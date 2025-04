Com a introdução do sistema de gerenciamento de corte de árvores, as operações foram bastante simplificadas. No passado, após realizar um levantamento preliminar sobre o trabalho de corte de árvores no campo, os formulários necessários para o trabalho eram criados no escritório, mas com o novo sistema, os funcionários podem definir a localização das árvores por meio de um aplicativo para smartphone no campo, completar documentação e entregar instruções com o toque de um botão. O sistema oferece uma experiência contínua aos funcionários, vinculando mapas e dados a cada tarefa. As árvores que precisam ser consideradas para o corte com base em dados objetivos, como informações do levantamento e previsões de crescimento, são sinalizadas, permitindo que os orçamentos para o trabalho de corte de árvores sejam usados de forma mais eficaz. No futuro, a Tohoku Electric Power Network está considerando a possibilidade de abrir algumas funções do sistema de gerenciamento de corte de árvores para prestadores de serviços de corte para que uma série de tarefas, desde a encomenda do trabalho até o relatório de conclusão e aceitação após a inspeção, possa ser concluída no sistema, tornando totalmente sem papel.