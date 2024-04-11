Capital Principal
Jan 26
Fev 26
Mar 26
Capital Social
435.351.477,02
435.351.477,02
435.351.477,02
Reservas de Capital, Reavaliação e de Lucros
79.701.848,30
79.701.848,30
79.701.848,30
Ajustes negativos de perda esperada
8.057.743,93
8.057.743,93
8.057.743,93
Prejuízo/Lucro Acumulado
—
—
—
Resultado Acumulado
2.892.328,35
-451.077,80
2.256.311,16
Créditos Tributários de Prejuízo Fiscal e Relacionados à CSLL
-121.585.943,84
-122.493.334,66
-122.439.226,86
Total PR *
404.417.453,76
400.166.656,79
402.928.153,55
* Valores em Reais