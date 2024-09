Com base em seu relacionamento de longa data com a BASE Media Cloud e discussões anteriores sobre virtualização de seu armazenamento, Taylor Made Media estava confiante de que a empresa ofereceu a expertise e o suporte necessários para migrar seus fluxos de trabalho de armazenamento e dados. Compreendendo a urgente necessidade do projeto, migrando 10 TB de dados ao longo de um único fim de semana, a BASE Media Cloud utilizou as soluções Aspera on Cloud e IBM Cloud Object Storage, juntamente com seus serviços de migração e suporte, para a grande migração de dados.

A decisão foi tomada em uma sexta-feira e os funcionários da Taylor Made Media estavam trabalhando perfeitamente na segunda-feira seguinte, acessando pressas e materiais de projeto de forma rápida e remota por meio de suas conexões IP domésticas padrão. Devido às restrições de conectividade IP nas instalações de produção da empresa em Londres, o disco rígido foi transferido diretamente para o data center no Reino Unido, utilizando o Aspera on Cloud para migrar os recursos de lá para o IBM Cloud Object Storage.

A base da solução é construída no serviço de transferência de arquivos Aspera on Cloud, enquanto o IBM Cloud Object Storage subjacente, com codificação de eliminação integrada, fornece à Taylor Made Media maior segurança, resiliência e redundância. O serviço combinado BASE Media Cloud–Aspera on Cloud é executado como um serviço gerenciado dentro dos data centers da IBM Cloud no Reino Unido, conectado diretamente à plataforma IBM Cloud Object Storage.

"Em questão de poucos dias após o primeiro contato com a BASE Media Cloud, estávamos completamente preparados para o trabalho remoto, e nossa equipe de editores e freelancers estava compartilhando material e colaborando em vários projetos com satisfação," diz McGinty. "Isso tornou nossa transição de um ambiente completamente baseado em escritório para um totalmente remoto praticamente sem interrupções, permitindo-nos retomar o trabalho de nossas casas na segunda-feira praticamente de onde tínhamos parado no escritório na sexta-feira."