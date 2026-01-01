Nos últimos três anos, muitas organizações transformaram o mainframe da IBM de um candidato à aposentadoria em um pilar estratégico dentro de ambientes híbridos de TI. Os mainframes continuam oferecendo resiliência, segurança, integridade transacional e compatibilidade retroativa sem igual em comparação com plataformas alternativas. As organizações agora estão priorizando a remediação do subinvestimento na plataforma para tornar seu ambiente de mainframe preparado para o futuro na próxima década.

Inscreva-se para ler o relatório completo.

Isenção de responsabilidade: GARTNER é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto nem serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem somente os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.