Grande demais para falhar: por que os projetos de descontinuação do mainframe provavelmente falharão na era da IA generativa

Apesar das afirmações de alguns fornecedores de IA e integradores de sistemas que promovem o "sonho" do fim do mainframe, os dados estão mostrando que a realidade é extremamente diferente. A IA generativa é, de fato, uma boa tecnologia para reduzir a barreira de habilidades no desenvolvimento de software, auxiliando na compreensão e conclusão de código e apoiando as equipes para que sejam mais eficientes em suas tarefas diárias. No entanto, isso está longe de ser a ferramenta mágica que permite o fim do mainframe. A maioria dos projetos de desativação do mainframe não leva somente a excessos dispendiosos; eles ameaçam a continuidade dos negócios e das operações. Adotar uma abordagem de plataforma inteligente, avaliando cuidadosamente as cargas de trabalho e escolhendo a melhor plataforma, resulta em um maior retorno para a maioria das operações.

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