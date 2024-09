Para abordar essas limitações, a estação construiu a WAAY 31 Storm Tracker Early Warning Radar Network, uma das maiores redes de radar de propriedade privada nos EUA. Combinando os dados de radar proprietários da estação com os dados do NWS, a WAAY-TV elimina lacunas na cobertura e obtém informações meteorológicas precisas e atualizadas em todo o norte do Alabama e se estendendo para Mississippi, Tennessee e Geórgia.

A rede é composta por três radares Doppler da parceira de negócios da IBM, Enterprise Electronics Corporation (EEC), uma fabricante líder global de radares meteorológicos de precisão. Os dados do radar de rede também se integram sem dificuldades com Max Storm e outras soluções Max Ecosystem da The Weather Company, uma empresa da IBM.

Faça chuva ou faça sol, os meteorologistas da WAAY-TV agora podem fornecer aos telespectadores insights meteorológicos únicos, incluindo alertas exclusivos bem antes da chegada das tempestades. Ao entregar previsões ao vivo e também as enviando para dispositivos móveis e web, eles não só podem potencialmente salvar vidas, mas também atrair novos telespectadores, incluindo pessoas que tendem a depender de aplicativos de terceiros para informações meteorológicas.

Os meteorologistas da WAAY-TV e engenheiros da EEC projetaram a WAAY 31 Storm Tracker Early Warning Radar Network com base em meses de estudo de trajetórias históricas de tornados e mapeamento de feixes de radar. Após suas pesquisas, concluíram que, se a estação instalasse um único radar centralizado, a cobertura seria obstruída em algumas áreas pelo terreno. No final, decidiram usar três radares compactos estrategicamente localizados com cobertura sobreposta.

A estação trabalhou com a EEC para instalar uma unidade EEC Ranger X-Band de curto alcance no topo do telhado de um banco em Decatur. Também instalaram duas unidades EEC Maverick X-Band de maior alcance em torres de água — algo nunca feito antes — em Muscle Shoals, a oeste, e outra em Guntersville, a leste.

Além disso, a tecnologia avançada de dupla polaridade da EEC fornece imagens com resolução de 16 metros, aproximadamente 10 vezes a das imagens do NWS. Com cobertura detalhada e sobreposta, meteorologistas podem visualizar circulações de baixo nível, como tornados de menor escala, microexplosões e ventos lineares.

A EEC e especialistas da The Weather Company ajudaram a integrar a rede de radar na solução Max Storm, que permite aos meteorologistas criar visualizações de radar de alta resolução únicas que são de maior resolução do que aquelas criadas apenas com dados de radar do NWS. Além disso, meteorologistas podem dar zoom em áreas de possíveis enchentes relâmpago intensas, chuvas fortes e granizo. Mais importante, meteorologistas podem se concentrar em informações de velocidade indicando tempestades rotativas, definindo assim locais e movimentos específicos de tornados até o nível da rua. Eles também podem diagramar trajetórias de tempestades projetadas em detalhes.

Além disso, meteorologistas podem distribuir rapidamente o radar meteorológico e imagens entre plataformas usando a solução Max Engage with Watson. Com a solução Max Connect, eles podem controlar facilmente todas essas funções ao vivo ou não usando um dispositivo Apple iPad.