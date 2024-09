A UWV trabalhou em estreita colaboração com a parceira de negócios da IBM, You-Get BV, para desenvolver a aplicação de isenção de solicitações NOW usando o recurso de Business Automation Workflow do IBM Cloud Pak for Business Automation. A aplicação ajudou a abordar um dos maiores desafios que a empresa enfrentou no processamento de solicitações do programa: garantir que todas as solicitações aprovadas estivessem em conformidade com as complexas regulamentações e requisitos do programa NOW.

Veja como funcionava: uma empresa aplicava para fundos NOW via um portal online. Se houvesse uma exceção — como um endereço desatualizado ou uma empresa com escritórios fora dos Países Baixos — o sistema encaminhava a solicitação através do recurso de Business Automation Workflow para o departamento apropriado com base em um processo estabelecido. Cada tipo de exceção seguia seu próprio processo único, dependendo das ações necessárias para resolvê-lo. As solicitações resolvidas eram agrupadas todas as noites e reinseridas na aplicação para a próxima etapa de processamento.

Em seis semanas, a equipe lançou sua primeira iteração da aplicação NOW — um feito notável, considerando que normalmente leva meses, ou até anos, para a UWV lançar novas aplicações. "Todos nós ficamos espantados que conseguimos gerenciar," diz Peter van der Heijden, diretor do programa E-Werken na UWV, "não apenas do ponto de vista da nossa empresa, mas de todo o setor público nos Países Baixos. Foi incrível que conseguimos colocá-la em funcionamento em tão pouco tempo."

Após o lançamento, a equipe usou a metodologia ágil para continuar desenvolvendo a aplicação, começando imediatamente o trabalho na próxima iteração para automatizar e otimizar ainda mais os processos, corrigir problemas conhecidos e incorporar o feedback dos usuários. A cada duas semanas, a equipe emitia um novo lançamento. Anteriormente, os ciclos de desenvolvimento levavam três meses — ou mais. Esta capacidade de fazer atualizações contínuas foi crucial para permanecer em conformidade com as mudanças governamentais no programa, que ocorriam a cada ciclo de inscrição NOW de três meses.

O rápido tempo de resposta para novas versões, a notável velocidade com que a equipe colocou a solução em funcionamento e a alta qualidade do resultado da solução atraíram a atenção da diretoria da UWV e de outros departamentos. "Já havíamos começado a implementar os recursos do Business Automation Workflow como uma ferramenta genérica de tecnologia da informação e comunicação (ICT) dentro da UWV para esse tipo de aplicação, mas agora as pessoas estavam ainda mais convencidas de seu valor, flexibilidade e capacidade de fornecer excelentes resultados em um curto espaço de tempo", diz van der Heijden.

O próximo projeto — simplificar os processos para o programa de pagamentos de desemprego da UWV — era mais complexo. "Há muitos sistemas legados que desempenham um papel aqui, cada sistema com suas próprias cargas de trabalho." diz van der Heijden. "Nosso objetivo é incorporar todos esses sistemas e cargas de trabalho em uma única aplicação que os funcionários possam usar para visualizar, priorizar e organizar seu trabalho."

O processo do cliente envolve a conformidade com muitas regulamentações governamentais, exigindo vários pontos de decisão. "Usamos o recurso de gerenciamento de decisão operacional do IBM Cloud Pak for Business Automation para ajudar com isso", explica van der Heijden. "Em nosso site, esse recurso interage com os clientes, fornecendo respostas com base em seus inputs para ajudar no processo de aplicação." No back-end, o recurso extrai algumas das mesmas informações regulatórias para fornecer suporte à tomada de decisão para os funcionários." Após uma preparação cuidadosa – com 2.000 funcionários confiando na aplicação, era crítico que ela atendesse às suas necessidades desde o início – a equipe lançou a aplicação em julho de 2021.