A Anshin Life utilizou o IBM watsonx.ai para classificar e analisar o feedback dos clientes, aprimorando a compreensão do cliente e a eficiência operacional.
A Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurance (doravante “Anshin Life”) vem trabalhando para utilizar o feedback dos clientes a fim de aprimorar as operações e a qualidade dos serviços, com o objetivo de concretizar operações empresariais plenamente orientadas ao cliente.
A empresa recebe até 18.000 registros de feedback de clientes por ano, provenientes de pontos de contato com o cliente, incluindo ligações telefônicas, canais on-line e pesquisas. Até recentemente, a leitura e a classificação desses dados não estruturados eram feitas visualmente, um a um. Além de consumir um enorme volume de tempo, esse processo também estava sujeito ao julgamento humano, o que gerava inconsistências na classificação e se tornava um obstáculo para o uso e a incorporação ágeis do feedback dos clientes nas operações de negócios.
No passado, considerou-se a classificação com o uso de IA não generativa, mas, com o aprendizado de máquina convencional, era difícil manter a precisão esperada devido ao esforço considerável necessário para preparar grandes volumes de dados de treinamento e realizar novos treinamentos.
Em resposta a essa questão, Anshin Life cocriou com a IBM Client Engineering e começou a desenvolver um modelo de classificação e análise usando o IBM® watsonx.ai. O projeto avançou por meio da colaboração entre as áreas de negócios e de TI, integrando suas respectivas especialidades. O departamento de negócios foi responsável pela definição de requisitos e pelos testes com usuários, enquanto a área de TI ficou encarregada do gerenciamento do projeto e do desenho da arquitetura. A IBM apresentou propostas de implementação e forneceu conhecimento sobre IA generativa. Ao prosseguir com o desenvolvimento ágil em ciclos semanais, as iniciativas correspondentes foram implementadas com agilidade.
Na primeira fase, com foco em “eficiência operacional”, o feedback dos clientes proveniente de chamadas telefônicas e de outras fontes foi capturado por IA generativa e classificado em aproximadamente 40 códigos amplamente utilizados no setor. Na segunda etapa, com o objetivo de realizar uma “análise avançada”, palavras-chave importantes definidas pela empresa foram extraídas como hashtags, e foi realizada uma análise de agrupamentos, possibilitando a análise de dados textuais que antes apresentavam desafios.
Em termos de precisão na classificação e na análise, a combinação das tecnologias de processamento de linguagem natural do watsonx.ai com o Retrieval-augmented generation (RAG) proporcionou alta precisão e flexibilidade. Como o watsonx.ai estava sendo executado na nuvem, a empresa também pôde lidar com dados pessoais com tranquilidade.
O progresso consistente do projeto foi viabilizado pelo “Application Owner System”, um framework em que as áreas de negócio e de TI atuaram conjuntamente na identificação das funcionalidades necessárias e na alocação dos recursos correspondentes, permitindo a evolução progressiva do Proof of Concept (PoC) até o desenvolvimento em escala completa. Além disso, ao adotar a abordagem de “testar primeiro”, com uma meta de 70% a 80% de precisão, em vez de buscar perfeição desde o início, os esforços gerais foram impulsionados, ajudando o projeto a avançar com rapidez e agilidade.
Koji Imaikire, gerente responsável pelo projeto no Grupo de Suporte Digital, do Departamento de Planejamento de TI da Anshin Life, comenta como trabalhou para conduzi-lo de forma fluida. "Gerenciar adequadamente as expectativas em relação à IA generativa é fundamental para evitar tanto a subestimação quanto, por outro lado, a confiança excessiva de que se trata de uma ‘ferramenta universal capaz de fazer qualquer coisa’. Para isso, foi importante que todos na área usuária se envolvessem com o projeto com um sentimento de satisfação. Ao realizar a validação dos usuários em cada etapa, com produtos que de fato funcionam dentro do desenvolvimento ágil em ciclos semanais, conseguimos promover melhorias consistentes.”
A introdução da IA generativa resultou em melhorias em quatro áreas: eficiência operacional, padronização da classificação, utilização de dados e manutenção.
Imaikire acrescenta: “Essa iniciativa aumentou o impulso para o uso da IA generativa dentro da Anshin Life.” Após a introdução da IA generativa, a empresa iniciou a avaliação sistemática de outros processos, visando ampliar ainda mais a eficiência operacional. De fato, durante a fase de análise da PoC, foram utilizados mais de 200 tipos de código; no entanto, após a entrada em operação, passou-se a considerar uma abordagem operacional mais enxuta, sem a necessidade deles. “Antes de utilizarmos a IA generativa, somente a classificação consumia muito tempo, o que não nos deixava espaço para pensar em eficiência. Hoje, podemos nos dar ao luxo de avaliar outros processos existentes”, conclui Imaikire.
Koji Yamamoto, diretor da Anshin Life, também comenta: “Agora conseguimos enxergar tendências no feedback dos clientes que antes passavam despercebidas. Pretendemos formular hipóteses a partir dessas tendências no futuro, o que nos permitirá adotar medidas ainda mais eficazes.”
No futuro, a Anshin Life planeja expandir este sistema para outros departamentos e continuar a se desafiar, testando o potencial da IA generativa em novas áreas.
A Anshin Life está construindo um sistema capaz de compreender rapidamente a diversidade das necessidades dos clientes por meio do uso de IA generativa e refletir essas necessidades de forma flexível nas estratégias de negócios. Ao transferir esses resultados para o ambiente de produção, a empresa busca criar novo valor no setor de seguros ao fortalecer as “operações de negócios orientadas ao cliente”. Além disso, a empresa ampliará o suporte ao cliente, bem como seus produtos e serviços, por meio desta demonstração do valor do trabalho humano viabilizada pela transição da IA para o ambiente de produção.
A Tokio Marine & Nichido Anshin Life Insurance oferece tranquilidade por meio do seguro de vida como membro do Tokio Marine Group. Com a confiança do cliente como ponto de partida de todas as atividades empresariais, a empresa oferece tranquilidade por meio do negócio de seguros de vida, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade próspera e confortável e de uma economia robusta.
