Crie conjuntamente com o IBM Garage™

O IBM Garage™ é a abordagem colaborativa e prática no coração da IBM Consulting. É a intersecção da estratégia de negócios, design, tecnologia, cultura e inovação. Juntos, trabalhamos as práticas, desenvolvemos as tecnologias e fornecemos o conhecimento que sua empresa precisa para ajudar a traçar sua jornada de transformação da ideia à construção e à escala.