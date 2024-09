Durante uma sessão de educação tecnológica patrocinada pelo IBM Business Partner ThisWay Global, a liderança sênior da Tricon lançou sua aventura de automação e IA generativa. Utilizando o IBM watsonx Orchestrate, os representantes da ThisWay demonstraram a capacidade da solução para automatizar tarefas de recursos humanos. A sede do público por recursos adicionais era quase insaciável. "Após a sessão agendada, passamos três horas com os participantes examinando os dados e os recursos de modelagem disponíveis por meio do watsonx Orchestrate e da ThisWayGlobal", explica Angela Hood, fundadora e diretora executiva (CEO) da ThisWay Global.

Quando a ThisWay abordou uma amostra dos requisitos de negócios e operações disponibilizada pela Tricon, a equipe de liderança sênior da agência reconheceu os recursos de negócios transformadores do IBM watsonx Orchestrate. "Foi importante para nós identificar um método para simplificar as tarefas de geração de relatórios sem comprometer a qualidade nem a eficácia", acrescenta Mike Brown, CEO da Tricon Steamship Agency. "A demonstração do watsonx Orchestrate mostrou que poderíamos eliminar a entrada manual de dados, minimizar erros e aumentar a velocidade do processo em vários departamentos. O preenchimento manual dos formulários necessários exige de cada agente integrado quatro horas por semana. Com o watsonx Orchestrate, os mesmos formulários são preenchidos automaticamente em 30 minutos". Os agentes integrados e os membros da equipe de operações têm mais tempo para se dedicarem a iniciativas vitais de atendimento ao cliente, em vez de responsabilidades rotineiras.

A comunicação oportuna entre as companhias de navegação e os navios é fundamental desde a primeira solicitação de proposta até o fechamento das faturas finais após a partida do Mississippi. "Os recursos da próxima melhor ação [NBA] do watsonx Orchestrate permitem que a Tricon acesse dados e gere comunicações relevantes com base na tarefa ou ação executada anteriormente. Isso se torna incrivelmente importante porque torna mais fácil para mais pessoas na organização Tricon fazerem parte do fluxo de trabalho, além de aderirem consistentemente aos processos operacionais, padrões e modelos definidos pela empresa", cita Hood.

Além disso, o watsonx Orchestrate oferece recursos pré-fabricados que podem ser adaptados para atender aos requisitos exclusivos da Tricon sem a necessidade de programadores. Os usuários podem treinar e expandir suas habilidades com algoritmos de aprendizado de máquina, simplificando a incorporação de novos recursos e funções. Como o sistema é baseado na nuvem, os usuários podem acessá-lo em qualquer lugar e a qualquer momento, o que facilita o trabalho remoto e a geração de relatórios e comunicações baseados em navios.