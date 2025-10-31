A SOCOMEC, líder global em energia, obtém visibilidade 360° de fluxos de trabalho e autonomia com integração híbrida
Há mais de um século, a SOCOMEC lidera o caminho na distribuição independente de energia de baixa tensão. Seus dispositivos e serviços elétricos desempenham um papel essencial na manutenção do fornecimento de energia em ambientes críticos, quando e onde isso é mais importante. Embora raramente esteja em evidência, a energia de baixa tensão é utilizada para manter em funcionamento desde data centers e hospitais até redes modulares e armazenamento de energia renovável. É a força invisível que possibilita cuidados que salvam vidas, mantém data centers operando e garante o fluxo de energia renovável — mesmo quando a rede está sob pressão.
Com novos desafios macroeconômicos e interrupções geopolíticas, manter os sistemas de baixa tensão seguros, eficientes e escaláveis tornou-se mais importante do que nunca. Para enfrentar esses desafios, a SOCOMEC adotou uma abordagem radical de integração e automação. Buscando uma solução ponta a ponta que pudesse ser utilizada por todos os membros da equipe, a empresa decidiu implementar a plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration.
Antes da parceria com a IBM, a SOCOMEC dependia de motores de fluxo de trabalho baseados em documentos que exigiam vários aplicativos e correções para acompanhar as demandas modernas. As integrações eram de ponto a ponto e a visibilidade entre sistemas era limitada. “Precisávamos de algo que pudesse orquestrar fluxos de trabalho entre aplicações — internas e externas”, afirma Michael Kister, gerente de TI da SOCOMEC. “Estávamos expandindo o uso de Salesforce e outras ferramentas em nuvem, e precisávamos de uma plataforma que acompanhasse esse ritmo.”
A plataforma IBM webMethods Hybrid Integration oferece integração em tempo real, orquestração centralizada de fluxos de trabalho e gerenciamento de APIs com segurança reforçada. Isso proporcionou à SOCOMEC a flexibilidade necessária para conectar sistemas legados a aplicações modernas de Software como Serviço (SaaS), permitindo a troca de dados sem dificuldades entre departamentos e parceiros. Com os recursos híbridos da solução, a empresa agora pode escalar em ambientes de nuvem e locais sem comprometer o desempenho ou a segurança.
Os recursos analíticos integrados da plataforma fornecem visibilidade profunda sobre o desempenho dos sistemas, permitindo que a SOCOMEC aperfeiçoe continuamente suas operações. Os recursos avançados de segurança ajudam a proteger dados sensíveis em todos os pontos de contato, reforçando a confiabilidade. Em conjunto, esses recursos posicionaram a SOCOMEC para inovar com mais rapidez, mantendo uma base de TI estável e segura.
A migração do ERP da SOCOMEC incluiu integrações para gerenciamento de pedidos, faturamento, controle de estoque e compras. A empresa utilizou o IBM webMethods Hybrid Integration para redesenhar 65 processos de negócios e integrar mais de 100 aplicações. Atualmente, 11 subsidiárias operam com visibilidade de dados completa em 360°. O sistema agora orquestra mais de 10.000 interfaces por dia e se adapta continuamente sempre que novos processos são adicionados.
Com o novo sistema, os clientes, parceiros e distribuidores da SOCOMEC podem visualizar cotações, faturas, remessas e status de pedidos por meio das comunidades do Salesforce, sem a necessidade de intervenção de TI. Kister comenta: "O webMethods nos oferece uma visão centralizada de tudo. Se quisermos mudar uma coisa, podemos ver imediatamente como isso afeta outras áreas."
A SOCOMEC também eliminou a exposição da infraestrutura interna ao substituir uma arquitetura complexa de proxies e firewalls por um único gateway de API. O IBM webMethods Hybrid Integration está equipado com proteção avançada contra ameaças, controles de acesso baseados em função e fluxos de dados criptografados. Esses recursos ajudam a gerenciar a segurança e a conformidade em cada ponto de integração, mesmo com a expansão do sistema em ambientes de nuvem e locais A migração para serviços baseados em nuvem ajuda a reduzir os custos de processamento, aumentar a escalabilidade e apoiar metas de sustentabilidade.
Com automação mais inteligente, as equipes de negócios da SOCOMEC agora conseguem resolver a maioria das exceções de fluxo de trabalho de forma independente — como no processamento de pedidos. Quando um erro é acionado — seja por bloqueios financeiros, falta de estoque ou envio do produto incorreto — a equipe é notificada imediatamente. Eles têm acesso e visibilidade de todo o fluxo de trabalho em um console e podem corrigir o erro com apenas alguns cliques. Kister explica: “No passado, ninguém percebia que um erro havia ocorrido até dias ou semanas depois. E mesmo assim, a TI era acionada por e-mail e assumia que o problema exigia uma atualização, uma alteração em SQL ou alguma outra intervenção técnica que, na verdade, não era necessária.” Agora, a equipe de negócios consegue resolver a maioria das exceções por conta própria, e a TI só é acionada por motivos técnicos.”
Olhando para o futuro, a SOCOMEC pretende implementar ferramentas e fluxos de trabalho semelhantes para oferecer suporte a mais de 400 técnicos especializados. A empresa também planeja adotar microsserviços e DevOps — dois passos que se tornam muito mais viáveis graças à base criada com o IBM webMethods Hybrid Integration.
Cada vida impactada pela SOCOMEC depende de confiabilidade. Ao unir o poder da nuvem, APIs e integração híbrida, a SOCOMEC conquistou maior visibilidade, segurança reforçada e conectividade sem dificuldades. Juntas, essas inovações devem ajudar a SOCOMEC a manter a energia em funcionamento por muitas gerações.
A SOCOMEC é uma empresa líder em fabricação e serviços elétricos, especializada em distribuição de energia de baixa tensão. Com mais de um século de inovação, sua equipe global de especialistas ajuda a manter data centers, instalações de saúde e infraestrutura crítica operando 24 horas por dia. Em 2022, a Socomec recebeu a classificação “Ouro” da agência independente de avaliação de Responsabilidade Social Corporativa (CSR) EcoVadis, posicionando-a entre os 5% das empresas mais sustentáveis em práticas de negócios e cultura organizacional.
