Detalhamento RWA

Detalhamento de RWA

1º semestre de 2026

Contate o Banco IBM Gerenciamento do risco de capital
ilustração isométrica de uma mulher em um notebook em uma plataforma interconectada a outras plataformas com uma nuvem, um escudo de segurança e um banco
Janeiro

Apuração Índice de Basiléia III - Nova Metodologia

Exposições ao Risco

Janeiro 2026

%

Risco de Crédito (RWAcpad)

FPR

30%

40%

85%

100%

150%

250%

646.293.796,14

‎ 

12.823.956,17

30.537.391,10

54.061.873,09

376.330.434,05

48.814.441,83

123.725.699,90

89,10%

‎ 

Risco de Mercado (RWAcam)

-

0,00%

Risco Operacional (RWAopad)

79.039.143,95

10,90%

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)

725.332.940,09

100,00%

Patrimônio de Referência Mínimo para RWA
(f = 8%)

58.026.635,21

Patrimônio de Referência (PR)

404.014.566,56

Insuficiência para o limite de imobilização

Patrimônio de Referência para limite de Basileia (PR_LI)

404.014.566,56

Operações não classificadas na carteira de negociação (Pban)

9.091.776,96

Adicional de Capital Principal

18.133.323,50

Margem de Basileia considerando Pban

318.762.830,89

Índice de Basileia

54,45%
Fevereiro

Apuração Índice de Basiléia III - Nova Metodologia

Exposições ao Risco

Fevereiro 2026

%

Risco de Crédito (RWAcpad)

FPR

30%

40%

85%

100%

150%

250%

642.564.247,18

‎ 

 12.378.927,14

28.750.401,01

54.262.126,17

395.312.366,55

28.802.637,96

123.057.788,35

89,05%

‎ 

Risco de Mercado (RWAcam)

-

0,00%

Risco Operacional (RWAopad)

79.039.143,95

10,95%

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)

721.603.391,13

100,00%

Patrimônio de Referência Mínimo para RWA
(f = 8%)

57.728.271,29

Patrimônio de Referência (PR)

400.166.656,79

Insuficiência para o limite de imobilização

Patrimônio de Referência para limite de Basileia (PR_LI)

400.166.656,79

Operações não classificadas na carteira de negociação (Pban)

7.568.186,44

Adicional de Capital Principal

18.040.084,78

Margem de Basileia considerando Pban

316.830.114,28

Índice de Basileia

54,41%
Março

Apuração Índice de Basiléia III - Nova Metodologia

Exposições ao Risco

Março 2026

%

Risco de Crédito (RWAcpad)

FPR

30%

40%

85%

100%

150%

250%

605.685.870,43

‎ 

11.844.559,01

26.213.643,11

55.492.489,80

388.232.311,11

25.612,05

123.877.255,35

88,46%

‎ 

Risco de Mercado (RWAcam)

-

0,00%

Risco Operacional (RWAopad)

79.039.143,95

11,54%

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)

684.725.014,38

100,00%

Patrimônio de Referência Mínimo para RWA
(f = 8%)

54.778.001,15

Patrimônio de Referência (PR)

402.928.153,55

Insuficiência para o limite de imobilização

Patrimônio de Referência para limite de Basileia (PR_LI)

402.928.153,55

Operações não classificadas na carteira de negociação (Pban)

8.190.121,52

Adicional de Capital Principal

17.118.125,36

Margem de Basileia considerando Pban

322.841.905,52

Índice de Basileia

57,65%

* O Banco IBM não possui Capital Complementar e Nível 2, portanto seu Patrimônio de Referência é composto essencialmente pelo Capital Principal.
Patrimônio de referência
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Razão de alavancagem
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