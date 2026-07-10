A Trivago capacita equipes com uma plataforma de IA generativa multiprovedor

Em colaboração com a IBM Consulting, a Trivago cria e escala o "Trivago Copilot", que aprimora a produtividade, o acesso ao conhecimento e a tomada de decisão.
O lançamento da IA generativa marcou um ponto de virada na forma como o trabalho é criado, documentado e executado em todos os setores. De uma hora para outra, os trabalhadores do conhecimento passaram a contar com novas maneiras de esboçar ideias, buscar informações e acelerar a tomada de decisão. Ao mesmo tempo, as organizações enfrentaram uma incerteza crescente em torno do acesso aos modelos, da governança de dados e de como habilitar essas ferramentas em escala com segurança. A isso se somava a necessidade de a Trivago atender a rigorosos requisitos europeus de proteção de dados e soberania digital. O uso de ferramentas públicas de IA levantou preocupações quanto ao processamento ou à transferência de informações corporativas confidenciais para fora da UE, o que limitava a capacidade das equipes de experimentar livremente a IA generativa. Isso gerou uma necessidade urgente de um ambiente seguro e de nível empresarial, em que os funcionários pudessem interagir com a IA com segurança, preservando ao mesmo tempo a residência dos dados, a governança e a conformidade com as regulamentações da UE. O risco não era apenas adotar a tecnologia errada, mas também avançar devagar demais enquanto a própria natureza do trabalho já estava mudando.
Nesse contexto mais amplo, a Trivago reconheceu que seus desafios existentes ficariam mais evidentes sem uma nova abordagem. O mercado avançava rápido, com diferentes modelos se destacando em diferentes tarefas. O trabalho de gerenciar assinaturas, logins e contextos mentais separados corroía os próprios ganhos de produtividade que a IA deveria proporcionar. Ao mesmo tempo, consolidar tudo em torno de um único provedor não era uma alternativa segura: mudanças de preço, descontinuação de modelos ou interrupções de serviço poderiam prejudicar os fluxos de trabalho sem aviso prévio, criando um risco de concentração que nenhuma organização pode ignorar. Esses desafios abriram uma oportunidade para a Trivago estabelecer uma interface segura e unificada para interagir com dados corporativos usando IA, simplificando o acesso a informações distribuídas e viabilizando o uso seguro, em conformidade e escalável da IA generativa em ambientes controlados.
Criar uma documentação, planos de projeto e casos de negócios de alta qualidade exigia um esforço manual significativo, o que atrasava a execução em um ambiente empreendedor e, no mais, dinâmico.
A Trivago precisava de uma forma de responder à virada da IA generativa e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade, preservar o conhecimento e capacitar funcionários de todos os níveis a trabalhar com mais rapidez e tomar decisões melhores.
Para transformar a IA generativa em um recurso corporativo confiável, a Trivago fez parceria com a IBM para projetar e evoluir seu copiloto de IA interno, chamado "Trivago Copilot". Por meio da área de Design e Engenharia de Produtos Digitais da IBM Consulting, a IBM e a Trivago colaboraram para construir uma base flexível e aberta, capaz de dar suporte a múltiplos provedores de grandes modelos de linguagem, mantendo a governança, a segurança e o controle regional dos dados. A experiência do Trivago Copilot está alinhada aos copilotos corporativos modernos e se apoia em uma base em nuvem para oferecer produtividade orientada por IA, segura e escalável.
As equipes estabeleceram uma forma consistente e automatizada de provisionar e gerenciar os dados e as integrações subjacentes, o que permitiu uma iteração mais rápida e um escalonamento confiável em toda a organização. Essa base permitiu que a Trivago expandisse o copiloto para além da geração de conteúdo e o transformasse em uma experiência de busca corporativa que conecta e-mails, mensagens do Slack e sistemas de documentação, tornando o conhecimento mais fácil de recuperar, independentemente de onde ele esteja. Esse recurso foi aprimorado ainda mais pela geração aumentada por recuperação (RAG), que faz as respostas da IA se basearem nos dados internos da Trivago e mantém todas as informações com segurança dentro do ambiente controlado. Essa abordagem reforçou a soberania digital ao impedir que dados sensíveis fossem expostos a sistemas externos.
