Em todo o setor ferroviário, os passageiros dependem cada vez mais dos serviços on-line para planejar viagens e comprar passagens. A Srbijavoz, empresa nacional de transporte ferroviário de passageiros da Sérvia, desenvolveu um sistema de bilhetagem interno sob medida para tornar a viagem mais conveniente do que nunca. Pelo site ou pelo aplicativo móvel da Srbijavoz, os clientes podem comprar passagens de trem para rotas nacionais e internacionais e receber atualizações de viagem em tempo real.
Para viabilizar esse nível de funcionalidade, o sistema é suportado por uma grande e complexa rede de servidores e bancos de dados. À medida que a infraestrutura ferroviária na Sérvia se expande e novas linhas de trem de alta velocidade são inauguradas, a Srbijavoz viu um aumento expressivo no número de passageiros — de 2,6 milhões para mais de 7 milhões em apenas dois anos. Esse rápido crescimento colocou o sistema de bilhetagem sob extrema pressão, causando longos períodos de downtime e colocando em risco a satisfação dos clientes.
“Nosso sistema de bilhetagem precisa funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque quando não estamos vendendo, estamos perdendo receita”, diz Zoran Stevanovic, gerente de projetos de TI da Srbijavoz. Stevanovic explica os problemas do sistema anterior: “Frequentemente enfrentávamos até cinco horas de downtime em produção. Com um sistema tão grande e dinâmico, minha equipe precisava gastar horas procurando a raiz do problema antes mesmo de começar a trabalhar em uma solução.”
A Srbijavoz buscou uma solução de monitoramento de aplicações que ajudasse a equipe de TI a identificar a origem dos problemas com mais agilidade, mantendo o sistema de bilhetagem disponível ininterruptamente.
Após uma análise detalhada do mercado, a Srbijavoz decidiu colaborar com a Ibis Solutions, IBM Gold Business Partner. Juntos, eles implementaram o IBM Instana como solução de observabilidade de aplicações na ferrovia.
“Fizemos o processo de seleção lentamente para ter certeza de que tomamos a decisão certa”, recorda Stevanovic. "A Ibis tem sido incrivelmente paciente conosco durante todo o tempo e sempre esteve a um telefonema de distância. Minha equipe e a deles se tornaram uma unidade conjunta."
Trabalhando em estreita colaboração com seu parceiro de confiança, a Srbijavoz implementou o IBM Instana em apenas 30 dias em todo o stack do sistema de bilhetagem, incluindo aplicações web, IIS e vários bancos de dados. Com o monitoramento enriquecido por IA do Instana, a Srbijavoz agora recebe notificações instantâneas sobre problemas, como chamadas de API lentas ou falhas em consultas de banco de dados.
Com o Instana, a equipe de TI da Srbijavoz agora pode identificar e resolver rapidamente diversos problemas tanto no front-end quanto no back-end do sistema de tickets, que é crítico para os negócios. Por exemplo, quando usuários do aplicativo móvel relataram problemas de login, a equipe de suporte rapidamente identificou que a causa eram caracteres especiais não suportados nas senhas. Graças aos insights em tempo real fornecidos pelo Instana, a equipe de desenvolvimento identificou o problema com apenas alguns cliques, restabelecendo o acesso rapidamente e melhorando a experiência do usuário.
Em outra situação, usuários relataram lentidão em uma aplicação web crítica. Utilizando o Instana, a equipe descobriu imediatamente que a queda de desempenho estava ligada a problemas na base de dados Oracle subjacente. Ao analisar as consultas lentas identificadas pelo Instana, a equipe implementou indexação direcionada em campos específicos do banco de dados. Como resultado, os tempos de execução das consultas caíram significativamente, e o desempenho da aplicação web voltou ao nível ideal, proporcionando uma experiência sem dificuldades para os usuários.
Para a equipe de TI enxuta da Srbijavoz, composta por apenas dez pessoas, o Instana liberou uma quantidade significativa de tempo, permitindo que se concentrassem no desenvolvimento de experiências digitais inovadoras para os clientes. “Ter o IBM Instana é como ter um jogador extra no time”, afirma Stevanovic.
O mais importante é que o monitoramento proativo e a rápida resolução de problemas ajudaram a Srbijavoz a eliminar o downtime do seu sistema de tickets, mantendo os passageiros informados 24 horas por dia, 7 dias por semana. “No ano desde a implementação do IBM Instana, não tivemos um único minuto de downtime”, declara Stevanovic.
À medida que a Srbijavoz continua impulsionando melhorias nos serviços, a empresa planeja trabalhar com a Ibis para implementar o Instana em toda a sua infraestrutura de TI híbrida, incluindo seu ambiente SAP e Amazon Machine Images na AWS. “Estamos sempre aprendendo e aprofundando nossa expertise em IBM Instana, e vemos muito mais potencial para ele dentro da Srbijavoz”, conclui Stevanovic.
Com mais de 140 anos de história, a Srbijavoz é a empresa nacional de transporte ferroviário de passageiros na Sérvia. A companhia opera trens intermunicipais, regionais e internacionais, atendendo mais de 7 milhões de passageiros por ano.
Parte do Grupo Ibis, a Ibis Solutions é uma fornecedora líder de soluções de TI no Sudeste Europeu, ajudando empresas a prosperarem na era digital.
