Em todo o setor ferroviário, os passageiros dependem cada vez mais dos serviços on-line para planejar viagens e comprar passagens. A Srbijavoz, empresa nacional de transporte ferroviário de passageiros da Sérvia, desenvolveu um sistema de bilhetagem interno sob medida para tornar a viagem mais conveniente do que nunca. Pelo site ou pelo aplicativo móvel da Srbijavoz, os clientes podem comprar passagens de trem para rotas nacionais e internacionais e receber atualizações de viagem em tempo real.

Para viabilizar esse nível de funcionalidade, o sistema é suportado por uma grande e complexa rede de servidores e bancos de dados. À medida que a infraestrutura ferroviária na Sérvia se expande e novas linhas de trem de alta velocidade são inauguradas, a Srbijavoz viu um aumento expressivo no número de passageiros — de 2,6 milhões para mais de 7 milhões em apenas dois anos. Esse rápido crescimento colocou o sistema de bilhetagem sob extrema pressão, causando longos períodos de downtime e colocando em risco a satisfação dos clientes.

“Nosso sistema de bilhetagem precisa funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque quando não estamos vendendo, estamos perdendo receita”, diz Zoran Stevanovic, gerente de projetos de TI da Srbijavoz. Stevanovic explica os problemas do sistema anterior: “Frequentemente enfrentávamos até cinco horas de downtime em produção. Com um sistema tão grande e dinâmico, minha equipe precisava gastar horas procurando a raiz do problema antes mesmo de começar a trabalhar em uma solução.”

A Srbijavoz buscou uma solução de monitoramento de aplicações que ajudasse a equipe de TI a identificar a origem dos problemas com mais agilidade, mantendo o sistema de bilhetagem disponível ininterruptamente.