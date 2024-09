A estação optou por expandir seu relacionamento de longa data com a IBM, integrando o Max Engage with Watson e o Max Social da The Weather Company, uma empresa da IBM, em suas plataformas para ampliar seus recursos digitais e ajudar meteorologistas com transmissões ao vivo. A ferramenta de IA ajuda os meteorologistas da WKRN a produzir, distribuir e monetizar automaticamente conteúdo meteorológico relevante e atraente em suas plataformas ao longo do dia, facilitando seu fluxo de trabalho, melhorando o engajamento do espectador e gerando receita.

"Como meteorologista, posso me concentrar no aspecto televisivo, e o Max Engage cuida de todo o resto", acrescenta Breezy. "Eu digo isso o tempo todo, quando estou sozinho e estou no meio de um alerta de tornado, é uma ferramenta muito útil porque está preenchendo e fazendo tudo."

Um desses eventos ocorreu logo após a meia-noite, na manhã de 3 de março de 2020. Um aviso de tornado foi emitido como um funil descendente rapidamente para a área. Breezy lembra que ela e sua equipe ficaram na televisão por quase 24 horas seguidas. No entanto, com a ajuda da solução automatizada de mensagens multiplataforma do Max Engage, a estação foi capaz de enviar novos avisos tanto para seu aplicativo de clima quanto para suas páginas de mídia social. A solução Max também manteve Breezy alerta enquanto estava na televisão, informando-a quando um novo aviso era emitido, e ajudou a WKRN a entregar dados em tempo real ao mercado de forma rápida e precisa, salvando, assim, muitas vidas.

O aplicativo meteorológico da estação começou a crescer exponencialmente com um novo layout que incorporou recursos do Max Engage. A equipe de vendas da WKRN capitalizou o crescimento e colaborou com meteorologistas em oportunidades de monetização. Não querendo que seus espectadores ficassem sobrecarregados com anúncios intermináveis e não relacionados, a equipe da WKRN decidiu por um outdoor patrocinado pelo cliente de 3 a 5 segundos para vídeos meteorológicos curtos. Em seguida, ele transita sem dificuldades para as filmagens, atuando como um anúncio estilo promoção que associa o nome do cliente com as notícias.

"O clima é muito importante para as pessoas; elas não querem esperar por um comercial de 30 segundos antes de ouvir a previsão", explica Kimberly Hood, diretora de vendas digitais na WKRN. "Então, foi preciso um pouco de tentativa e erro e consideração sobre quando e onde colocar uma mensagem publicitária nos vídeos, mas encontramos nosso ponto ideal."