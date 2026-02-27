A UKRI alcança processos unificados e visibilidade aprimorada com a IBM Consulting
A UKRI, a maior financiadora pública de pesquisa e inovação do Reino Unido, desempenha um papel crítico no avanço do conhecimento e na geração de benefícios econômicos, sociais e culturais. Gerenciar bolsas e programas em vários conselhos e institutos de pesquisa exige agilidade e precisão, mas os sistemas legados dificultavam essa tarefa. Os processos de finanças, RH, folha de pagamento e aquisições estavam isolados, resultando em lacunas nos processos e limitando a visibilidade. Com os dados dispersos em diversas plataformas, a UKRI enfrentou o desafio de consolidar e gerir as informações para viabilizar uma tomada de decisão mais embasada e acelerar o impacto da investigação.
Para superar esses desafios, a UKRI fez uma parceria com a IBM Consulting para migrar de seu sistema legado no local Oracle R12 para a aplicação em nuvem Oracle Fusion. A migração para a nuvem foi um salto estratégico, que trouxe escalabilidade, automação e análises de dados avançadas para uma organização que gerencia bilhões em financiamento de pesquisa. A função da IBM se estendeu além da implementação: atuando como uma parceira de consultoria confiável, a IBM forneceu suporte crítico para uma migração de dados complexa e ajudou a projetar uma estratégia de treinamento abrangente, além de recursos integrados orientados por IA para melhorar a tomada de decisões. Ao consolidar processos críticos e permitir insights em tempo real, a IBM ajudou a UKRI a transformar seu back-office em um mecanismo baseado em dados para excelência em pesquisa.
A UKRI agora opera em uma plataforma unificada baseada na nuvem que simplifica as finanças, RH, folha de pagamento, projetos e aquisição. Essa modernização trouxe benefícios tangíveis: processos simplificados, relatórios aprimorados e dashboards em tempo real que dão visibilidade aos líderes sobre as operações e a alocação de recursos. Esses recursos permitem que a UKRI tome decisões mais rápidas e baseadas em dados que aceleram programas de pesquisa e apoiam sua missão de financiar pesquisas pioneiras em áreas como computação quântica e soluções climáticas.
Olhando para o futuro, a UKRI planeja aproveitar as funcionalidades orientadas por IA e análise avançada de dados no Oracle Fusion para melhorar ainda mais a previsão e o planejamento estratégico. Com a IBM Consulting continuando como uma consultora confiável para otimização e melhorias futuras, a UKRI está posicionada para escalar seus recursos digitais e fortalecer seu papel como principal financiadora de pesquisa e inovação do Reino Unido.
A UK Research and Innovation (UKRI) é a maior financiadora pública de pesquisa e inovação do Reino Unido, investindo cerca de £ 8 bilhões anualmente para fomentar o conhecimento, melhorar vidas e impulsionar o crescimento econômico. Ele une vários conselhos para viabilizar pesquisas de nível mundial e inovação liderada por empresas de diversos setores, promovendo um sistema dinâmico e inclusivo que traz benefícios à sociedade local e globalmente.
A Oracle é líder global em software corporativo, fornecendo soluções como o Oracle Fusion ERP, que ajudam as empresas a integrar e gerenciar suas operações de forma eficaz.
