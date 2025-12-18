A Trade Works desenvolveu uma plataforma inovadora de negociação financeira que reduz custos e tempo por meio do compartilhamento de sistemas FX/CFD.
A Trade Works atua no planejamento e no desenvolvimento de sistemas de transações on-line para instituições financeiras, bem como na construção de plataformas de comércio eletrônico, entre outros sistemas. Com base no desenvolvimento interno de pacotes, nos serviços de nuvem e na infraestrutura de autenticação multifator, a empresa vem sustentando, há anos, sistemas estáveis e transações financeiras contínuas por meio de serviços integrados que cobrem todo o ciclo, do planejamento à manutenção e à operação.
No campo dos sistemas de transações financeiras, que constitui o pilar do negócio da Trade Works, as instituições financeiras enfrentam há muitos anos uma série de desafios. Os sistemas convencionais de FX/CFD foram desenvolvidos e implementados individualmente por cada instituição, o que inevitavelmente levou a períodos de desenvolvimento mais longos e aumento de custos. Além disso, os custos de atualização para atender às necessidades dos investidores e para cumprir leis e regulamentos se sobrepunham, aumentando o custo total em toda a arquitetura do sistema. Esses desafios não apenas reduziram a vantagem competitiva das instituições financeiras e dificultaram a captação de novos investidores, como também tornaram difícil a entrada de novos participantes no mercado de FX/CFD.
Havia uma necessidade urgente de as instituições financeiras melhorarem a experiência do investidor e ampliarem os serviços, oferecendo soluções completas para resolver esses problemas e incentivar um uso mais amplo.
Para resolver esses problemas, a Trade Works concentrou-se em um serviço do tipo Application Service Provider (ASP) para sistemas de FX/CFD. A Trade Works utilizou o IBM Power/IBM i, que apresenta excelente disponibilidade e desempenho, para construir uma base sólida.
Além disso, aproveitando os pontos fortes de sua experiência acumulada em alta tecnologia e segurança em plataformas de nuvem, bem como o design de IU/UX que enfatiza a usabilidade, a empresa começou a desenvolver um novo serviço do tipo ASP com membros que têm ampla experiência em sistemas de transações financeiras.
“Para construir um sistema financeiro de missão crítica, precisávamos de estabilidade e confiabilidade, especialmente nas operações de FX/CFD, nas quais um alto poder de processamento para lidar com grandes volumes de dados de transações em tempo real era essencial.” Além disso, o reforço das medidas de segurança, que se tornaram cada vez mais importantes nos últimos anos, também foi um tema central. “Escolhemos o IBM Power/IBM i como a plataforma ideal para atender a esses requisitos de forma abrangente”, afirma Kazuyuki Nakahara, Diretor Executivo da Divisão de Soluções da empresa.
Essa iniciativa resultou no serviço ASP compartilhado inovador TradePower FX/CFD para instituições financeiras. Além da redução de custos proporcionada pela escalabilidade do serviço compartilhado, a empresa conseguiu reduzir drasticamente as barreiras de custo para a entrada no mercado.
A Trade Works forneceu o TradePower FX/CFD ao serviço de negociação de margem em câmbio (FX) do GMO Aozora Net Bank, o GMO Aozora FX. O banco iniciou as operações em ambiente de produção em 10 de agosto de 2025 e segue acelerando a evolução dos serviços de FX/CFD.
A partir da implementação no GMO Aozora Net Bank, a Trade Works planeja expandir ainda mais seus negócios no mercado de FX/CFD e introduzir o sistema em outras instituições financeiras.
Com o objetivo de aumentar a satisfação dos clientes e contribuir para o desenvolvimento das instituições financeiras por meio de aprimoramentos funcionais contínuos, a empresa continuará a desenvolver funções de gestão de riscos baseadas em IA e de negociação automatizada, além de apoiar a digitalização das instituições financeiras, com vistas à expansão para mercados internacionais.
Trade Works Co., Ltd.(Tokyo Listada na Bolsa de Valores sob o código STD 3997, com sede em Minato-ku, Tóquio, Presidente: Masakatsu Saito) é uma empresa de fintech que planeja e desenvolve sistemas de transações pela internet para instituições financeiras. A empresa alcança altos níveis de confiabilidade e segurança em uma plataforma de nuvem, tendo como um de seus principais diferenciais o design de IU/UX, com forte foco na usabilidade. Muitos dos profissionais da empresa possuem ampla experiência no setor de TI, e a companhia vem atraindo atenção por seu potencial de apoiar os serviços financeiros do futuro. Paralelamente à infraestrutura de sistemas de negociação de valores mobiliários de última geração da Trade Works, a empresa também busca expandir sua atuação internacional por meio do uso de serviços de pacotes de missão crítica, IA generativa e outras tecnologias.
Altamente escalável e confiável, trata-se de uma família de servidores de alto desempenho voltada para aplicações empresariais.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM e o logotipo IBM são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo. Este documento contém informações atualizadas na data de sua publicação original e está sujeito a alterações pela IBM sem aviso prévio. Determinados produtos podem não estar disponíveis em todos os países ou regiões em que a IBM atua.
Todos os exemplos de clientes citados ou descritos são apresentados como ilustrações da maneira como alguns clientes usaram os produtos da IBM e os resultados que podem ter alcançado. Os custos ambientais reais e as características de desempenho variarão dependendo das configurações e condições individuais dos clientes.