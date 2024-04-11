Patrimônio de referência 2026

Contate o Banco IBM Gerenciamento do risco de capital
Ilustração isométrica de uma mulher em um notebook em uma plataforma interconectada a outras plataformas com uma nuvem, um escudo de segurança e um banco
1º trimestre de 2026

Nivel I

Capital Principal

Jan 26

Fev 26

Mar 26

Capital Social

435.351.477,02

435.351.477,02

435.351.477,02

Reservas de Capital, Reavaliação e de Lucros

79.701.848,30

79.701.848,30

79.701.848,30

Ajustes negativos de perda esperada

8.057.743,93

8.057.743,93

8.057.743,93

Prejuízo/Lucro Acumulado

Resultado Acumulado

2.892.328,35

-451.077,80

2.256.311,16

Créditos Tributários de Prejuízo Fiscal e Relacionados à CSLL

-121.585.943,84

-122.493.334,66

-122.439.226,86

Total PR *

404.417.453,76

400.166.656,79

402.928.153,55

*Os preços apresentados são indicativos, podem variar de acordo com o país, excluem impostos e taxas aplicáveis e estão sujeitos à disponibilidade de ofertas do produto em uma localidade. 

Nivel II e Capital Complementar > Não Aplicável ao Banco IBM

 * Valores em Reais

 

 
Patrimônio de referência
2026 2025 2024 2023 2022 2021
Detalhamento RWA
1º semestre de 2026 2º semestre de 2025 1º semestre de 2025 2º semestre de 2024 1º semestre de 2024 2º semestre de 2023 1º semestre de 2023 2º semestre de 2022 1º semestre de 2022 2º semestre de 2021 1º semestre de 2021
Razão de alavancagem
2026 2025 2024 2023 2022 2021