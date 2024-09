Após um ano no processo de integração, a 7Summits agora faz parte integral da IBM Consulting.

No último ano, a IBM® Consulting criou ainda mais valor aos clientes Salesforce que buscam a transformação digital. Com os recursos de consultoria e design, aliados à biblioteca de aplicativos criados previamente, empresas de todos os setores continuam a superar as expectativas e a prosperar em um mundo cada vez mais digital.