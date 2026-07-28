Aceleração da transformação orientada por IA com confiança

O Taiwan Business Bank moderniza operações, fortalece a resiliência e estabelece uma governança de IA confiável.
Há mais de um século, o Taiwan Business Bank (TBB) vem ajudando a impulsionar a economia de Taiwan, atendendo a pequenas e médias empresas. Mas à medida que as expectativas dos clientes evoluíam e a adoção de serviços bancários digitais acelerava, o banco enfrentava um desafio crescente: como uma instituição financeira pode inovar mais rapidamente e, ao mesmo tempo, manter a estabilidade, a segurança e a conformidade exigidas em um setor altamente regulado?
A pressão se intensificou durante a pandemia, pois os clientes ativos cresceram significativamente, os volumes de transações aumentaram mais de 50% e a atividade de pagamentos móveis aumentou. Ao mesmo tempo, os órgãos reguladores introduziram novos requisitos em relação à resiliência operacional, prontidão para a nuvem e governança de IA. Para acompanhar o ritmo, o TBB precisava modernizar os sistemas bancários críticos, melhorar o acesso aos insights dos clientes, fortalecer os recursos de recuperação de desastres e, ao mesmo tempo, construir uma base confiável para a adoção da IA responsável. Sem transformação, o banco corria o risco de desacelerar a inovação, aumentar a complexidade operacional e limitar sua capacidade de oferecer experiências digitais sem dificuldades aos clientes.
O Taiwan Business Bank fez uma parceria com a IBM para modernizar sua base de serviços bancários digitais e criar um framework escalável para inovações futuras. Com base em um relacionamento de longa data, o banco aproveitou as tecnologias e o conhecimento especializado da IBM para melhorar a eficiência operacional, fortalecer a resiliência e apoiar a adoção da IA responsável.
A transformação incluiu a modernização da infraestrutura bancária central, permitindo a sincronização em tempo real de dados críticos entre plataformas e melhorando consideravelmente o acesso às informações dos clientes. O TBB também implementou recursos de backup baseados no IBM Cloud para fortalecer a recuperação de desastres e atender aos requisitos regulatórios de resiliência operacional.
Com a aceleração da adoção da IA, o banco estabeleceu um framework de governança de IA em toda a empresa para ajudar a expandir a IA de forma responsável em toda a organização. Utilizando o IBM watsonx.ai, watsonx.data e watsonx.governance, o banco fortaleceu o ciclo de vida da IA — desde a preparação de dados confiáveis e o desenvolvimento de modelos de IA até a governança, conformidade e supervisão. Esse acesso aprimorado a dados confiáveis de clientes criou uma base mais sólida para uma tomada de decisão mais rápida, um serviço mais responsivo e futuros casos de uso de IA regidos pelo framework de IA em toda a empresa do banco. Durante toda a implementação, o especialista do IBM Expert Labs trabalhou em estreita colaboração com as equipes do TBB para validar os casos de uso, implementar os controles de governança e apoiar a adoção bem-sucedida da plataforma.
Para apoiar a inovação de longo prazo, o banco também adotou os frameworks ESSO e ACP da IBM, fornecendo acesso previsível a software, conhecimento técnico e tecnologias emergentes e simplificando o planejamento operacional e de aquisição.
Com a IBM, o Taiwan Business Bank transformou sua capacidade de inovar e, ao mesmo tempo, manteve a estabilidade e a conformidade esperadas de uma instituição financeira líder. O acesso aos dados de contribuição dos clientes, que antes exigia um dia inteiro, agora pode ser concluído em segundos, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e um atendimento ao cliente mais ágil.
O banco fortaleceu a resiliência operacional em seus canais digitais, alcançando a neutralidade de interrupções esperada em sistemas bancários centrais, internet banking, serviços bancários móveis e caixas eletrônicos ao longo de 2025. A prontidão regulatória também melhorou por meio de recursos de backup baseados na nuvem, que aprimoraram a recuperação de desastres e a continuidade de negócios.
As melhorias nos processos viabilizadas pela IA proporcionaram eficiências mensuráveis em toda a organização. Os tempos de processamento de avaliações de empréstimos para o serviço Enjoy e-Loan foram reduzidos em 40%, a abertura da contas digitais agora pode ser concluída em apenas seis minutos, e a criação de conteúdo de marketing foi comprimida de duas a quatro horas para menos de um minuto.
Atualmente, o TBB estabeleceu uma base digital e de IA escalável que ajuda a organização a inovar mais rapidamente, fortalecer a governança e oferecer experiências aprimoradas para os clientes e, ao mesmo tempo, mantendo a confiabilidade, a resiliência e a confiança regulatória. Enquanto o banco continua sua jornada de transformação, a IBM continua sendo um parceiro tecnológico estratégico, apoiando o crescimento futuro por meio de uma infraestrutura resiliente, governança de IA e inovação contínua.
O Taiwan Business Bank (TBB) é uma instituição financeira líder com sede em Taiwan, fundado em 1915. Atende a pequenas e médias empresas há mais de um século, expandindo seus serviços para consumidores e empresas em toda a Taiwan. O TBB oferece uma ampla gama de serviços bancários, empréstimos, pagamentos e serviços financeiros, ajudando os clientes a alcançar crescimento por meio de soluções financeiras confiáveis e inovação digital.
© Copyright IBM Corporation. Julho de 2026.
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Os exemplos de clientes são apresentados como ilustrações de como esses clientes utilizaram produtos da IBM e os resultados que podem ter alcançado. O desempenho, os custos, as economias ou outros resultados reais podem variar dependendo do ambiente operacional.