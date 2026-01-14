A UMass Memorial Health, o maior sistema de saúde do centro de Massachusetts, opera uma rede crescente de hospitais e centros de atenção primária distribuídos por sete a oito regiões. Com aquisições recentes, incluindo o Milford Regional Hospital, seu ecossistema de TI se expandiu rapidamente. Gerenciar dispositivos para diferentes departamentos, como cardiologia, enfermagem, pronto-socorro (ED), UTI e quiosques é desafiador, pois cada um possui aplicativos, layouts e requisitos de rede distintos. Esse nível de personalização por departamento dificulta um gerenciamento uniforme dos dispositivos.

As soluções tradicionais de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) geralmente exigem que as equipes de TI configurem políticas por meio de múltiplas interfaces. Outros grandes provedores de MDM forçam os administradores a alternar entre configurações de conformidade, recursos dos dispositivos e páginas de configuração. Isso gera atrasos e ineficiências, especialmente na área da saúde, onde a tecnologia impacta diretamente os resultados dos pacientes e a produtividade dos profissionais clínicos.

Outro desafio vinha do uso compartilhado de dispositivos. Enfermeiros, médicos, técnicos e funcionários de almoxarifado frequentemente utilizam os mesmos iPads ou coletores portáteis da Zebra durante os turnos. Atribuir usuários de forma segura, mantendo a conformidade, não era algo fluido nas soluções concorrentes. Somando-se a isso, a UMass precisava da capacidade de escalar políticas rapidamente para milhares de dispositivos, sem exigir que os profissionais clínicos dependessem da TI para cada atualização.

Essa realidade fez com que a UMass Memorial Health precisasse de uma plataforma de MDM capaz de oferecer consistência, flexibilidade e resiliência em escala. A equipe de TI buscava uma solução que simplificasse a implementação, reforçasse a segurança, reduzisse a sobrecarga da TI e capacitasse os profissionais de saúde com as ferramentas certas, no momento certo. Para a UMass Memorial Health, o risco era alto: qualquer indisponibilidade ou configuração incorreta poderia comprometer a prestação de cuidados, os fluxos de consentimento dos pacientes e até o gerenciamento de inventário.