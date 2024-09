Tata Consultancy Services Ltd

As empresas de hoje precisam e esperam adquirir novos recursos, implementá-los no mercado e dimensioná-los conforme necessário, com mais rapidez e facilidade do que nunca, explica Akhil Hada, líder global de tecnologia de plataforma de aplicações e gerenciamento de APIs da Tata Consultancy Services. De acordo com Hada, a nuvem é o caminho a ser seguido, mas muitas organizações ainda precisam manter alguns sistemas e dados no local.