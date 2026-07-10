A Trivago capacita equipes com uma plataforma de IA generativa multiprovedor

Para transformar a IA generativa em um recurso corporativo confiável, a Trivago fez parceria com a IBM para projetar e evoluir seu copiloto de IA interno, chamado "Trivago Copilot". Por meio da área de Design e Engenharia de Produtos Digitais da IBM Consulting, a IBM e a Trivago colaboraram para construir uma base flexível e aberta, capaz de dar suporte a múltiplos provedores de grandes modelos de linguagem, mantendo a governança, a segurança e o controle regional dos dados. A experiência do Trivago Copilot está alinhada aos copilotos corporativos modernos e se apoia em uma base em nuvem para oferecer produtividade orientada por IA, segura e escalável.

As equipes estabeleceram uma forma consistente e automatizada de provisionar e gerenciar os dados e as integrações subjacentes, o que permitiu uma iteração mais rápida e um escalonamento confiável em toda a organização. Essa base permitiu que a Trivago expandisse o copiloto para além da geração de conteúdo e o transformasse em uma experiência de busca corporativa que conecta e-mails, mensagens do Slack e sistemas de documentação, tornando o conhecimento mais fácil de recuperar, independentemente de onde ele esteja. Esse recurso foi aprimorado ainda mais pela geração aumentada por recuperação (RAG), que faz as respostas da IA se basearem nos dados internos da Trivago e mantém todas as informações com segurança dentro do ambiente controlado. Essa abordagem reforçou a soberania digital ao impedir que dados sensíveis fossem expostos a sistemas externos.

Para ir além da recuperação de conhecimento, a Trivago implementou a automação segura e orientada por IA de fluxos de trabalho diários. Os funcionários agora podem executar tarefas como enviar e-mails pelo Outlook, resumir conversas do Slack e criar ou atualizar tickets do Jira por meio de prompts simples. Com isso, as equipes passam do consumo passivo de informações para a execução ativa de tarefas usando IA. A plataforma também usa agentes de IA para executar código, gerar e baixar arquivos, criar imagens e interagir com múltiplos formatos de arquivo, ampliando ainda mais o escopo do que os funcionários conseguem fazer por meio de uma única interface.

Para migrar da plataforma à prática, a Trivago lançou o Copilot em conjunto com um Dia de Aprendizagem em IA em toda a empresa: 25 sessões estruturadas em torno de casos de uso reais, com a participação de aproximadamente 70% da empresa.

Em vez de restringir a IA a um pequeno grupo de especialistas, a Trivago concentrou-se na capacitação ampla de toda a força de trabalho. Um Grupo de Embaixadores de IA dedicado ajudou a definir objetivos, compartilhar boas práticas e orientar os funcionários na experimentação prática, enquanto a liderança reforçava ativamente uma cultura de curiosidade, aprendizado e uso responsável da IA.

Como explicou Carolina Muradas, Líder de IA, Estratégia e Operações na Trivago: "O risco de não adotar a IA é muito maior do que o risco de aprender fazendo. Ao trabalhar com a IBM, conseguimos ir do conceito à produção mais rápido do que conseguiríamos sozinhos. Agora, nossas equipes iniciam os projetos a partir de uma perspectiva mais elevada."

Ao trabalhar com a IBM, a Trivago garantiu que a adoção da IA fosse além da experimentação, incorporando a IA às formas cotidianas de trabalho, em vez de tratá-la como uma iniciativa isolada. Todas os recursos foram concebidos com a residência de dados na UE em mente, o que garante que os dados corporativos, os resultados gerados e as interações dos usuários permaneçam com segurança dentro da região.