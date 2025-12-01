Detalhamento RWA

Detalhamento de RWA

Julho

Apuração Índice de Basiléia III - Nova Metodologia

Exposições ao Risco

Julho 2025

%

Risco de Crédito (RWAcpad)

FPR

30%

40%

85%

100%

150%

250%

 614.298.091,17 

‎ 

 17.225.704,46 

 71.166.970,74 

 12.394.454,48 

 395.949.373,38 

 2.628.776,86 

 114.932.811,25 

87,48%

‎ 

Risco de Mercado (RWAcam)

-

0,00%

Risco Operacional (RWAopad)

 87.947.742,89 

12,52%

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)

702.245.834,06

100,00%

Patrimônio de Referência Mínimo para RWA
(f = 8%)

 56.179.666,72

Patrimônio de Referência (PR)

 411.144.058,53

Insuficiência para o limite de imobilização

Patrimônio de Referência para limite de Basileia (PR_LI)

 411.144.058,53

Operações não classificadas na carteira de negociação (Pban)

 8.467.815,46

Adicional de Capital Principal

 17.556.145,85

Margem de Basileia considerando Pban

 328.940.430,50

Índice de Basileia

57,34%
Agosto

Apuração Índice de Basiléia III - Nova Metodologia

Exposições ao Risco

Agosto 2025

%

Risco de Crédito (RWAcpad)

FPR

30%

40%

85%

100%

150%

250%

 603.172.695,45 

‎ 

 16.416.502,59 

 55.898.142,63 

 10.971.600,05 

 392.395.432,01 

 10.883.127,14 

 116.607.891,03

87,27%

‎ 

Risco de Mercado (RWAcam)

-

0,00%

Risco Operacional (RWAopad)

 87.947.742,89 

12,73%

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)

691.120.438,34

100,00%

Patrimônio de Referência Mínimo para RWA
(f = 8%)

 55.289.635,07

Patrimônio de Referência (PR)

 415.787.176,49

Insuficiência para o limite de imobilização

Patrimônio de Referência para limite de Basileia (PR_LI)

 415.787.176,49

Operações não classificadas na carteira de negociação (Pban)

 8.512.750,33

Adicional de Capital Principal

 17.278.010,96

Margem de Basileia considerando Pban

 334.706.780,13

Índice de Basileia

58,93%

 
Setembro

Apuração Índice de Basiléia III - Nova Metodologia

Exposições ao Risco

Setembro 2025

%

Risco de Crédito (RWAcpad)

FPR

30%

40%

85%

100%

150%

250%

 612.389.648,53

‎ 

 15.569.824,40

 57.027.802,82 

 9.003.441,13

 406.791.355,68

 5.373.867,41

 118.623.357,09

 

87,44%

‎ 

Risco de Mercado (RWAcam)

-

0,00%

Risco Operacional (RWAopad)

 87.947.742,89 

12,56%

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)

700.337.391,42

100,00%

Patrimônio de Referência Mínimo para RWA
(f = 8%)

 56.026.991,31

Patrimônio de Referência (PR)

 420.044.256,05

Insuficiência para o limite de imobilização

Patrimônio de Referência para limite de Basileia (PR_LI)

 420.044.256,05

Operações não classificadas na carteira de negociação (Pban)

 8.321.313,76

Adicional de Capital Principal

 17.508.434,79

Margem de Basileia considerando Pban

 338.187.516,19

Índice de Basileia

58,79%

* O Banco IBM não possui Capital Complementar e Nível 2, portanto seu Patrimônio de Referência é composto essencialmente pelo Capital Principal.
