Arquitetura de solução

Estendendo a cloud híbrida até a borda

A NetApp, Inc. ajuda a simplificar a adoção e a prontidão do 5G com serviços de dados avançados que estendem a cloud híbrida até a borda. Ela integra esses serviços de dados com plataformas de orquestração de contêiner como as soluções Red Hat OpenShift e IBM Cloud Pak para acessar os dados que continuam armazenados "no país" e oferecer maior agilidade entre mais localizações e aplicativos.