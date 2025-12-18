Em resposta a essa questão, Anshin Life cocriou com a IBM Client Engineering e começou a desenvolver um modelo de classificação e análise usando o IBM® watsonx.ai. O projeto avançou por meio da colaboração entre as áreas de negócios e de TI, integrando suas respectivas especialidades. O departamento de negócios foi responsável pela definição de requisitos e pelos testes com usuários, enquanto a área de TI ficou encarregada do gerenciamento do projeto e do desenho da arquitetura. A IBM apresentou propostas de implementação e forneceu conhecimento sobre IA generativa. Ao prosseguir com o desenvolvimento ágil em ciclos semanais, as iniciativas correspondentes foram implementadas com agilidade.

Na primeira fase, com foco em “eficiência operacional”, o feedback dos clientes proveniente de chamadas telefônicas e de outras fontes foi capturado por IA generativa e classificado em aproximadamente 40 códigos amplamente utilizados no setor. Na segunda etapa, com o objetivo de realizar uma “análise avançada”, palavras-chave importantes definidas pela empresa foram extraídas como hashtags, e foi realizada uma análise de agrupamentos, possibilitando a análise de dados textuais que antes apresentavam desafios.

Em termos de precisão na classificação e na análise, a combinação das tecnologias de processamento de linguagem natural do watsonx.ai com o Retrieval-augmented generation (RAG) proporcionou alta precisão e flexibilidade. Como o watsonx.ai estava sendo executado na nuvem, a empresa também pôde lidar com dados pessoais com tranquilidade.

O progresso consistente do projeto foi viabilizado pelo “Application Owner System”, um framework em que as áreas de negócio e de TI atuaram conjuntamente na identificação das funcionalidades necessárias e na alocação dos recursos correspondentes, permitindo a evolução progressiva do Proof of Concept (PoC) até o desenvolvimento em escala completa. Além disso, ao adotar a abordagem de “testar primeiro”, com uma meta de 70% a 80% de precisão, em vez de buscar perfeição desde o início, os esforços gerais foram impulsionados, ajudando o projeto a avançar com rapidez e agilidade.

Koji Imaikire, gerente responsável pelo projeto no Grupo de Suporte Digital, do Departamento de Planejamento de TI da Anshin Life, comenta como trabalhou para conduzi-lo de forma fluida. "Gerenciar adequadamente as expectativas em relação à IA generativa é fundamental para evitar tanto a subestimação quanto, por outro lado, a confiança excessiva de que se trata de uma ‘ferramenta universal capaz de fazer qualquer coisa’. Para isso, foi importante que todos na área usuária se envolvessem com o projeto com um sentimento de satisfação. Ao realizar a validação dos usuários em cada etapa, com produtos que de fato funcionam dentro do desenvolvimento ágil em ciclos semanais, conseguimos promover melhorias consistentes.”