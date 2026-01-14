A UMass Memorial Health transforma o gerenciamento de dispositivos com o IBM® MaaS360
A UMass Memorial Health, o maior sistema de saúde do centro de Massachusetts, opera uma rede crescente de hospitais e centros de atenção primária distribuídos por sete a oito regiões. Com aquisições recentes, incluindo o Milford Regional Hospital, seu ecossistema de TI se expandiu rapidamente. Gerenciar dispositivos para diferentes departamentos, como cardiologia, enfermagem, pronto-socorro (ED), UTI e quiosques é desafiador, pois cada um possui aplicativos, layouts e requisitos de rede distintos. Esse nível de personalização por departamento dificulta um gerenciamento uniforme dos dispositivos.
As soluções tradicionais de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) geralmente exigem que as equipes de TI configurem políticas por meio de múltiplas interfaces. Outros grandes provedores de MDM forçam os administradores a alternar entre configurações de conformidade, recursos dos dispositivos e páginas de configuração. Isso gera atrasos e ineficiências, especialmente na área da saúde, onde a tecnologia impacta diretamente os resultados dos pacientes e a produtividade dos profissionais clínicos.
Outro desafio vinha do uso compartilhado de dispositivos. Enfermeiros, médicos, técnicos e funcionários de almoxarifado frequentemente utilizam os mesmos iPads ou coletores portáteis da Zebra durante os turnos. Atribuir usuários de forma segura, mantendo a conformidade, não era algo fluido nas soluções concorrentes. Somando-se a isso, a UMass precisava da capacidade de escalar políticas rapidamente para milhares de dispositivos, sem exigir que os profissionais clínicos dependessem da TI para cada atualização.
Essa realidade fez com que a UMass Memorial Health precisasse de uma plataforma de MDM capaz de oferecer consistência, flexibilidade e resiliência em escala. A equipe de TI buscava uma solução que simplificasse a implementação, reforçasse a segurança, reduzisse a sobrecarga da TI e capacitasse os profissionais de saúde com as ferramentas certas, no momento certo. Para a UMass Memorial Health, o risco era alto: qualquer indisponibilidade ou configuração incorreta poderia comprometer a prestação de cuidados, os fluxos de consentimento dos pacientes e até o gerenciamento de inventário.
Para lidar com seus desafios crescentes, a UMass Memorial Health adotou a solução IBM MaaS360 Unified Endpoint Management (UEM) como sua solução corporativa de MDM em toda a organização. A plataforma forneceu uma interface única, orientada por políticas, para gerenciar configurações, aplicações e conformidade em milhares de dispositivos. Diferentemente de outras ferramentas, o MaaS360 permitiu que administradores de TI configurassem telas iniciais, restringissem o acesso à web, aplicassem códigos de acesso e atribuíssem aplicativos, tudo dentro de um framework unificado de políticas.
A solução também capacitou os profissionais clínicos. Agora, enfermeiros podem acessar um catálogo dedicado de aplicativos do MaaS360 para baixar ferramentas específicas de cada departamento sem a necessidade de abrir chamados de TI, acelerando drasticamente o acesso a recursos. A administração baseada em funções ajuda líderes de TI a atribuir as permissões corretas a técnicos e engenheiros, protegendo as políticas contra alterações acidentais. A escolha do MaaS360 permitiu que os líderes de TI se concentrassem em crescimento e inovação, em vez de apagar incêndios relacionados a dispositivos.
Como observa Venkat: “O MaaS360 nos oferece flexibilidade e confiabilidade, desde a aplicação de políticas até a administração baseada em funções, garantindo que nossos profissionais clínicos possam se concentrar nos pacientes enquanto a TI gerencia a mobilidade de forma integrada em segundo plano.”
A adoção do MaaS360 trouxe benefícios mensuráveis para a UMass Memorial Health, aprimorando tanto as operações de TI quanto a prestação do cuidado ao paciente. Os resultados incluíram ganhos de eficiência, maior confiabilidade e melhores experiências de uso em todo o sistema de saúde.
Principais resultados
Esses resultados demonstram como o MaaS360 não é apenas uma ferramenta de gerenciamento, mas também um facilitador do cuidado centrado no paciente. Ao simplificar a administração de dispositivos, melhorar o tempo de atividade e reduzir o atrito para os profissionais clínicos, a UMass Memorial Health transformou sua estratégia de mobilidade digital em uma verdadeira vantagem operacional.
A UMass Memorial Health é o maior sistema de saúde sem fins lucrativos do centro de Massachusetts, atendendo milhões de pacientes todos os anos. Ela inclui uma rede de hospitais, centros de atenção primária e práticas especializadas distribuídas por diversas regiões. A organização oferece cuidado compassivo e de alta qualidade, ao mesmo tempo que impulsiona a educação médica e a pesquisa na região. Nos últimos anos, expandiu-se de forma significativa, adquirindo diversos hospitais para ampliar seu alcance. A UMass está comprometida em adotar soluções avançadas de TI para cumprir sua missão: melhorar a saúde de sua população diversa de pacientes com compaixão, qualidade e inovação.
