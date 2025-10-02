A TEPL faz parceria com a IBM para construir uma plataforma unificada e escalável e acelerar a integração pós-fusão
A Tata Electronics Private Limited (TEPL), importante empresa global na indústria de fabricação de eletrônicos, está expandindo sua participação por meio de aquisições estratégicas em setores. Essas aquisições incluem serviços de fabricação de eletrônicos (EMS), montagem e teste terceirizados de semicondutores (OSAT), montagem final, teste e embalagem (FATP) e fundição de semicondutores e serviços de design. Como as entidades recém-adquiridas operavam diversas plataformas e processos, a TEPL reconheceu a importância da criação de visibilidade em aplicação, sistemas de middleware e ecossistema parceiros. Uma estratégia de integração foi essencial para garantir a continuidade de negócios, melhorar a eficiência operacional e desbloquear o valor total dessas aquisições.
Para atingir esse objetivo, a TEPL decidiu construir uma estrutura de integração robusta e escalável para dar suporte à sua visão de empresa conectada e aos seus objetivos de crescimento de longo prazo.
Para apoiar sua visão de uma empresa conectada, a TEPL adotou o framework de integração NextGen B2B, desenvolvida pela Tata Consultancy Services (TCS), subsidiária do grupo Tata e construída na plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration. Esse framework pronto para o futuro proporcionou a escalabilidade e a flexibilidade de que a TEPL precisava para unificar seu ecossistema em crescimento.
Como primeiro passo, foi introduzida uma estrutura de captura de conhecimento baseada em modelo no fluxo de trabalho para documentar e analisar as interfaces existentes, conexões de parceiros e integrações de sistemas nas entidades adquiridas. Esse processo ajudou a estabelecer uma base estruturada para uma integração perfeita.
A TCS usou o IBM webMethods Hybrid Integration para configurar uma plataforma robusta de integração de aplicação a aplicação (A2A) e integração de negócios a negócios (B2B), conectando os principais sistemas do TEPL. Os sistemas conectados incluíam sistema de execução de manufatura (MES), gerenciamento de pedidos, manutenção, SAP, product lifecycle management (PLM), gestão de relacionamento com fornecedores, sistemas de logística de terceiros e outros.
Por meio da parceria estratégica da TCS com a IBM, a TEPL conseguiu agilizar o licenciamento e garantir a rápida implementação da plataforma de integração. Paralelamente, foi implementado um modelo de governança de integração, trazendo as melhores práticas, diretrizes padronizadas e funções claramente definidas para garantir escalabilidade, consistência e excelência operacional no longo prazo.
Com o framework de integração B2B NextGen implantado, a TEPL agora opera em um backbone de integração de nível empresarial que conecta sistemas internos, parceiros, fornecedores e provedores de logística. A plataforma unificada aumenta a visibilidade dos dados e apoia a colaboração sem atritos entre as entidades adquiridas, permitindo que a TEPL funcione como uma empresa verdadeiramente conectada.
Atualmente, a plataforma processa mais de 100 milhões de transações por ano, com volumes crescendo exponencialmente enquanto a TEPL assimila novas plantas, processos e aplicações, demonstrando sua escalabilidade e robustez em operações reais. A plataforma também ajudou a TEPL a adequar a tecnologia às necessidades de negócios, possibilitando tomadas de decisão mais rápidas e operações baseadas em insights.
A estrutura de governança de integração pode ajudar a TEPL a integrar aquisições futuras de forma rápida e consistente, reduzindo o time to value e apoiando sua estratégia de longo prazo. No geral, a eficiência operacional melhorou e os processos foram simplificados por meio da parceria estratégica entre a TCS e a IBM.
A Tata Electronics Private Limited (TEPL) é um empreendimento greenfield do Tata Group, estabelecido em 2020 e sediado em Mumbai, Índia. A empresa é especializada em fabricação de precisão e montagem e embalagem de semicondutores, apoiando clientes globais de eletrônicos e alta tecnologia. A Tata Electronics desempenha um papel fundamental no avanço do ecossistema de fabricação de eletrônicos da Índia e contribui para a autossuficiência do país em tecnologias de semicondutores. Como uma empresa em rápido crescimento, combinam infraestrutura de ponta com práticas lideradas pela sustentabilidade e uma força de trabalho altamente qualificada.
A Tata Consultancy Services (TCS) é uma organização global de serviços de TI, consultoria e soluções de negócios com sede em Mumbai, Índia. Fundada em 1968, a TCS faz parte do Tata Group e atende clientes em mais de 150 países. A empresa oferece uma ampla gama de serviços de tecnologia e engenharia e conta com profunda experiência em transformação digital, tecnologia de nuvem, IA e integração empresarial. Com mais de 600 mil funcionários e receitas superiores a USD 29 bilhões no ano fiscal de 2024, a TCS está entre as maiores e mais respeitadas empresas de serviços de TI do mundo.
O IBM webMethods Hybrid Integration oferece automação impulsionada por IA para ajudá-lo a conectar, de forma transparente, aplicativos, APIs, transações B2B, eventos e arquivos em todo o seu ambiente híbrido.
