Os avanços na IA generativa estão possibilitando que até mesmo profissionais autônomos e pequenas equipes assumam o desenvolvimento avançado e a automação de negócios. Ao mesmo tempo, com a rápida expansão da gama de ferramentas de IA, muitas empresas e muitos desenvolvedores estão com dificuldades para decidir qual IA usar e como melhor integrá-la em seu trabalho.

Em organizações administradas por equipes pequenas é comum que cada pessoa assuma vários papéis. Consequentemente, cada vez mais a questão não é simplesmente saber como melhorar a eficiência, mas se uma abordagem que prioriza a IA pode transformar a maneira de fazer o próprio trabalho.

A TechMind Co., Ltd. também explorou como a IA poderia ser utilizada não como uma "ferramenta que responde a perguntas", mas como uma "parceira no processo de desenvolvimento" enquanto buscava iniciativas relacionadas à IoT e fazia seminários.

A segurança e a governança também foram considerações importantes no uso da IA para empresas. A praticidade por si só não era suficiente; o fato de que a tecnologia poderia ser usada com segurança e confiança no longo prazo também teve um grande impacto na decisão pela adoção.

Para a TechMind, a possibilidade de começar a usar o IBM Bob rapidamente, exatamente quando necessário, era outro requisito importante. Em vez de passar por um representante de vendas como em um processo tradicional de compra, a possibilidade de começar imediatamente foi essencial para uma empresa que valoriza a rapidez.