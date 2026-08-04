Como um dos primeiros usuários a adotar o IBM® Bob por meio do comércio eletrônico, a TechMind está inovando novas abordagens para o desenvolvimento de produtos com agentes de IA.
Os avanços na IA generativa estão possibilitando que até mesmo profissionais autônomos e pequenas equipes assumam o desenvolvimento avançado e a automação de negócios. Ao mesmo tempo, com a rápida expansão da gama de ferramentas de IA, muitas empresas e muitos desenvolvedores estão com dificuldades para decidir qual IA usar e como melhor integrá-la em seu trabalho.
Em organizações administradas por equipes pequenas é comum que cada pessoa assuma vários papéis. Consequentemente, cada vez mais a questão não é simplesmente saber como melhorar a eficiência, mas se uma abordagem que prioriza a IA pode transformar a maneira de fazer o próprio trabalho.
A TechMind Co., Ltd. também explorou como a IA poderia ser utilizada não como uma "ferramenta que responde a perguntas", mas como uma "parceira no processo de desenvolvimento" enquanto buscava iniciativas relacionadas à IoT e fazia seminários.
A segurança e a governança também foram considerações importantes no uso da IA para empresas. A praticidade por si só não era suficiente; o fato de que a tecnologia poderia ser usada com segurança e confiança no longo prazo também teve um grande impacto na decisão pela adoção.
Para a TechMind, a possibilidade de começar a usar o IBM Bob rapidamente, exatamente quando necessário, era outro requisito importante. Em vez de passar por um representante de vendas como em um processo tradicional de compra, a possibilidade de começar imediatamente foi essencial para uma empresa que valoriza a rapidez.
Shintaroh Shibuya, diretor representante da TechMind, acompanhou o IBM Bob desde sua fase de acesso inicial. Como a compra por e-commerce (EC) já era comum para produtos de outras empresas, ele esperava que o IBM Bob também fosse disponibilizado por meio do e-commerce.
Assim que o IBM Bob foi disponibilizado para compra via e-commerce, a TechMind fez o pedido no primeiro dia de lançamento. A empresa valorizou muito a experiência de compra por autoatendimento, que permitiu adotar a solução no momento exato em que foi necessária, sem passar por um representante de vendas.
“O comércio eletrônico disponibiliza os produtos imediatamente às pessoas que os desejam. Por isso pedi o Bob no primeiro dia”, afirma Shibuya. Refletindo sobre o processo de compra, acrescentou: “Consegui fazer a compra sem problemas com um cartão de crédito padrão”. Também gostei de não ter que registrar um cartão de crédito para a avaliação."
A TechMind também aprofundou seu envolvimento com a IBM por meio de eventos organizados pela IBM como a "TechXchange", onde os usuários compartilham casos de uso das tecnologias da IBM e os insights técnicos mais recentes. Isso nos levou a oportunidades de dar palestras em eventos relacionados ao IBM Bob. A exposição aos insights e casos de uso de outros usuários que estão migrando do desenvolvimento voltado para humanos para o design voltado para o IBM Bob (agente de IA) expandiu ainda mais a forma como a TechMind utiliza o IBM Bob.
A confiança na governança e na segurança da IBM também respalda o uso contínuo dessa tecnologia pela TechMind, especialmente quando o objetivo é saber se a IA pode ser utilizada com segurança nas empresas. “Como se trata da IBM, nós a utilizamos com a confiança de que a segurança está sendo cuidada”, afirma diz Shibuya.
Com o uso do IBM Bob, a TechMind está começando a estabelecer uma nova forma de trabalhar na qual a IA é integrada às operações não apenas como uma ferramenta de suporte, mas como "parceiro de desenvolvimento". A pesquisa de sensores e a preparação de protótipos, que antes levava uma semana, foram reduzidas para apenas 30 minutos, enquanto o tempo total de trabalho foi reduzido em um vigésimo. O tempo que isso libera está ajudando a impulsionar a experimentação com novas ideias.
Hoje, a TechMind está aprimorando a qualidade do código e a produção por meio de avaliações, levando vários agentes de IA a avaliarem uns aos outros durante todo o processo de desenvolvimento. Mantendo a IA funcionando constantemente, até mesmo uma equipe pequena pode acelerar o desenvolvimento e tornar a verificação mais eficiente.
A TechMind também começou a reformular a divisão de funções para processos de revisão e avaliação que antes eram tratados manualmente com IA incorporada ao fluxo de trabalho desde o início. Em vez de simplesmente buscar maior eficiência, a empresa está explorando um estilo de desenvolvimento que possibilita que mesmo uma equipe pequena crie valor constantemente, definindo claramente "o que as pessoas devem decidir" e "o que deve ser deixado para a IA".
A TechMind também continua refinando a forma de projetar instruções para IA e prepara documentos de definição por meio de eventos e atividades comunitárias. Seu estilo de desenvolvimento está começando a passar de simplesmente "utilizar" IA para trabalhar com a premissa de "trabalhar com a IA".
“Não acho que o IBM Bob se limite a aplicações corporativas. Também é altamente eficaz para empresários individuais e equipes de desenvolvimento ágeis pequenas e altamente qualificadas. O IBM Bob é também uma boa opção para projetos de IoT de edge que envolvam dependências entre hardware e software. Espero que a precisão dele melhore ainda mais no futuro”, comentou Shibuya, que já pensa em expandir seu uso em projetos de IoT de edge. Enquanto a TechMind continua experimentando o desenvolvimento de produtos e o design de negócios com foco em IA, demonstra novas maneiras para pequenas organizações colocarem a IA em ação.
TechMind Co., Ltd. apoia os clientes como um parceiro de confiança, com a missão de "fortalecer as empresas agregando o poder da tecnologia". Desde o apoio no lançamento de novas soluções e na expansão dos canais de vendas até consultoria em transformação de negócios e crescimento, a TechMind trabalha ao lado de seus clientes até que os resultados sejam alcançados. A empresa também está envolvida ativamente em verificação de tecnologia, redação de artigos e seminários com os mais recentes LLMs, Raspberry Pi e dispositivos edge.
O IBM Bob pode ser acessado via comércio eletrônico e colocado em uso no mesmo dia por todos, desde empresários individuais até pequenas equipes altamente qualificadas. Comece com uma avaliação sem custo e experimente uma nova forma de desenvolvimento em colaboração com a IA.
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Todos os exemplos citados ou descritos são apresentados como exemplos de resultados alcançados por alguns clientes usando produtos IBM. O desempenho, custo, economia ou outros resultados reais podem variar dependendo do ambiente operacional.