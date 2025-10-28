SOMPO Holdings se moderniza com o IBM WebSphere Liberty
A SOMPO Holdings, uma gigante japonesa de seguros com 130 anos de existência, enfrentava desafios crescentes à medida que seu sistema de mainframe se tornava cada vez mais sobrecarregado e caro, como resultado da dívida técnica, com alterações no código ao longo de vários anos, bem como do crescimento orgânico por meio de fusões. O crescente consumo de núcleos de CPU aumentava as despesas, enquanto a complexidade do sistema atrasava os funcionários e deixava os clientes frustrados, com longos tempos de resposta e funcionalidades limitadas. Sem modernização, a SOMPO corria o risco de ter custos mais altos, diminuir a competitividade e perder a fidelidade do cliente. Determinada a agir, a empresa visou reduzir o uso de núcleos, aumentar a produtividade e se posicionar para a inovação digital de longo prazo.
Para se manter competitiva no setor de seguros em rápida evolução, a SOMPO fez uma parceria com a IBM para modernizar seu sistema COBOL legado. A empresa fez a transição para uma plataforma baseada em Java usando o IBM® WebSphere Liberty, parte do IBM Jsphere Suite for Java. Esse esforço de modernização de aplicações simplificou a administração da infraestrutura, melhorou a produtividade dos desenvolvedores e reduziu os custos.
A decisão de adotar o Liberty foi motivada por três fatores principais:
De acordo com o engenheiro sênior Hiroshi Kato, “o Liberty é a melhor maneira de manter e gerenciar um sistema com mais de 100 servidores e serviço online 24 horas por dia, 365 dias por ano, com mão de obra mínima”.
O esforço conjunto também estabeleceu uma plataforma escalável e eficiente e aprofundou a colaboração da SOMPO com a IBM e o ecossistema Java mais amplo.
Após a transformação, a SOMPO conseguiu grandes ganhos de eficiência. O novo sistema SOMPO-MIRAI simplificou o gerenciamento de mais de 100 servidores e sete ambientes com uma equipe mínima. Os resultados incluíram uma redução de 54% nos núcleos de CPU e uma redução de 33% no uso de memória, gerando uma economia substancial. A SOMPO continua colaborando com a IBM. Essa parceria influenciou até mesmo o roteiro do IBM WebSphere Liberty por meio de feedback de campo, reforçando o papel da IBM como colaboradora contínua.
A SOMPO Holdings Group, com sede no Japão, é uma empresa líder em seguros e serviços financeiros com mais de 130 anos de história. Ela oferece seguros de propriedade e acidentes, seguros internacionais e de vida, além de soluções de cuidados de enfermagem. A SOMPO está comprometida em proteger as pessoas de riscos e moldar um futuro mais saudável e conectado.
