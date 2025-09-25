Ativação da IA generativa por meio da preparação de dados com a Bluetab

Geração da transformação técnica, da preparação de dados até a IA generativa.

Conheça a Bluetab
Na Bluetab, ajudamos empresas de liderança a projetar, construir e evoluir suas plataformas de dados, integrando inteligência artificial e recursos de nuvem para acelerar sua transformação tecnológica.

 

Com mais de 15 anos de experiência, a Bluetab ajuda os clientes a enfrentar seus desafios relacionados a dados, combinando tecnologia de ponta com metodologias ágeis.
Nossas equipes são formadas por profissionais especializados que entendem o negócio, conhecem a linguagem técnica e trabalham com cada cliente para gerar impactos reais.

Ajudamos a liberar e a maximizar o valor dos dados para transformar processos, tomar decisões melhores e estimular o uso estratégico da inteligência artificial.

Trabalhamos com proximidade de maneira colaborativa e fundamentada no conhecimento, na experiência e na especialização.

Acreditamos firmemente que a verdadeira transformação vem da experiência, do comprometimento e de uma perspectiva especializada voltada para a entrega de resultados tangíveis e sustentáveis com o tempo.

Benefícios

Experiência em dados e IA

Nossa equipe conta com vasto conhecimento técnico e de negócios para maximizar o valor dos dados em todos os estágios.
Soluções sob medida e escaláveis

Criamos arquiteturas personalizadas adaptadas a cada cliente, construídas para escalar junto com seus negócios.

 
Visão preparada para o futuro

Aplicamos tecnologia de ponta para gerar impacto real na eficiência, na lucratividade e na agilidade.
Modernização de plataformas legadas

Substituímos sistemas desatualizados por arquiteturas nativas da nuvem que oferecem melhor desempenho e menores custos.
Gestão de dados e conformidade regulatória

Implementamos soluções de linhagem de dados, qualidade e catalogação para ajudar a garantir a conformidade e gerar confiança.
IA para aperfeiçoamento operacional

Aplicamos modelos preditivos em áreas como manutenção, atendimento ao cliente e detecção de fraude.

Recursos

Estratégia de dados Preparação de dados Produtos de IA para dados
Truedat
Acelere a implementação da sua estratégia de gestão de dados
Fastcapture
Gere metadados automaticamente com IA generativa
Ajuste do Spark
Otimize e estimule seus processos e plataformas de dados do Spark
Próximas etapas

Tudo pronto para transformar sua empresa por meio de dados? Vamos conversar.

