O poder de uma automação mais inteligente

A SOCOMEC, líder global em energia, obtém visibilidade 360° de fluxos de trabalho e autonomia com integração híbrida

Torre de alta tensão
Baixa tensão, alto impacto

Há mais de um século, a SOCOMEC lidera o caminho na distribuição independente de energia de baixa tensão. Seus dispositivos e serviços elétricos desempenham um papel essencial na manutenção do fornecimento de energia em ambientes críticos, quando e onde isso é mais importante. Embora raramente esteja em evidência, a energia de baixa tensão é utilizada para manter em funcionamento desde data centers e hospitais até redes modulares e armazenamento de energia renovável. É a força invisível que possibilita cuidados que salvam vidas, mantém data centers operando e garante o fluxo de energia renovável — mesmo quando a rede está sob pressão.

Com novos desafios macroeconômicos e interrupções geopolíticas, manter os sistemas de baixa tensão seguros, eficientes e escaláveis tornou-se mais importante do que nunca. Para enfrentar esses desafios, a SOCOMEC adotou uma abordagem radical de integração e automação. Buscando uma solução ponta a ponta que pudesse ser utilizada por todos os membros da equipe, a empresa decidiu implementar a plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration.

11 Filiais operando com visibilidade total de dados em 360° Mais de 100 aplicações otimizadas por meio de fluxos de trabalho automatizados diariamente
Fazíamos integrações de ponto a ponto e tínhamos uma visão limitada do que estava acontecendo entre nossas aplicações e soluções. Rapidamente percebemos a vantagem da plataforma webMethods para todas as ambições de integração que tínhamos na SOCOMEC.
Michael Kister Gerente de TI SOCOMEC
Reconectando fluxos de trabalho para negócios mais inteligentes

Antes da parceria com a IBM, a SOCOMEC dependia de motores de fluxo de trabalho baseados em documentos que exigiam vários aplicativos e correções para acompanhar as demandas modernas. As integrações eram de ponto a ponto e a visibilidade entre sistemas era limitada. “Precisávamos de algo que pudesse orquestrar fluxos de trabalho entre aplicações — internas e externas”, afirma Michael Kister, gerente de TI da SOCOMEC. “Estávamos expandindo o uso de Salesforce e outras ferramentas em nuvem, e precisávamos de uma plataforma que acompanhasse esse ritmo.”

A plataforma IBM webMethods Hybrid Integration oferece integração em tempo real, orquestração centralizada de fluxos de trabalho e gerenciamento de APIs com segurança reforçada. Isso proporcionou à SOCOMEC a flexibilidade necessária para conectar sistemas legados a aplicações modernas de Software como Serviço (SaaS), permitindo a troca de dados sem dificuldades entre departamentos e parceiros. Com os recursos híbridos da solução, a empresa agora pode escalar em ambientes de nuvem e locais sem comprometer o desempenho ou a segurança.

Os recursos analíticos integrados da plataforma fornecem visibilidade profunda sobre o desempenho dos sistemas, permitindo que a SOCOMEC aperfeiçoe continuamente suas operações. Os recursos avançados de segurança ajudam a proteger dados sensíveis em todos os pontos de contato, reforçando a confiabilidade. Em conjunto, esses recursos posicionaram a SOCOMEC para inovar com mais rapidez, mantendo uma base de TI estável e segura.
Simplificando a TI e capacitando as equipes de negócios

A migração do ERP da SOCOMEC incluiu integrações para gerenciamento de pedidos, faturamento, controle de estoque e compras. A empresa utilizou o IBM webMethods Hybrid Integration para redesenhar 65 processos de negócios e integrar mais de 100 aplicações. Atualmente, 11 subsidiárias operam com visibilidade de dados completa em 360°. O sistema agora orquestra mais de 10.000 interfaces por dia e se adapta continuamente sempre que novos processos são adicionados.

Com o novo sistema, os clientes, parceiros e distribuidores da SOCOMEC podem visualizar cotações, faturas, remessas e status de pedidos por meio das comunidades do Salesforce, sem a necessidade de intervenção de TI. Kister comenta: "O webMethods nos oferece uma visão centralizada de tudo.   Se quisermos mudar uma coisa, podemos ver imediatamente como isso afeta outras áreas."

A SOCOMEC também eliminou a exposição da infraestrutura interna ao substituir uma arquitetura complexa de proxies e firewalls por um único gateway de API. O IBM webMethods Hybrid Integration está equipado com proteção avançada contra ameaças, controles de acesso baseados em função e fluxos de dados criptografados. Esses recursos ajudam a gerenciar a segurança e a conformidade em cada ponto de integração, mesmo com a expansão do sistema em ambientes de nuvem e locais A migração para serviços baseados em nuvem ajuda a reduzir os custos de processamento, aumentar a escalabilidade e apoiar metas de sustentabilidade.
Antes, a TI era envolvida em problemas que não exigiam correções técnicas. Agora, nossas equipes estão capacitadas e o setor de TI pode focar no que realmente importa.
Michael Kister Gerente de TI SOCOMEC

Com automação mais inteligente, as equipes de negócios da SOCOMEC agora conseguem resolver a maioria das exceções de fluxo de trabalho de forma independente — como no processamento de pedidos. Quando um erro é acionado — seja por bloqueios financeiros, falta de estoque ou envio do produto incorreto — a equipe é notificada imediatamente. Eles têm acesso e visibilidade de todo o fluxo de trabalho em um console e podem corrigir o erro com apenas alguns cliques. Kister explica: “No passado, ninguém percebia que um erro havia ocorrido até dias ou semanas depois. E mesmo assim, a TI era acionada por e-mail e assumia que o problema exigia uma atualização, uma alteração em SQL ou alguma outra intervenção técnica que, na verdade, não era necessária.” Agora, a equipe de negócios consegue resolver a maioria das exceções por conta própria, e a TI só é acionada por motivos técnicos.”

Olhando para o futuro, a SOCOMEC pretende implementar ferramentas e fluxos de trabalho semelhantes para oferecer suporte a mais de 400 técnicos especializados. A empresa também planeja adotar microsserviços e DevOps — dois passos que se tornam muito mais viáveis graças à base criada com o IBM webMethods Hybrid Integration.

Cada vida impactada pela SOCOMEC depende de confiabilidade. Ao unir o poder da nuvem, APIs e integração híbrida, a SOCOMEC conquistou maior visibilidade, segurança reforçada e conectividade sem dificuldades. Juntas, essas inovações devem ajudar a SOCOMEC a manter a energia em funcionamento por muitas gerações.
Sobre a SOCOMEC

A SOCOMEC é uma empresa líder em fabricação e serviços elétricos, especializada em distribuição de energia de baixa tensão. Com mais de um século de inovação, sua equipe global de especialistas ajuda a manter data centers, instalações de saúde e infraestrutura crítica operando 24 horas por dia. Em 2022, a Socomec recebeu a classificação “Ouro” da agência independente de avaliação de Responsabilidade Social Corporativa (CSR) EcoVadis, posicionando-a entre os 5% das empresas mais sustentáveis em práticas de negócios e cultura organizacional.

 Componente da solução IBM® webMethods Hybrid Integration
Soluções de integração modernas para a era da IA

A automação impulsionada por IA aumenta a agilidade em APIs, aplicativos, eventos, arquivos e intercâmbio eletrônico de dados (EDI) B2B.

 Saiba mais
Legal

© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, o logotipo da IBM e webMethods Hybrid Integration são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo.

Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados. 