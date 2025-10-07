A Universidade de Auckland recorre a seu corpo discente para desenvolver soluções agentes
Os pesquisadores da Universidade de Auckland, Waipapa Taumata Rau, uma proeminente instituição educacional na Nova Zelândia, há muito tempo são desafiados pelas complexidades do financiamento, ética e requisitos regulatórios para pesquisa.
Antes de iniciar um projeto de pesquisa, os pesquisadores normalmente enviam vários pedidos de concessão a financiadores nacionais e internacionais, cada um com seus próprios requisitos de qualificação, formulários de inscrição e critérios de avaliação. Uma vez obtido o financiamento, os pesquisadores precisam receber a aprovação ética dos comitês de ética nacionais ou institucionais para qualquer pesquisa envolvendo participantes animais ou humanos. Os pesquisadores também precisam solicitar permissões de exportação do governo da Nova Zelândia se estiverem enviando dados ou tecnologias controladas por exportação para colaboradores estrangeiros. Todos esses requisitos geram frustração e atrasos para os pesquisadores e reduzem consideravelmente o tempo disponível para pesquisa.
Para superar esses atrasos frustrantes, a Universidade trabalhou com a IBM para organizar um hackathon para seus alunos de mestrado em IA. A iniciativa foi conduzida por um especialista sênior em IA e IA generativa da IBM e pelo Dr. Thomas Lacombe, diretor do programa de Mestrado em Inteligência Artificial (MAI) da Universidade. Juntos, criaram o framework para o hackathon em torno do processo de aplicação, com casos de uso oferecidos por Nick Kearns, do escritório de pesquisa e inovação da Universidade. Para ajudar os alunos, a IBM disponibilizou suas plataformas de Tecnologia —IBM® watsonx.ai e IBM watsonx Assistant — com informações estruturadas para os critérios de avaliação, orientação e experiência técnica do hackathon, junto com o IBM Business Partner ElementX.
Utilizando o IBM watsonx.ai, equipes de alunos concorrentes decidiram criar agentes impulsionados por IA para agilizar os processos de aplicação e avaliações de pedidos de subsídios, pedidos de ética e licenças de controle de exportação. Empregando dados de documentos disponíveis ao público e utilizando prompts few-shot para se alinharem às expectativas dos revisores, as soluções de prova de conceito dos alunos proporcionaram feedback relevante e contextual aos pesquisadores sobre maneiras de melhorar suas aplicações e garantir a conformidade com os requisitos do financiador, da universidade e do governo.
As soluções de prova de conceito desenvolvidas pelos estudantes demonstraram o valor e a viabilidade das soluções de IA agêntica para administração de pesquisas, com o potencial de economia significativa de tempo para os pesquisadores. Dos exemplos de aplicações testados, o Agente de IA encaminhou 95% deles para o comitê correto e detectou 85% dos erros conhecidos durante o processo de aplicação.
Após o hackathon, a Universidade e a IBM continuam a colaborar no desenvolvimento de soluções de agentes empresariais para administração de pesquisa. Hospedadas na IBM Cloud, as soluções que usam o IBM watsonx operam com baixo custo, o que as torna ferramentas escaláveis e sob demanda para a Universidade.
A Universidade de Auckland , fundada em 1883, é a maior universidade da Nova Zelândia, atendendo a mais de 40.000 alunos. A instituição é reconhecida por sua excelência em pesquisa e compromisso com a inovação, oferecendo uma ampla gama de programas de graduação e pós-graduação em várias disciplinas.
A ElementX é uma empresa de tecnologia especializada no desenvolvimento de soluções avançadas de IA e aprendizado de máquina. Concentra-se na criação de produtos inovadores que melhoram a experiência e a eficiência do usuário por meio de automação inteligente e insights baseados em dados. A ElementX colabora estreitamente com os clientes para personalizar soluções que atendam às suas necessidades exclusivas, aproveitando tecnologias de ponta para resolver desafios complexos e promover a transformação digital. Possui experiência em vários setores, garantindo resultados robustos, escaláveis e impactantes.
