No Würth Group, levar rapidamente novos conceitos criativos ao mercado é essencial para ficar à frente da concorrência. Ao adicionar serviços digitais, recursos de IoT e qualidades sustentáveis às suas ofertas, o Würth Group está atendendo às necessidades dos clientes e apoiando a responsabilidade ecológica e social.
O Würth Group está trabalhando em uma grande iniciativa de modernização para simplificar seus processos de negócios, agilizar as operações e aumentar a eficiência. Em conjunto com a Würth IT, provedora interna de serviços de TI do grupo, a empresa está migrando suas aplicações de negócios principais e bancos de dados para a solução de ponta SAP S/4HANA e para a plataforma in-memory SAP HANA . A Würth IT opera a infraestrutura global de TI, aplicações e soluções digitais para dar suporte às operações de negócios do Würth Group.
Jörg Engel, Líder de Equipe de Tecnologia SAP na Würth IT, diz: "O Würth Group é impulsionado pela digitalização. Para competir com sucesso nos mercados globais em mudança, nós, como Würth IT, precisamos fornecer ao Würth Group as aplicações, ferramentas e tecnologias mais recentes. Estávamos em busca de uma plataforma preparada para o futuro para a SAP que permitisse uma transição perfeita para as operações multicanal do grupo 24 horas por dia, 7 dias por semana, reduzisse o risco comercial e fornecesse o desempenho de que precisamos para crescer e continuar inovando."
Além do upgrade planejado da infraestrutura, o Würth Group também buscava aumentar a excelência operacional, ao aprimorar seus processos. Isso significava que a Würth IT precisava fornecer uma base altamente flexível, escalável e confiável para facilitar a alta disponibilidade de todos os sistemas e aplicações ao longo da complexa transformação empresarial e de TI.
A Würth IT trabalhou com a IBM Platinum Partner SVA (System Vertrieb Alexander GmbH) para projetar e implementar uma infraestrutura flexível e escalável para suas aplicações SAP, com base nos servidores empresariais IBM® Power. Esse ambiente totalmente virtualizado usa o IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity para oferecer agilidade semelhante à nuvem para operações de TI flexíveis.
A SVA e a Würth IT estabeleceram uma camada de operações e orquestração automatizada usando ferramentas modernas de gerenciamento da IBM e da Red Hat para melhorar a consistência do sistema e a segurança geral. Isso permite o uso das melhores práticas de DevOps, como a infraestrutura como código (IaC), para simplificar o gerenciamento da virtualização, padronizar as operações e aumentar ainda mais a produtividade.
O armazenamento de dados rápido, de alto desempenho e resiliente para o novo cenário de soluções do SAP S/4HANA é fornecido por meio dos nós do IBM SAN Volume Controller, construídos com o IBM Spectrum Virtualize Software, configurados como um cluster estendido e respaldados por várias matrizes de armazenamento IBM Storage FlashSystem.
Karsten Hespelt, Administrador Sênior de Sistemas Unix da Würth IT, acrescenta: “Estamos muito felizes em trabalhar com a IBM Platinum Partner SVA. A colaboração com a equipe é a melhor possível. Ela fornece orientações valiosas e assistência prática para implementar as tecnologias mais recentes e realizar o ajuste fino do desempenho do sistema em todo o stack de tecnologia da IBM. Usando os recursos avançados do IBM Power, juntamente com a SVA, concluímos a migração para a nova infraestrutura do IBM Power sem nenhuma interrupção perceptível para nossos usuários. A SVA também nos apoia proativamente em nossas reuniões mensais com a IBM e sabe exatamente como tornar nossas operações de TI ainda mais confiáveis e eficientes. Ela avalia e recomenda correções de segurança regularmente para nós, para nos ajudar a alcançar a máxima disponibilidade e proteção."
O Würth Group conta com os sistemas operacionais da IBM e Red Hat para executar seus sistemas SAP cruciais. Para alguns dos servidores mais importantes, a empresa implementou uma solução de confiabilidade da IBM para fornecer disponibilidade quase ininterrupta de aplicações com recursos avançados de detecção de falhas, failover e recuperação.
As aplicações SAP desempenham um papel vital para muitos processos no Würth Group. O cenário da solução inclui aplicações SAP S/4HANA, bancos de dados SAP HANA, SAP Extended Warehouse Management, SAP Business Warehouse powered by SAP HANA e outras soluções SAP. O Würth Group usa o software SAP Cloud Connector para construir uma nuvem híbrida e conectar suas soluções locais à nuvem, integrando suas aplicações com o SAP Business Technology Platform de forma confiável e rápida, sem problemas de latência.
Harald Holl, Chefe de Infraestrutura da Würth IT, afirma: “Com o IBM Power, garantimos máxima disponibilidade, a mais elevada segurança e desempenho ideal. Essa é a base perfeita para otimizar nossas cargas de trabalho SAP. A colaboração com a IBM e a SVA foi perfeita, o compromisso e a experiência de suas equipes foram fundamentais para a implementação bem-sucedida."
Consolidando a alocação e o gerenciamento de recursos, o Würth Group agora pode executar de forma flexível e eficiente mais de 600 partições lógicas (LPARs) sem dificuldades em seu pool de servidores IBM Power. A solução potencializa mais de 100 bancos de dados SAP HANA executados no Linux para a transformação para as novas aplicações SAP S/4HANA.
