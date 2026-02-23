Consolidando a alocação e o gerenciamento de recursos, o Würth Group agora pode executar de forma flexível e eficiente mais de 600 partições lógicas (LPARs) sem dificuldades em seu pool de servidores IBM Power. A solução potencializa mais de 100 bancos de dados SAP HANA executados no Linux para a transformação para as novas aplicações SAP S/4HANA.

"No passado, com recursos mais limitados, às vezes era difícil fornecer rapidamente novos sistemas para tarefas de teste e desenvolvimento", diz Karsten Hespelt. "Tínhamos que migrar manualmente os sistemas de um ambiente para outro e gerenciar nossas cargas de trabalho em cada servidor, o que era um trabalho muito demorado. Com nossos novos servidores IBM Power com o IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity, agora podemos provisionar ambientes novos e clonados muito rapidamente, graças à configuração de compartilhamento de recursos multissistemas. Isso nos ajuda a acelerar nosso projeto de transformação dinâmico e ágil. Combinado com o alto nível de automação na plataforma IBM Power, podemos oferecer operações de sistema mais resilientes."

"Utilizando a flexibilidade do IBM Power, podemos utilizar a mesma infraestrutura antes, durante e depois de nossa transição para o SAP S/4HANA", explica Jörg Engel. "Isso reduz o excesso de provisionamento e aumenta a eficiência de custos, pois podemos migrar e dimensionar aplicações de forma fácil e gradual, sempre utilizando os recursos completos. Isso significa que podemos oferecer desempenho otimizado para 20.000 usuários simultâneos durante todo o processo de migração."

Com uma parcela significativa das transações comerciais sendo processadas pelas aplicações SAP centrais, a confiabilidade e a disponibilidade 24 horas por dia são cruciais para o Würth Group. "Especialmente no final do mês, os 44.000 funcionários de vendas globais empregados permanentemente dependem de aplicações de negócios 24 horas por dia, 7 dias por semana, para finalizar transações de vendas e atingir suas metas mensais", acrescenta Jörg Engel. "Com a solução da IBM, temos uma base sólida para apoiar nossas equipes de vendas e expandir nossos negócios globais."

Outra característica principal da plataforma IBM Power para o Würth Group é sua capacidade de ampliação. “Graças à arquitetura da plataforma IBM Power, podemos executar grandes bancos de dados de 100 TB para aplicações empresariais SAP sem problemas em 100 núcleos do processador IBM Power, para oferecer desempenho excepcional para todos os usuários e processos empresariais”, afirma Karsten Hespelt. “Como parte de nossa migração para o SAP S/4HANA, estamos trabalhando para otimizar esse banco de dados. Aproveitando a compactação avançada de dados e a remoção abrangente de dados, migraremos para um banco de dados SAP HANA de 20 GB muito menor para preparar os processos de negócios centrais para o futuro."

Os servidores IBM Power são projetados para tempo de atividade máximo, resiliência e cibersegurança. Essa abordagem inclui componentes que podem ser trocados a quente, funcionalidades de redundância integradas e virtualização avançada. Como resultado desse projeto cuidadoso do sistema, o Würth Group não experimentou nenhum downtime relacionado à infraestrutura dos servidores IBM Power em várias gerações de sistemas, desde a migração de suas aplicações SAP e bancos de dados para o Power8. Da mesma forma, o foco na capacidade de manutenção tem resultados em uma plataforma de hardware altamente estável que permite o gerenciamento padronizado de sistemas. Os servidores IBM Power também oferecem criptografia de memória transparente acelerada por hardware usando criptografia segura contra ataques quânticos para proteger os dados corporativos de forma ainda mais eficaz contra as ameaças atuais e futuras. "Em nossos servidores IBM Power, toda a manutenção de infraestrutura, como atualizações de firmware, pode ser concluída sem downtime para as aplicações e os usuários", acrescenta Karsten Hespelt. "A funcionalidade Live Partition Mobility do IBM PowerVM Enterprise Edition é a base para fornecer soluções com downtime planejado quase zero. Em outras plataformas, precisamos de janelas de manutenção mais longas e observamos um downtime planejado quatro vezes maior, apenas para manter tudo funcionando de forma segura."

Jörg Engel conclui: “Estamos trabalhando com a IBM e a SVA há mais de 15 anos. Durante esse período, a SVA demonstrou repetidamente seu profundo conhecimento das soluções IBM e SAP. Os especialistas da SVA e da IBM prepararam esse upgrade profissionalmente para facilitar uma modernização sem dificuldades e minimizar os riscos comerciais. Juntos, concluímos o mais recente upgrade da infraestrutura sem problemas, garantindo disponibilidade e desempenho e, ao mesmo tempo, oferecendo nova flexibilidade e capacidade para o futuro. Agora podemos adotar novas soluções SAP mais rapidamente e usar as funcionalidades e melhorias mais recentes, preparando nosso ambiente SAP para o futuro e aumentando a preparação para a nuvem de nossa empresa”.