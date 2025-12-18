A Trade Works atua no planejamento e no desenvolvimento de sistemas de transações on-line para instituições financeiras, bem como na construção de plataformas de comércio eletrônico, entre outros sistemas. Com base no desenvolvimento interno de pacotes, nos serviços de nuvem e na infraestrutura de autenticação multifator, a empresa vem sustentando, há anos, sistemas estáveis e transações financeiras contínuas por meio de serviços integrados que cobrem todo o ciclo, do planejamento à manutenção e à operação.

No campo dos sistemas de transações financeiras, que constitui o pilar do negócio da Trade Works, as instituições financeiras enfrentam há muitos anos uma série de desafios. Os sistemas convencionais de FX/CFD foram desenvolvidos e implementados individualmente por cada instituição, o que inevitavelmente levou a períodos de desenvolvimento mais longos e aumento de custos. Além disso, os custos de atualização para atender às necessidades dos investidores e para cumprir leis e regulamentos se sobrepunham, aumentando o custo total em toda a arquitetura do sistema. Esses desafios não apenas reduziram a vantagem competitiva das instituições financeiras e dificultaram a captação de novos investidores, como também tornaram difícil a entrada de novos participantes no mercado de FX/CFD.

Havia uma necessidade urgente de as instituições financeiras melhorarem a experiência do investidor e ampliarem os serviços, oferecendo soluções completas para resolver esses problemas e incentivar um uso mais amplo.