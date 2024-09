As empresas enfrentam muitos obstáculos na jornada de transformação da experiência, entre eles o controle de dados, a complexidade tecnológica e o desalinhamento organizacional. Para competir e vencer nesta era, as empresas precisam priorizar estrategicamente a experiência do cliente (CX) e a experiência do funcionário (EX) e unir a organização para a execução plena dessa prioridade.