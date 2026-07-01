As novas regras de soberania digital para Provedores de Serviços Gerenciados (MSPs) e integradores de sistemas

Saiba como os Provedores de Serviços Gerenciados (MSPs) e integradores de sistemas podem transformar a soberania digital de um desafio de conformidade em uma vantagem competitiva, com arquiteturas criadas para controle, resiliência e confiança.
  • Entenda por que a soberania digital agora vai além da residência de dados
  • Explore cinco princípios para plataformas de nuvem soberana de última geração
  • Saiba como os Provedores de Serviços Gerenciados (MSPs) podem criar serviços soberanos diferenciados e de maior valor
  • Veja como o IBM Sovereign Core ajuda no controle operacional, na conformidade contínua e na governança de IA

 

Fonte: Nick Patience, The New Rules of Digital Sovereignty: Architecture, Control, and Competitive Advantage. The Futurum Group

Fundo cinza claro com uma grade de pequenos pontos azuis e linhas fracas que se cruzam formando um padrão abstrato sutil

Cadastre-se para ter acesso ao relatório do Futurum