Para ir além da recuperação de conhecimento, a Trivago implementou a automação segura e orientada por IA de fluxos de trabalho diários. Os funcionários agora podem executar tarefas como enviar e-mails pelo Outlook, resumir conversas do Slack e criar ou atualizar tickets do Jira por meio de prompts simples. Com isso, as equipes passam do consumo passivo de informações para a execução ativa de tarefas usando IA. A plataforma também usa agentes de IA para executar código, gerar e baixar arquivos, criar imagens e interagir com múltiplos formatos de arquivo, ampliando ainda mais o escopo do que os funcionários conseguem fazer por meio de uma única interface.
Para migrar da plataforma à prática, a Trivago lançou o Copilot em conjunto com um Dia de Aprendizagem em IA em toda a empresa: 25 sessões estruturadas em torno de casos de uso reais, com a participação de aproximadamente 70% da empresa.
Em vez de restringir a IA a um pequeno grupo de especialistas, a Trivago concentrou-se na capacitação ampla de toda a força de trabalho. Um Grupo de Embaixadores de IA dedicado ajudou a definir objetivos, compartilhar boas práticas e orientar os funcionários na experimentação prática, enquanto a liderança reforçava ativamente uma cultura de curiosidade, aprendizado e uso responsável da IA.
Como explicou Carolina Muradas, Líder de IA, Estratégia e Operações na Trivago: "O risco de não adotar a IA é muito maior do que o risco de aprender fazendo. Ao trabalhar com a IBM, conseguimos ir do conceito à produção mais rápido do que conseguiríamos sozinhos. Agora, nossas equipes iniciam os projetos a partir de uma perspectiva mais elevada."
Ao trabalhar com a IBM, a Trivago garantiu que a adoção da IA fosse além da experimentação, incorporando a IA às formas cotidianas de trabalho, em vez de tratá-la como uma iniciativa isolada. Todas os recursos foram concebidos com a residência de dados na UE em mente, o que garante que os dados corporativos, os resultados gerados e as interações dos usuários permaneçam com segurança dentro da região.
Nos primeiros anos de uso do Trivago Copilot, os funcionários relataram uma economia média de oito dias úteis por ano no primeiro ano, em 2023. Hoje, mais de 600 funcionários usam a plataforma ativamente, com a adoção chegando a aproximadamente 90% da força de trabalho elegível, o que demonstra uma forte integração às operações diárias. No terceiro ano, em 2025, esse número mais que dobrou e ultrapassou 16,6 dias por funcionário, refletindo a ampla adoção e a integração mais profunda da equipe ao Trivago Copilot.
Além da economia de tempo, a Trivago reforçou a forma como o conhecimento é captado, estruturado e reutilizado. A pesquisa corporativa reduziu o retrabalho ao tornar mais acessíveis decisões, documentação e contexto anteriores, enquanto as equipes aprimoraram a qualidade geral da documentação, do planejamento e da tomada de decisão. Os funcionários agora podem dar início a iniciativas a partir de uma base mais bem informada, com maior visibilidade dos insights já existentes. Além do acesso ao conhecimento, os funcionários agora podem automatizar fluxos de trabalho rotineiros e executar ações diretamente pela plataforma, o que reduz o esforço manual e libera tempo para tarefas de maior valor.
Como resultado, a Trivago encurtou o tempo entre a ideia e a execução, viabilizando uma experimentação e uma iteração mais rápidas, sem sacrificar a qualidade. É importante ressaltar que a Trivago alcançou essa transformação mantendo total controle sobre seus dados, garantindo a conformidade com as regulamentações europeias e estabelecendo um ambiente confiável e seguro para a adoção da IA corporativa. O resultado não é apenas uma maior produtividade, mas uma forma de trabalhar mais consistente e resiliente, que permite à empresa se adaptar à medida que a IA generativa continua evoluindo.Akshay Sureka, Parceiro Associado da IBM Consulting, resume: "O impacto real vem da incorporação da IA aos fluxos de trabalho cotidianos. Ao conectar o conhecimento corporativo e viabilizar a ação por meio de uma única interface, as equipes da Trivago conseguem avançar com mais rapidez e mais confiança."
A Trivago é uma empresa global de tecnologia que ajuda os viajantes a comparar preços de hotéis e encontrar as melhores opções de hospedagem. A empresa opera com uma forte cultura de empreendedorismo, transparência e inovação contínua.
© Copyright IBM Corporation. Junho de 2026.
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