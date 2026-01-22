A API impulsionada por IA aumenta a velocidade, a precisão e a conformidade do Comitê Estadual de Alfândegas do Uzbequistão
À medida que o comércio global acelera e se torna mais diversificado, as autoridades aduaneiras estão procurando modernizar e evoluir seus processos. Quando os funcionários do Comitê Aduaneiro do Uzbequistão se depararam com um volume cada vez maior de declarações, incluindo descrições complexas de mercadorias, o que exigia interpretação demorada e aumentava o risco de erro humano, o Comitê reconheceu a necessidade de modernizar seu processo tradicional e trabalhoso de declaração procedimentos de processamento.
De acordo com as prioridades nacionais de modernização definidas nos decretos presidenciais, o Comitê estabeleceu a tarefa de introduzir soluções inteligentes e automatizadas na administração aduaneira. Embora os processos existentes fossem funcionais, havia um potencial significativo para melhoria na eficiência, precisão e qualidade da identificação de riscos.
Sob a liderança do presidente do Comitê Aduaneiro, A. Yu. Mavlonov, os especialistas do Comitê se esforçaram para criar um sistema inteligente capaz de classificar com precisão as mercadorias, liberando assim os funcionários do trabalho rotineiro e permitindo que eles se concentrem em tarefas mais complexas.
A implementação dessas soluções abriu novas possibilidades para análise de dados e melhorou a prontidão do sistema para os desafios futuros do comércio global.
Com o apoio do mais alto nível de autoridade, a equipe decidiu implementar uma transformação em grande escala.
Para alcançar suas metas de modernização, o Comitê Aduaneiro do Uzbequistão uniu forças com equipes especializadas do IBM Expert Labs e do IBM Client Engineering. Juntos, aplicaram a metodologia IBM Enterprise Design Thinking para analisar casos de uso de IA.
Usando o IBM watsonx.ai AI Studio, as equipes desenvolveram em conjunto um MVP com tecnologias avançadas de IA generativa e aprendizado de máquina. Para garantir acesso e análise de dados eficientes, a solução integra o estúdio de IA IBM watsonx.data. Armazenamento de dados, escalando cargas de trabalho de IA em fontes de dados distribuídas com relações ideais entre desempenho e custo.
A solução tem como base uma API avançada que usa um grande modelo de linguagem (LLM) Llama 3.3 para extrair dados estruturados de campos de texto e classificar produtos com precisão. Esse recurso ajuda a automatizar operações manuais, garantindo um processamento mais rápido, preciso e consistente de declarações.
A solução integra-se facilmente à infraestrutura aduaneira totalmente digital existente e possui uma interface fácil de usar, o que facilita a ampla adoção entre os funcionários. Ao incorporar escalabilidade no MVP, a solução tem a base para futuros casos de uso de IA.
Do desenvolvimento à implementação, a equipe da IBM forneceu suporte prático, garantindo que a solução atendesse não apenas aos requisitos técnicos, mas também aos objetivos operacionais, abrindo caminho para um sistema de administração aduaneira mais inteligente e flexível no Uzbequistão.
No futuro, a IBM pretende expandir a cooperação tecnológica com o Comitê Aduaneiro, compartilhando experiência internacional na aplicação de IA e explorando tecnologias avançadas no campo de controle e liberação aduaneira, além de melhorar continuamente as soluções para aumentar a eficiência.
O novo sistema de liberação aduaneira impulsionado por IA automatizou totalmente o processamento de declarações, reduzindo as 2 a 3 horas anteriores de tempo de processamento para apenas alguns segundos. Somente em 2024, mais de 80 mil declarações no valor de US$ 5 bilhões foram concluídas sem a participação de funcionários.
Módulos inteligentes para classificação preditiva e cálculo de custos de transporte já estão em operação industrial. Esse projeto piloto estabeleceu a base para uma maior integração de IA usando LLMs e processamento de dados em nuvem.
O Comitê percebeu ganhos significativos, inclusive:
Além dos benefícios operacionais, a colaboração entre o Comitê e a IBM tornou-se um exemplo nacional de inovação no setor público usando IA e tecnologias escaláveis. O sucesso desse projeto fortalece o compromisso do Uzbequistão com a transformação digital e estabelece as bases para uma adoção mais ampla de IA em todos os serviços públicos.
O Comitê Aduaneiro da República do Uzbequistão é um órgão governamental responsável por regulamentar e controlar as atividades aduaneiras em todo o país. O comitê está localizado em Tashkent e desempenha um papel fundamental na facilitação do comércio internacional, garantindo a segurança nas fronteiras e a conformidade aduaneira para empresas e indivíduos.
Nos últimos anos, o Comitê Aduaneiro priorizou a digitalização dos processos de controle e liberação aduaneira. Graças às iniciativas implementadas nos últimos três anos, o Comitê ocupa o primeiro lugar entre as agências do Governo em maturidade digital nos setores.
Descubra como o watsonx.ai ajuda as organizações a criar, implementar e escalar soluções de IA com confiança — gerando eficiência, precisão e inovação em operações críticas.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, o logotipo da IBM, watsonx.ai, e watsonx.data são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em várias jurisdições em todo o mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.