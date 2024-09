A Westpac New Zealand Ltd. utiliza a aplicação de gerenciamento de processo empresarial baseado na nuvem IBM Blueworks Live para criar rapidamente mais de 2.000 artefatos, o que ajudará a melhorar a reutilização de ativos. história de desafio de negócios Como parte de uma iniciativa maior de gerenciamento de processo empresarial, a Westpac New Zealand Ltd. precisava criar uma biblioteca de processos. Transformação O banco utilizou a aplicação de gerenciamento de processo empresarial baseado na nuvem IBM® Blueworks Live para começar a documentar seus processos e armazenar seus documentos de processo. Benefícios Em apenas três meses, o banco criou mais de 2.000 artefatos na aplicação Blueworks Live, o que ajudará a melhorar a reutilização de ativos.

Ao longo de dois anos, acumulamos aproximadamente 900 a 1.000 artefatos em nossa biblioteca antiga, mas em apenas três meses já alcançamos mais de 2.000 no Blueworks Live. Sandra Moorhead Gerente sênior de transformação de processos Westpac New Zealand Ltd.