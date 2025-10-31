Antes da parceria com a IBM, a SOCOMEC dependia de motores de fluxo de trabalho baseados em documentos que exigiam vários aplicativos e correções para acompanhar as demandas modernas. As integrações eram de ponto a ponto e a visibilidade entre sistemas era limitada. “Precisávamos de algo que pudesse orquestrar fluxos de trabalho entre aplicações — internas e externas”, afirma Michael Kister, gerente de TI da SOCOMEC. “Estávamos expandindo o uso de Salesforce e outras ferramentas em nuvem, e precisávamos de uma plataforma que acompanhasse esse ritmo.”

A plataforma IBM webMethods Hybrid Integration oferece integração em tempo real, orquestração centralizada de fluxos de trabalho e gerenciamento de APIs com segurança reforçada. Isso proporcionou à SOCOMEC a flexibilidade necessária para conectar sistemas legados a aplicações modernas de Software como Serviço (SaaS), permitindo a troca de dados sem dificuldades entre departamentos e parceiros. Com os recursos híbridos da solução, a empresa agora pode escalar em ambientes de nuvem e locais sem comprometer o desempenho ou a segurança.

Os recursos analíticos integrados da plataforma fornecem visibilidade profunda sobre o desempenho dos sistemas, permitindo que a SOCOMEC aperfeiçoe continuamente suas operações. Os recursos avançados de segurança ajudam a proteger dados sensíveis em todos os pontos de contato, reforçando a confiabilidade. Em conjunto, esses recursos posicionaram a SOCOMEC para inovar com mais rapidez, mantendo uma base de TI estável e segura.