"No passado, com recursos mais limitados, às vezes era difícil fornecer rapidamente novos sistemas para tarefas de teste e desenvolvimento", diz Karsten Hespelt. "Tínhamos que migrar manualmente os sistemas de um ambiente para outro e gerenciar nossas cargas de trabalho em cada servidor, o que era um trabalho muito demorado. Com nossos novos servidores IBM Power com o IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity, agora podemos provisionar ambientes novos e clonados muito rapidamente, graças à configuração de compartilhamento de recursos multissistemas. Isso nos ajuda a acelerar nosso projeto de transformação dinâmico e ágil. Combinado com o alto nível de automação na plataforma IBM Power, podemos oferecer operações de sistema mais resilientes."
"Utilizando a flexibilidade do IBM Power, podemos utilizar a mesma infraestrutura antes, durante e depois de nossa transição para o SAP S/4HANA", explica Jörg Engel. "Isso reduz o excesso de provisionamento e aumenta a eficiência de custos, pois podemos migrar e dimensionar aplicações de forma fácil e gradual, sempre utilizando os recursos completos. Isso significa que podemos oferecer desempenho otimizado para 20.000 usuários simultâneos durante todo o processo de migração."
Com uma parcela significativa das transações comerciais sendo processadas pelas aplicações SAP centrais, a confiabilidade e a disponibilidade 24 horas por dia são cruciais para o Würth Group. "Especialmente no final do mês, os 44.000 funcionários de vendas globais empregados permanentemente dependem de aplicações de negócios 24 horas por dia, 7 dias por semana, para finalizar transações de vendas e atingir suas metas mensais", acrescenta Jörg Engel. "Com a solução da IBM, temos uma base sólida para apoiar nossas equipes de vendas e expandir nossos negócios globais."
Outra característica principal da plataforma IBM Power para o Würth Group é sua capacidade de ampliação. “Graças à arquitetura da plataforma IBM Power, podemos executar grandes bancos de dados de 100 TB para aplicações empresariais SAP sem problemas em 100 núcleos do processador IBM Power, para oferecer desempenho excepcional para todos os usuários e processos empresariais”, afirma Karsten Hespelt. “Como parte de nossa migração para o SAP S/4HANA, estamos trabalhando para otimizar esse banco de dados. Aproveitando a compactação avançada de dados e a remoção abrangente de dados, migraremos para um banco de dados SAP HANA de 20 GB muito menor para preparar os processos de negócios centrais para o futuro."
Os servidores IBM Power são projetados para tempo de atividade máximo, resiliência e cibersegurança. Essa abordagem inclui componentes que podem ser trocados a quente, funcionalidades de redundância integradas e virtualização avançada. Como resultado desse projeto cuidadoso do sistema, o Würth Group não experimentou nenhum downtime relacionado à infraestrutura dos servidores IBM Power em várias gerações de sistemas, desde a migração de suas aplicações SAP e bancos de dados para o Power8. Da mesma forma, o foco na capacidade de manutenção tem resultados em uma plataforma de hardware altamente estável que permite o gerenciamento padronizado de sistemas. Os servidores IBM Power também oferecem criptografia de memória transparente acelerada por hardware usando criptografia segura contra ataques quânticos para proteger os dados corporativos de forma ainda mais eficaz contra as ameaças atuais e futuras. "Em nossos servidores IBM Power, toda a manutenção de infraestrutura, como atualizações de firmware, pode ser concluída sem downtime para as aplicações e os usuários", acrescenta Karsten Hespelt. "A funcionalidade Live Partition Mobility do IBM PowerVM Enterprise Edition é a base para fornecer soluções com downtime planejado quase zero. Em outras plataformas, precisamos de janelas de manutenção mais longas e observamos um downtime planejado quatro vezes maior, apenas para manter tudo funcionando de forma segura."
Jörg Engel conclui: “Estamos trabalhando com a IBM e a SVA há mais de 15 anos. Durante esse período, a SVA demonstrou repetidamente seu profundo conhecimento das soluções IBM e SAP. Os especialistas da SVA e da IBM prepararam esse upgrade profissionalmente para facilitar uma modernização sem dificuldades e minimizar os riscos comerciais. Juntos, concluímos o mais recente upgrade da infraestrutura sem problemas, garantindo disponibilidade e desempenho e, ao mesmo tempo, oferecendo nova flexibilidade e capacidade para o futuro. Agora podemos adotar novas soluções SAP mais rapidamente e usar as funcionalidades e melhorias mais recentes, preparando nosso ambiente SAP para o futuro e aumentando a preparação para a nuvem de nossa empresa”.
O Würth Group é líder no desenvolvimento, produção e venda de materiais de montagem e fixação, com sede em Künzelsau, Alemanha. O Grupo emprega atualmente mais de 87.000 pessoas em mais de 400 empresas, com mais de 2.800 lojas em 80 países. O Grupo gerou vendas de EUR 20,2 bilhões no ano fiscal de 2024.
A Würth IT é a provedora interna de serviços de TI e consultoria de TI do grupo, apoiando todas as empresas do grupo e conduzindo os processos de negócios globais do Würth Group, de logística a vendas e comércio eletrônico com soluções digitais.
A IBM Platinum Partner SVA System Vertrieb Alexander GmbH, é uma integradora líder de sistemas de TI na Alemanha, com 3,8 mil funcionários em 28 escritórios. A SVA é especializada em infraestrutura de TI de alta qualidade e serviços de TI abrangentes. Os especialistas técnicos da empresa oferecem orientação e suporte personalizados, para que as empresas maximizem o valor de seus investimentos em TI por meio da otimização e de soluções de software inteligentes.
