Para apoiar sua visão de uma empresa conectada, a TEPL adotou o framework de integração NextGen B2B, desenvolvida pela Tata Consultancy Services (TCS), subsidiária do grupo Tata e construída na plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration. Esse framework pronto para o futuro proporcionou a escalabilidade e a flexibilidade de que a TEPL precisava para unificar seu ecossistema em crescimento.

Como primeiro passo, foi introduzida uma estrutura de captura de conhecimento baseada em modelo no fluxo de trabalho para documentar e analisar as interfaces existentes, conexões de parceiros e integrações de sistemas nas entidades adquiridas. Esse processo ajudou a estabelecer uma base estruturada para uma integração perfeita.

A TCS usou o IBM webMethods Hybrid Integration para configurar uma plataforma robusta de integração de aplicação a aplicação (A2A) e integração de negócios a negócios (B2B), conectando os principais sistemas do TEPL. Os sistemas conectados incluíam sistema de execução de manufatura (MES), gerenciamento de pedidos, manutenção, SAP, product lifecycle management (PLM), gestão de relacionamento com fornecedores, sistemas de logística de terceiros e outros.

Por meio da parceria estratégica da TCS com a IBM, a TEPL conseguiu agilizar o licenciamento e garantir a rápida implementação da plataforma de integração. Paralelamente, foi implementado um modelo de governança de integração, trazendo as melhores práticas, diretrizes padronizadas e funções claramente definidas para garantir escalabilidade, consistência e excelência operacional no longo prazo.