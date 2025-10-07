Os pesquisadores da Universidade de Auckland, Waipapa Taumata Rau, uma proeminente instituição educacional na Nova Zelândia, há muito tempo são desafiados pelas complexidades do financiamento, ética e requisitos regulatórios para pesquisa.

Antes de iniciar um projeto de pesquisa, os pesquisadores normalmente enviam vários pedidos de concessão a financiadores nacionais e internacionais, cada um com seus próprios requisitos de qualificação, formulários de inscrição e critérios de avaliação. Uma vez obtido o financiamento, os pesquisadores precisam receber a aprovação ética dos comitês de ética nacionais ou institucionais para qualquer pesquisa envolvendo participantes animais ou humanos. Os pesquisadores também precisam solicitar permissões de exportação do governo da Nova Zelândia se estiverem enviando dados ou tecnologias controladas por exportação para colaboradores estrangeiros. Todos esses requisitos geram frustração e atrasos para os pesquisadores e reduzem consideravelmente o tempo disponível para pesquisa.