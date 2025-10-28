Para se manter competitiva no setor de seguros em rápida evolução, a SOMPO fez uma parceria com a IBM para modernizar seu sistema COBOL legado. A empresa fez a transição para uma plataforma baseada em Java usando o IBM® WebSphere Liberty, parte do IBM Jsphere Suite for Java. Esse esforço de modernização de aplicações simplificou a administração da infraestrutura, melhorou a produtividade dos desenvolvedores e reduziu os custos.



A decisão de adotar o Liberty foi motivada por três fatores principais:

Redução na carga de trabalho operacional do sistema de infraestrutura

Melhor produtividade no desenvolvimento de aplicações

Redução geral de custos

De acordo com o engenheiro sênior Hiroshi Kato, “o Liberty é a melhor maneira de manter e gerenciar um sistema com mais de 100 servidores e serviço online 24 horas por dia, 365 dias por ano, com mão de obra mínima”.



O esforço conjunto também estabeleceu uma plataforma escalável e eficiente e aprofundou a colaboração da SOMPO com a IBM e o ecossistema Java mais amplo.