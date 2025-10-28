Seguros em escala: da TI legada à moderna

SOMPO Holdings se moderniza com o IBM WebSphere Liberty

Sistema central sobrecarregado tem dificuldades para atender às demandas dos usuários

A SOMPO Holdings, uma gigante japonesa de seguros com 130 anos de existência, enfrentava desafios crescentes à medida que seu sistema de mainframe se tornava cada vez mais sobrecarregado e caro, como resultado da dívida técnica, com alterações no código ao longo de vários anos, bem como do crescimento orgânico por meio de fusões. O crescente consumo de núcleos de CPU aumentava as despesas, enquanto a complexidade do sistema atrasava os funcionários e deixava os clientes frustrados, com longos tempos de resposta e funcionalidades limitadas. Sem modernização, a SOMPO corria o risco de ter custos mais altos, diminuir a competitividade e perder a fidelidade do cliente. Determinada a agir, a empresa visou reduzir o uso de núcleos, aumentar a produtividade e se posicionar para a inovação digital de longo prazo.
54% de redução nos núcleos de CPU 33% de redução de memória alcançada Mais de 100 servidores gerenciados com equipe mínima
Nosso sistema se tornou sobrecarregado e complicado. Isso dificultava o atendimento às altas demandas dos usuários, como simplificação de tarefas e melhoria da velocidade de resposta.
Hiroshi Kato Engenheiro sênior, especialista em TI SOMPO Systems Inc.
Modernização fácil de um sistema legado

Para se manter competitiva no setor de seguros em rápida evolução, a SOMPO fez uma parceria com a IBM para modernizar seu sistema COBOL legado. A empresa fez a transição para uma plataforma baseada em Java usando o IBM® WebSphere Liberty, parte do IBM Jsphere Suite for Java. Esse esforço de modernização de aplicações simplificou a administração da infraestrutura, melhorou a produtividade dos desenvolvedores e reduziu os custos.

A decisão de adotar o Liberty foi motivada por três fatores principais:

  • Redução na carga de trabalho operacional do sistema de infraestrutura
  • Melhor produtividade no desenvolvimento de aplicações
  • Redução geral de custos

De acordo com o engenheiro sênior Hiroshi Kato, “o Liberty é a melhor maneira de manter e gerenciar um sistema com mais de 100 servidores e serviço online 24 horas por dia, 365 dias por ano, com mão de obra mínima”.

O esforço conjunto também estabeleceu uma plataforma escalável e eficiente e aprofundou a colaboração da SOMPO com a IBM e o ecossistema Java mais amplo.
Simplificação das operações em todos os níveis

Após a transformação, a SOMPO conseguiu grandes ganhos de eficiência. O novo sistema SOMPO-MIRAI simplificou o gerenciamento de mais de 100 servidores e sete ambientes com uma equipe mínima. Os resultados incluíram uma redução de 54% nos núcleos de CPU e uma redução de 33% no uso de memória, gerando uma economia substancial.  A SOMPO continua colaborando com a IBM. Essa parceria influenciou até mesmo o roteiro do IBM WebSphere Liberty por meio de feedback de campo, reforçando o papel da IBM como colaboradora contínua.
Sobre a SOMPO Holdings Group

A SOMPO Holdings Group, com sede no Japão, é uma empresa líder em seguros e serviços financeiros com mais de 130 anos de história. Ela oferece seguros de propriedade e acidentes, seguros internacionais e de vida, além de soluções de cuidados de enfermagem. A SOMPO está comprometida em proteger as pessoas de riscos e moldar um futuro mais saudável e conectado.

 Componentes da solução IBM® WebSphere Liberty Ferramentas de modernização da IBM
