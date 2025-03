Para superar desafios, manter o suporte às populações atendidas e aumentar a eficiência operacional, a OIS escolheu o IBM Instana Observability, uma das principais soluções de monitoramento de desempenho de aplicações (APM) e observabilidade. O IBM Customer Success trabalhou junto com o OIS em sua jornada com o Instana. A OIS e a equipe de Customer Success aprimoraram a eficiência operacional ao integrar os recursos do Instana à sua plataforma robusta, que utiliza tecnologia Java EE e opera em servidores IBM Power, tempo de execução de aplicações IBM® WebSphere Liberty e bancos de dados IBM® DB2.

O Instana forneceu uma visibilidade holística de ponta a ponta que abrangeu toda a arquitetura do eXPRS e se estendeu ao seu desempenho, desde a lógica da aplicação até os parâmetros do hardware subjacente. Além disso, os recursos de descoberta automática do Instana facilitaram a rápida assimilação de novas atualizações e integrações de componentes. Seus recursos de mapeamento permitiram que o OIS integrasse rapidamente as melhorias do eXPRS e suas dependências, oferecendo uma visão abrangente do desempenho da aplicação.

A análise em tempo real da plataforma, com captura de 100% dos dados e mecanismos de notificação imediata, reduziu significativamente o tempo médio para detectar (MTTD) e o tempo médio para resolver (MTTR), graças às suas capacidades analíticas e de alerta. Isso permitiu que as equipes do OIS identificassem e respondessem rapidamente a problemas de desempenho. Além disso, os recursos de colaboração do Instana facilitaram a comunicação e o compartilhamento de conhecimentos essenciais, aumentando a troca de informações entre as equipes de TI, eliminando barreiras e melhorando a produtividade geral da TI.

Além disso, o Instana incorporou modelos algorítmicos adaptativos que ajustam continuamente as configurações de limites, ajudando a prevenir riscos iminentes e reforçando a capacidade de resposta institucional. Essa observabilidade aprimorada e os protocolos administrativos intrínsecos otimizados do OIS se traduziram diretamente em uma satisfação excepcional dos consumidores. Ao implementar soluções modernas voltadas para aprimorar a visibilidade e o controle, o OIS conseguiu navegar com habilidade por cenários tecnológicos complexos, fortalecendo seu compromisso em oferecer serviços exemplares e eficientes ao setor público.