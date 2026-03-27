O Banco IBM mantém Política de Segurança da Informação e Segurança Cibernética em conformidade com a Resolução CMN nº 4.893, de 26 de fevereiro de 2021, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre requisitos relacionados à segurança cibernética para instituições financeiras.

A política define:



I – Objetivos de segurança cibernética do Banco: Capacidade do Banco para prevenir, detectar e reduzir a vulnerabilidade a incidentes relacionados com o ambiente cibernético.

II – Procedimentos e os controles adotados para reduzir a vulnerabilidade do Banco a incidentes e atender aos demais objetivos de segurança cibernética:

Os procedimentos de controles a serem adotados pelas áreas devem abranger, no mínimo, a autenticação, a criptografia, a prevenção e a detecção de intrusão, a prevenção de vazamento de informações, a realização periódica de testes e varreduras para detecção de vulnerabilidades, a proteção contra softwares maliciosos, o estabelecimento de mecanismos de rastreabilidade, os controles de acesso e de segmentação da rede de computadores e a manutenção de cópias de segurança dos dados e das informações.

III – Controles específicos, incluindo os voltados para a rastreabilidade da informação, que busquem garantir a segurança das informações sensíveis.

IV – Registro, a análise de causa e do impacto, bem como o controle dos efeitos de incidentes relevantes para as atividades do Banco. Devendo abranger inclusive informações recebidas de empresas prestadoras de serviços a terceiros.

V – Diretrizes:



O cumprimento desta Política é de responsabilidade de todos os colaboradores e dos prestadores de serviços, os quais devem obedecer às seguintes diretrizes:



- Proteger a informação contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não autorizada;

- As informações devem ser tratadas de forma ética e sigilosa e de acordo com as leis vigentes e normas internas, evitando-se o mau uso;

- As informações devem ser utilizadas de forma transparente e apenas para a finalidade para qual foi coletada.

- Prover a adequada classificação da informação, sob os critérios de confidencialidade e integridade;

- Assegurar que os recursos utilizados para o desempenho de sua função sejam utilizados apenas para as finalidades aprovadas pelo Grupo IBM;

- Garantir que os sistemas e as informações sob sua responsabilidade estejam adequadamente protegidos;

- Garantir a continuidade do processamento das informações críticas de negócios;

- Comunicar imediatamente à área de Compliance, Governança e à Diretoria do Banco IBM quaisquer descumprimentos da Política;

- A identificação de qualquer Colaborador deve ser única, pessoal e intransferível, qualificando-o como responsável pelas ações realizadas;



O Banco IBM adota, ainda, as políticas e padrões globais de segurança do Grupo IBM, incluindo requisitos definidos pelo Chief Information Security Officer (CISO), assegurando alinhamento às melhores práticas internacionais de segurança da informação e proteção de dados.

A política é revisada anualmente ou sempre que necessário e é divulgada aos colaboradores e prestadores de serviços, em linguagem adequada às suas responsabilidades e ao nível de sensibilidade das informações tratadas.