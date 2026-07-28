Aceleração da transformação orientada por IA com confiança

O Taiwan Business Bank fez uma parceria com a IBM para modernizar sua base de serviços bancários digitais e criar um framework escalável para inovações futuras. Com base em um relacionamento de longa data, o banco aproveitou as tecnologias e o conhecimento especializado da IBM para melhorar a eficiência operacional, fortalecer a resiliência e apoiar a adoção da IA responsável.

A transformação incluiu a modernização da infraestrutura bancária central, permitindo a sincronização em tempo real de dados críticos entre plataformas e melhorando consideravelmente o acesso às informações dos clientes. O TBB também implementou recursos de backup baseados no IBM Cloud para fortalecer a recuperação de desastres e atender aos requisitos regulatórios de resiliência operacional.

Com a aceleração da adoção da IA, o banco estabeleceu um framework de governança de IA em toda a empresa para ajudar a expandir a IA de forma responsável em toda a organização. Utilizando o IBM watsonx.ai, watsonx.data e watsonx.governance, o banco fortaleceu o ciclo de vida da IA — desde a preparação de dados confiáveis e o desenvolvimento de modelos de IA até a governança, conformidade e supervisão. Esse acesso aprimorado a dados confiáveis de clientes criou uma base mais sólida para uma tomada de decisão mais rápida, um serviço mais responsivo e futuros casos de uso de IA regidos pelo framework de IA em toda a empresa do banco. Durante toda a implementação, o especialista do IBM Expert Labs trabalhou em estreita colaboração com as equipes do TBB para validar os casos de uso, implementar os controles de governança e apoiar a adoção bem-sucedida da plataforma.

Para apoiar a inovação de longo prazo, o banco também adotou os frameworks ESSO e ACP da IBM, fornecendo acesso previsível a software, conhecimento técnico e tecnologias emergentes e simplificando o planejamento operacional e de aquisição.