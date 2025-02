Maior alinhamento e agilidade financeira

De acordo com Kasamale, antes de implementar o Apptio, a The Standard lutava para dimensionar dinamicamente as oportunidades para mudar os gastos para áreas estratégicas. “Era difícil para nós adiar os gastos em uma área para priorizar outra”, ele admite. "A equipe de liderança não tinha insights suficientes sobre a capacidade de gastos discricionários para promover uma priorização mais eficiente de fundos em funções ou portfólios de TI, e isso causou excessos no orçamento dos portfólios por vários anos".

Para mudar adequadamente seu foco, o Apptio introduziu a The Standard em um modelo de custo padronizado, juntamente com ferramentas de investimento, projeto, produto, mão de obra e planejamento. O novo modelo permitiu que a equipe de finanças de TI da The Standard concentrasse 80% do tempo em análise, suporte à decisão, forecasting e insights. O Apptio também permitiu que a equipe de liderança mudasse o financiamento com mais confiança para atingir objetivos e alcançar as metas financeiras de forma mais consistente nos últimos anos.

"A qualidade da segmentação e dos insights do plano financeiro elevou o nível da análise orçamentária e da narrativa", diz Kasamale. "Eles nunca tinham visto algo assim antes. O nível de maturidade do nosso processo de planejamento financeiro e o feedback sobre os nossos resultados foram extraordinários desde que implementamos o Apptio."

Mais controle sobre os gastos na nuvem

A The Standard também usa o Cloudability para aumentar a visibilidade dos gastos na nuvem, uma área de gastos em rápido crescimento, impulsionada principalmente pela transformação digital e serviços de infraestrutura essenciais. Isso deu aos líderes de produtos e aplicações da empresa insights valiosos que os ajudaram a tomar melhores decisões sobre compras na nuvem e a aumentar a responsabilização.

De acordo com Kasamale, a pegada de carbono do Azure da empresa aumentou cinco vezes em três anos. No entanto, o uso do Cloudability para classificar as oportunidades praticáveis de adequação do Azure revelou possíveis economias, levando a mudanças nos ambientes de nuvem da empresa, que devem reduzir os gastos com a nuvem da empresa em 2023 em 10% — e 2024 parece ainda melhor.

"A maior recompensa está na trajetória para 2024", compartilha Kasamale. "Estávamos enfrentando um aumento de 30% no crescimento orgânico do Azure em um ano, e também renegociamos as taxas com a Microsoft. Com todas as otimizações que fizemos até o momento, juntamente com decisões que influenciaram mudanças na arquitetura de dados, estamos no caminho certo para absorver os efeitos do crescimento orgânico e estamos mais bem posicionados para negociar nossa renovação de compras".

Melhor gerenciamento de recursos e programas

A transformação digital é e continuará sendo parte da estratégia de negócios da The Standard. Mas gerenciar as equipes de entrega que trabalhavam em iniciativas de transformação era um desafio, dada a estrutura de holding da organização e a abordagem de entrega centralizada.

"Nossas equipes de desenvolvimento estão dispersas", diz Kaarina Bourquin, Diretora Sênior de Estratégia e Portfólio de TI da The Standard. “Embora façamos a entrega Ágil, também fazemos a cascata. Precisamos de ferramentas e processos que possam fornecer insights operacionais, independentemente da metodologia de entrega".

Bourquin acrescentou que era importante que as equipes encontrassem uma linguagem comum entre as metodologias de entrega. As equipes precisavam ver o que estavam sendo solicitadas a fazer agora e no futuro para entender onde investir do ponto de vista de recursos e entregar o trabalho de maneira otimizada.

"Temos uma combinação de equipes dedicadas e compartilhadas", diz ela. "Temos vários portfólios em várias linhas de negócios. Devemos descobrir a capacidade e o sequenciamento dessa combinação e planejar o trabalho que precisa ser feito, o que inclui investimento em portfólios, operações e manutenção. A visibilidade é importante para nós".

Do ponto de vista operacional, a organização precisava de uma maneira melhor de gerenciar seu ciclo de vida da estratégia à entrega de valor, levando em consideração tanto o trabalho orientado a produtos quanto o trabalho orientado a projetos, para garantir que os líderes de negócios trabalhassem de forma colaborativa, apesar da complexidade organizacional.

Esse foi um dos principais motivos pelos quais a empresa analisou o Targetprocess. O outro teve muito a ver com a pandemia da COVID-19.

"Estávamos lutando para descobrir como fazer grandes planejamentos virtualmente", lembra Bourquin. "Como pegamos esses exercícios, que são fortemente centrados na pessoa, e os migramos para um ambiente virtual?"

De acordo com Bourquin, eles implementaram o Targetprocess para ajudá-los a alinhar os fluxos de trabalho da equipe às prioridades de negócios. Por sua vez, isso criou transparência, ajudou a identificar riscos ou impedimentos e, em última análise, deu à equipe visibilidade sobre fluxos de trabalho consolidados que mostraram as informações sobre projetos ativos ou concluídos, incluindo status, stakeholders, dependências relevantes, trabalho comprometido e progresso.

“Nossa proporção entre palavras e ação (o que nós, como organização de TI dizemos que faremos versus o que realmente entregamos) é importante”, explica Bourquin. "O Targetprocess definitivamente tornou mais fácil para nós medir isso de forma consistente." A taxa de respostas aumentou em 20%, uma melhoria que vai além de entregar mais; isso gira em torno da visibilidade compartilhada dos compromissos, permitindo que a equipe gerencie com eficiência as distrações e realize as tarefas com mais rapidez.

Alocar recursos e acompanhar o status do trabalho são apenas dois dos benefícios que a empresa recebeu até agora. Bourquin diz que também começaram a usar o Targetprocess para manter uma lista de iniciativas estratégicas, como uma ferramenta para ajudá-los a adicionar novas ideias ao funil de portfólios e para criar solicitações de atribuições de recursos.

“O gerenciamento estratégico de portfólios é um grande foco para nós agora”, ela declara. “É aqui que vejo o valor do Targetprocess aumentando para nós. Quando penso em planejamento para empresas, portfólios, programas ou projetos, penso no Targetprocess.”

Próxima etapas e orientação para outros

Quando perguntado sobre conselhos para outras pessoas que podem estar nos estágios iniciais de sua jornada de TBM, a resposta de Kasamale é direta: “Não espere. Você pode começar rapidamente apenas com geração de relatórios de orçamento Ágeis e segmentação de gastos enquanto usa os principais componentes fundamentais do Apptio. E isso ajudará seus líderes a entender como mudar o orçamento da execução para financiar iniciativas de crescimento e transformação".

Desde a integração total do gerenciamento estratégico de portfólios até o estabelecimento de recursos completos de chargeback, a The Standard considera as soluções da IBM uma plataforma fundamental para a organização e está buscando aplicações que ajudem a gerar resultados de negócios significativos no futuro.

"As soluções da IBM têm sido ferramentas indispensáveis para ajudar nossos líderes de TI a resolver questões urgentes relacionadas à transparência, agilidade financeira e transformação", diz Kasamale. “Há tantos desafios que os líderes de TI precisam enfrentar hoje em dia — não conseguir entender ou contar sua história financeira para a área de negócios não deveria ser um deles.”