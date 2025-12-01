Detalhamento RWA

2º semestre de 2025
Exposições ao Risco
Julho 2025
%
Risco de Crédito (RWAcpad)
FPR
30%
40%
85%
100%
150%
250%
614.298.091,17
17.225.704,46
71.166.970,74
12.394.454,48
395.949.373,38
2.628.776,86
114.932.811,25
87,48%
Risco de Mercado (RWAcam)
-
0,00%
Risco Operacional (RWAopad)
87.947.742,89
12,52%
Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)
702.245.834,06
100,00%
Patrimônio de Referência Mínimo para RWA
(f = 8%)
56.179.666,72
Patrimônio de Referência (PR)
411.144.058,53
Insuficiência para o limite de imobilização
—
Patrimônio de Referência para limite de Basileia (PR_LI)
411.144.058,53
Operações não classificadas na carteira de negociação (Pban)
8.467.815,46
Adicional de Capital Principal
17.556.145,85
Margem de Basileia considerando Pban
328.940.430,50
Índice de Basileia
57,34%
Exposições ao Risco
Agosto 2025
%
Risco de Crédito (RWAcpad)
FPR
30%
40%
85%
100%
150%
250%
603.172.695,45
16.416.502,59
55.898.142,63
10.971.600,05
392.395.432,01
10.883.127,14
116.607.891,03
87,27%
Risco de Mercado (RWAcam)
-
0,00%
Risco Operacional (RWAopad)
87.947.742,89
12,73%
Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)
691.120.438,34
100,00%
Patrimônio de Referência Mínimo para RWA
(f = 8%)
55.289.635,07
Patrimônio de Referência (PR)
415.787.176,49
Insuficiência para o limite de imobilização
—
Patrimônio de Referência para limite de Basileia (PR_LI)
415.787.176,49
Operações não classificadas na carteira de negociação (Pban)
8.512.750,33
Adicional de Capital Principal
17.278.010,96
Margem de Basileia considerando Pban
334.706.780,13
Índice de Basileia
58,93%
Exposições ao Risco
Setembro 2025
%
Risco de Crédito (RWAcpad)
FPR
30%
40%
85%
100%
150%
250%
612.389.648,53
15.569.824,40
57.027.802,82
9.003.441,13
406.791.355,68
5.373.867,41
118.623.357,09
87,44%
Risco de Mercado (RWAcam)
-
0,00%
Risco Operacional (RWAopad)
87.947.742,89
12,56%
Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)
700.337.391,42
100,00%
Patrimônio de Referência Mínimo para RWA
(f = 8%)
56.026.991,31
Patrimônio de Referência (PR)
420.044.256,05
Insuficiência para o limite de imobilização
—
Patrimônio de Referência para limite de Basileia (PR_LI)
420.044.256,05
Operações não classificadas na carteira de negociação (Pban)
8.321.313,76
Adicional de Capital Principal
17.508.434,79
Margem de Basileia considerando Pban
338.187.516,19
Índice de Basileia
58,79%
* O Banco IBM não possui Capital Complementar e Nível 2, portanto seu Patrimônio de Referência é composto essencialmente pelo Capital Principal.