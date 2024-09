No início de 2023, a equipe do Sterling OMS substituiu sua solução anterior de monitoramento de desempenho de terceiros pelo IBM Instana Observability.

A Black Friday seria o primeiro aumento sazonal para a nova configuração. Mas desde o momento em que começaram a testar o Instana, a equipe do OMS viu vantagens que sabiam que seriam muito úteis durante as festas de fim de ano. "A solução anterior exigia muitas integrações personalizadas que conseguimos substituir por integrações prontas para uso da Instana", diz Shoeb Bihari, líder técnico/consultor de engenharia de confiabilidade do site da equipe Sterling.

A interface do usuário também está melhor agora. "Com a outra solução, tivemos que incorporar suas telas em nossa ferramenta de autoatendimento", explica Nanjundaswamy. "Com o Instana, reescrevemos as telas do usuário aproveitando as APIs do Instana, e a experiência do usuário melhorou muito."

A equipe de suporte do OMS agora usa o Instana para monitorar o funcionamento e o desempenho do sistema em tempo real e intervir de acordo com os SLAs. "Temos monitoramento baseado em navegador, cobrindo o nível do aplicativo e a infraestrutura", diz Dinup Pillai, membro sênior da equipe técnica da equipe Sterling. Isso inclui o monitoramento sintético (também conhecido como monitoramento ativo), que simula ações do usuário final de diferentes locais e monitora continuamente a disponibilidade e o tempo de resposta. "Quando surge algum problema de desempenho, alertas automatizados ajudam a minimizar o tempo de resposta", diz Pillai.

A equipe também aproveita a flexibilidade da Instana para criar painéis e alertas personalizados para métricas de nível de API e de negócios. Eles podem fornecer visibilidade baseada em funções para o cliente e para a equipe interna. Os clientes obtêm visualizações em tempo real do desempenho dos negócios, incluindo volumes de pedidos e taxas de captura.