Detalhamento RWA

1º semestre de 2026
Exposições ao Risco
Janeiro 2026
%
Risco de Crédito (RWAcpad)
FPR
30%
40%
85%
100%
150%
250%
646.293.796,14
12.823.956,17
30.537.391,10
54.061.873,09
376.330.434,05
48.814.441,83
123.725.699,90
89,10%
Risco de Mercado (RWAcam)
-
0,00%
Risco Operacional (RWAopad)
79.039.143,95
10,90%
Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)
725.332.940,09
100,00%
Patrimônio de Referência Mínimo para RWA
(f = 8%)
58.026.635,21
Patrimônio de Referência (PR)
404.014.566,56
Insuficiência para o limite de imobilização
—
Patrimônio de Referência para limite de Basileia (PR_LI)
404.014.566,56
Operações não classificadas na carteira de negociação (Pban)
9.091.776,96
Adicional de Capital Principal
18.133.323,50
Margem de Basileia considerando Pban
318.762.830,89
Índice de Basileia
54,45%
Exposições ao Risco
Fevereiro 2026
%
Risco de Crédito (RWAcpad)
FPR
30%
40%
85%
100%
150%
250%
642.564.247,18
12.378.927,14
28.750.401,01
54.262.126,17
395.312.366,55
28.802.637,96
123.057.788,35
89,05%
Risco de Mercado (RWAcam)
-
0,00%
Risco Operacional (RWAopad)
79.039.143,95
10,95%
Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)
721.603.391,13
100,00%
Patrimônio de Referência Mínimo para RWA
(f = 8%)
57.728.271,29
Patrimônio de Referência (PR)
400.166.656,79
Insuficiência para o limite de imobilização
—
Patrimônio de Referência para limite de Basileia (PR_LI)
400.166.656,79
Operações não classificadas na carteira de negociação (Pban)
7.568.186,44
Adicional de Capital Principal
18.040.084,78
Margem de Basileia considerando Pban
316.830.114,28
Índice de Basileia
54,41%
Exposições ao Risco
Março 2026
%
Risco de Crédito (RWAcpad)
FPR
30%
40%
85%
100%
150%
250%
605.685.870,43
11.844.559,01
26.213.643,11
55.492.489,80
388.232.311,11
25.612,05
123.877.255,35
88,46%
Risco de Mercado (RWAcam)
-
0,00%
Risco Operacional (RWAopad)
79.039.143,95
11,54%
Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)
684.725.014,38
100,00%
Patrimônio de Referência Mínimo para RWA
(f = 8%)
54.778.001,15
Patrimônio de Referência (PR)
402.928.153,55
Insuficiência para o limite de imobilização
—
Patrimônio de Referência para limite de Basileia (PR_LI)
402.928.153,55
Operações não classificadas na carteira de negociação (Pban)
8.190.121,52
Adicional de Capital Principal
17.118.125,36
Margem de Basileia considerando Pban
322.841.905,52
Índice de Basileia
57,65%
* O Banco IBM não possui Capital Complementar e Nível 2, portanto seu Patrimônio de Referência é composto essencialmente pelo Capital Principal.