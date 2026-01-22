À medida que o comércio global acelera e se torna mais diversificado, as autoridades aduaneiras estão procurando modernizar e evoluir seus processos. Quando os funcionários do Comitê Aduaneiro do Uzbequistão se depararam com um volume cada vez maior de declarações, incluindo descrições complexas de mercadorias, o que exigia interpretação demorada e aumentava o risco de erro humano, o Comitê reconheceu a necessidade de modernizar seu processo tradicional e trabalhoso de declaração procedimentos de processamento.

De acordo com as prioridades nacionais de modernização definidas nos decretos presidenciais, o Comitê estabeleceu a tarefa de introduzir soluções inteligentes e automatizadas na administração aduaneira. Embora os processos existentes fossem funcionais, havia um potencial significativo para melhoria na eficiência, precisão e qualidade da identificação de riscos.

Sob a liderança do presidente do Comitê Aduaneiro, A. Yu. Mavlonov, os especialistas do Comitê se esforçaram para criar um sistema inteligente capaz de classificar com precisão as mercadorias, liberando assim os funcionários do trabalho rotineiro e permitindo que eles se concentrem em tarefas mais complexas.

A implementação dessas soluções abriu novas possibilidades para análise de dados e melhorou a prontidão do sistema para os desafios futuros do comércio global.

Com o apoio do mais alto nível de autoridade, a equipe decidiu implementar uma transformação em grande escala.