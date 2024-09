Saiba por que a IBM é reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant™ for Primary Storage de 2023 por sua capacidade de execução e integridade da visão para o IBM Storage Virtualize.

IBM Storage FlashSystem vence no TrustRadius

O IBM® Storage FlashSystem foi novamente premiado pela TrustRadius com a melhor avaliação entre as soluções de armazenamento em matriz flash para empresas, com base em suas excelentes taxas de satisfação dos clientes.