa mais confiável, estamos aqui para ajudar.

Conecte-se com um representante da IBM ou com um de nossos parceiros de negócios para explorar por que as organizações estão migrando do Imperva para o Guardium e como podemos atender às suas necessidades específicas.