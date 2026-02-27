A UKRI agora opera em uma plataforma unificada baseada na nuvem que simplifica as finanças, RH, folha de pagamento, projetos e aquisição. Essa modernização trouxe benefícios tangíveis: processos simplificados, relatórios aprimorados e dashboards em tempo real que dão visibilidade aos líderes sobre as operações e a alocação de recursos. Esses recursos permitem que a UKRI tome decisões mais rápidas e baseadas em dados que aceleram programas de pesquisa e apoiam sua missão de financiar pesquisas pioneiras em áreas como computação quântica e soluções climáticas.

Olhando para o futuro, a UKRI planeja aproveitar as funcionalidades orientadas por IA e análise avançada de dados no Oracle Fusion para melhorar ainda mais a previsão e o planejamento estratégico. Com a IBM Consulting continuando como uma consultora confiável para otimização e melhorias futuras, a UKRI está posicionada para escalar seus recursos digitais e fortalecer seu papel como principal financiadora de pesquisa e inovação do Reino Unido.