Eliminando barreiras de entrada para instituições financeiras com infraestrutura FX/CFD do tipo ASP

A Trade Works desenvolveu uma plataforma inovadora de negociação financeira que reduz custos e tempo por meio do compartilhamento de sistemas FX/CFD.

Horas de trabalho e custos de desenvolvimento de sistemas são barreiras de entrada.

A Trade Works atua no planejamento e no desenvolvimento de sistemas de transações on-line para instituições financeiras, bem como na construção de plataformas de comércio eletrônico, entre outros sistemas. Com base no desenvolvimento interno de pacotes, nos serviços de nuvem e na infraestrutura de autenticação multifator, a empresa vem sustentando, há anos, sistemas estáveis e transações financeiras contínuas por meio de serviços integrados que cobrem todo o ciclo, do planejamento à manutenção e à operação.

No campo dos sistemas de transações financeiras, que constitui o pilar do negócio da Trade Works, as instituições financeiras enfrentam há muitos anos uma série de desafios. Os sistemas convencionais de FX/CFD foram desenvolvidos e implementados individualmente por cada instituição, o que inevitavelmente levou a períodos de desenvolvimento mais longos e aumento de custos. Além disso, os custos de atualização para atender às necessidades dos investidores e para cumprir leis e regulamentos se sobrepunham, aumentando o custo total em toda a arquitetura do sistema. Esses desafios não apenas reduziram a vantagem competitiva das instituições financeiras e dificultaram a captação de novos investidores, como também tornaram difícil a entrada de novos participantes no mercado de FX/CFD.

Havia uma necessidade urgente de as instituições financeiras melhorarem a experiência do investidor e ampliarem os serviços, oferecendo soluções completas para resolver esses problemas e incentivar um uso mais amplo.
1 ano a 3 meses A construção do sistema, que normalmente leva um ano ou mais, foi reduzida para 3 meses 1/3 Construído a um terço do custo em comparação com a implementação realizada pela própria instituição financeira.
O GMO Aozora Net Bank, o primeiro usuário, tinha um prazo para renovar seu sistema existente, de modo que o novo sistema precisava ser implementado com estabilidade e rapidez. Com a conclusão da implementação do IBMPower/IBM i em cerca de três meses, os sistemas foram migrados em um curto período de tempo e, desde então, vêm operando de forma estável. O serviço ASP baseado em compartilhamento, “TradePowerFX/CFD”, continuará a ser desenvolvido como uma solução para resolver os problemas enfrentados por muitas instituições financeiras.
Kazuyuki Nakahara Trade Works Corporation Diretor Executivo, Divisão de Soluções
Construindo uma base sólida para serviços do tipo ASP

Para resolver esses problemas, a Trade Works concentrou-se em um serviço do tipo Application Service Provider (ASP) para sistemas de FX/CFD. A Trade Works utilizou o IBM Power/IBM i, que apresenta excelente disponibilidade e desempenho, para construir uma base sólida.

Além disso, aproveitando os pontos fortes de sua experiência acumulada em alta tecnologia e segurança em plataformas de nuvem, bem como o design de IU/UX que enfatiza a usabilidade, a empresa começou a desenvolver um novo serviço do tipo ASP com membros que têm ampla experiência em sistemas de transações financeiras.

“Para construir um sistema financeiro de missão crítica, precisávamos de estabilidade e confiabilidade, especialmente nas operações de FX/CFD, nas quais um alto poder de processamento para lidar com grandes volumes de dados de transações em tempo real era essencial.” Além disso, o reforço das medidas de segurança, que se tornaram cada vez mais importantes nos últimos anos, também foi um tema central. “Escolhemos o IBM Power/IBM i como a plataforma ideal para atender a esses requisitos de forma abrangente”, afirma Kazuyuki Nakahara, Diretor Executivo da Divisão de Soluções da empresa.
Reduzindo significativamente as barreiras de custo com o serviço ASP compartilhado TradePower FX/CFD

Essa iniciativa resultou no serviço ASP compartilhado inovador TradePower FX/CFD para instituições financeiras. Além da redução de custos proporcionada pela escalabilidade do serviço compartilhado, a empresa conseguiu reduzir drasticamente as barreiras de custo para a entrada no mercado.

A Trade Works forneceu o TradePower FX/CFD ao serviço de negociação de margem em câmbio (FX) do GMO Aozora Net Bank, o GMO Aozora FX. O banco iniciou as operações em ambiente de produção em 10 de agosto de 2025 e segue acelerando a evolução dos serviços de FX/CFD.

A partir da implementação no GMO Aozora Net Bank, a Trade Works planeja expandir ainda mais seus negócios no mercado de FX/CFD e introduzir o sistema em outras instituições financeiras.

Com o objetivo de aumentar a satisfação dos clientes e contribuir para o desenvolvimento das instituições financeiras por meio de aprimoramentos funcionais contínuos, a empresa continuará a desenvolver funções de gestão de riscos baseadas em IA e de negociação automatizada, além de apoiar a digitalização das instituições financeiras, com vistas à expansão para mercados internacionais.
Sobre a Trade Works

Trade Works Co., Ltd.(Tokyo Listada na Bolsa de Valores sob o código STD 3997, com sede em Minato-ku, Tóquio, Presidente: Masakatsu Saito) é uma empresa de fintech que planeja e desenvolve sistemas de transações pela internet para instituições financeiras. A empresa alcança altos níveis de confiabilidade e segurança em uma plataforma de nuvem, tendo como um de seus principais diferenciais o design de IU/UX, com forte foco na usabilidade. Muitos dos profissionais da empresa possuem ampla experiência no setor de TI, e a companhia vem atraindo atenção por seu potencial de apoiar os serviços financeiros do futuro. Paralelamente à infraestrutura de sistemas de negociação de valores mobiliários de última geração da Trade Works, a empresa também busca expandir sua atuação internacional por meio do uso de serviços de pacotes de missão crítica, IA generativa e outras tecnologias.

IBM Power

Altamente escalável e confiável, trata-se de uma família de servidores de alto desempenho voltada para aplicações empresariais.

