Dê o seu melhor passo.

Varejista global multibilionária fortalece sua presença no setor por meio de autoatendimento e automação com o Terraform.
Na Skechers USA, Inc., o calçado é mais do que funcional, é uma poderosa combinação de inovação tecnológica e identidade pessoal. A coleção de calçados, vestuário e acessórios de estilo de vida e desempenho da Comfort Technology Company está disponível em 180 países e territórios, tanto online quanto em lojas físicas. Visionária, inovadora e sempre antenada às tendências, a Skechers se tornou a marca preferida de milhões de clientes em todo o mundo que buscam se expressar com estilo e conforto em casa e no trabalho.
O compromisso da Skechers com a inovação é igualmente difundido em toda a sua organização de TI. Para se manter à frente da concorrência e oferecer uma experiência ainda melhor ao cliente, a equipe da plataforma de nuvem quis modernizar sua infraestrutura, abandonando seu data center próprio. Mas com as cargas de trabalho distribuídas pelo Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle Cloud e outros provedores de serviços de nuvem, a jornada da empresa na nuvem foi complicada. Para atingir seus objetivos, a empresa precisava de uma abordagem mais automatizada e de autoatendimento.
"Estamos em um caminho de migração para a nuvem há vários anos. Já temos uma quantidade significativa de cargas de trabalho rodando na nuvem, mas um dos maiores desafios, tanto do ponto de vista comercial quanto tecnológico, era: como acelerar esse processo?", questiona Ramon Borunda, Engenheiro Sênior de Plataforma em Nuvem da Skechers.
Como motivação da transformação da nuvem da empresa, a equipe da plataforma de nuvem da Skechers estava fazendo o possível para ajudar seus stakeholders a reavaliar e reestruturar sua infraestrutura. No entanto, vários obstáculos significativos os impediram.
Para começar, as solicitações de recursos enviadas por meio de formulários simples do ServiceNow com perguntas abertas deixaram espaço para interpretação, exigindo muitas idas e vindas entre as partes para esclarecer as necessidades e confirmar as aprovações. O resultado foi um longo período de espera, o que fez com que essa questão se tornasse a principal prioridade da empresa.
O objetivo deles era garantir que, quando um usuário final enviasse uma solicitação pelo ServiceNow, todo o processo se desenrolasse sem dificuldades. Embora certos processos controlados exigissem avaliações, a visão final era um modelo de autoatendimento totalmente automatizado, no qual uma solicitação acionaria ações no back-end e eliminaria etapas manuais.
Além de resolver esses gargalos de solicitação de recursos, a equipe da plataforma de nuvem precisava implementar proativamente a segurança desde o início do processo de provisionamento da nuvem. Na época, os engenheiros de plataforma tinham a liberdade de criar e implementar recursos da maneira que achasse melhor, levando a inconsistências (mesmo entre recursos do mesmo tipo) e a uma maior probabilidade de erro humano. O risco de segurança resultante de recursos de nuvem mal configurados era substancial.
Por fim, a equipe queria estabelecer um objetivo de longo prazo para integrar o FinOps aos seus processos, a fim de trazer mais previsibilidade às despesas e ao orçamento.
Borunda acreditava ter a solução. "Sou um usuário assíduo do Terraform Community Edition há muitos anos, então a ideia de usar o software como serviço (SaaS) fez muito sentido para nós. Adotamos o Terraform porque ele nos permite continuar escrevendo nosso código sem nos preocuparmos com as tarefas administrativas relacionadas", afirma.
O IBM Terraform na plataforma de nuvem HashiCorp fornece à Skechers mecanismos para modernizar a administração e o gerenciamento de sua infraestrutura de dentro para fora. Os formulários do ServiceNow específicos para recursos, com perguntas fechadas e altamente direcionadas, agora fornecem à equipe da plataforma em nuvem todos os detalhes necessários antecipadamente. Um fluxo de trabalho automatizado simplifica as avaliações e aprovações, acelerando o provisionamento e mantendo todas as partes atualizadas.
"Esse fluxo específico tem sido um enorme sucesso com nossos usuários finais. Eles apreciam o fato de serem mantidos a par de tudo, em vez de ficarem em um 'limbo em andamento', sem nenhum progresso real em relação aos seus chamados", observa Borunda.
Práticas de implementação inconsistentes são coisa do passado, assim como os riscos que elas representam. "Aproveitando o Terraform e seu registro privado, temos módulos que podemos reutilizar, o que nos dá consistência na forma como construímos coisas que não tínhamos antes", diz Borunda. "Ter a capacidade de criar módulos reutilizáveis faz uma enorme diferença para minha equipe, nossos usuários finais e, em última análise, nossos clientes."
O Terraform também permite que a equipe integre ferramentas de terceiros ao ciclo de vida de execução, fornecendo projeções de custos, análises de cibersegurança e mecanismos de proteção, preenchendo com sucesso as lacunas de FinOps e segurança.
O Terraform impulsionou os negócios e a jornada de nuvem da Skechers. De acordo com Gabriel Sandoval, gerente sênior de plataforma de nuvem da Skechers, "A mudança para o Terraform nos ajudou a aliviar vários pontos problemáticos. Sem ela, não estaríamos onde estamos hoje."
A integração do ServiceNow com o Terraform reduziu o tempo do fluxo de trabalho de provisionamento de dias ou semanas para horas, melhorando o tempo de lançamento no mercado (TTM) e a experiência do cliente. "Nossos usuários finais estão muito satisfeitos porque agora tudo o que precisam fazer é abrir um chamado e, assim que receberem as aprovações, os recursos serão criados em cerca de quatro minutos", diz Borunda. "Isso faz uma grande diferença na velocidade com que podemos oferecer novas funcionalidades aos nossos clientes."
Borunda também credita à AWS a contribuição para a transformação da Skechers. "Encontramos um verdadeiro parceiro na AWS. Eles oferecem muitos serviços e orientações para que possamos adotar seus serviços corretamente, e apreciamos muito a ajuda deles."
Todas essas melhorias fizeram uma diferença mensurável na forma como seus clientes interagem com a marca. "Quando os clientes estão na loja para comprar um par de sapatos, o tempo de espera no caixa é muito menor. Eles também podem usar diferentes quiosques ou iPads em vez de apenas usar os caixas registradoras reais, o que lhes permite criar laços pessoais com um funcionário dentro da loja", diz Sandoval.
O sucesso da Skechers com o Terraform deixou a equipe ansiosa para explorar como outras tecnologias da HashiCorp (uma empresa IBM) poderiam se encaixar em seus planos de modernização. Atualmente, a empresa está considerando implementar o IBM Vault para intermediação de identidade e gerenciamento de segredos, bem como o Sentinel, o framework de políticas como código dentro do Terraform e outras soluções da HashiCorp. "No que diz respeito à nossa jornada na nuvem, queremos continuar nossa migração, mas também encontrar uma maneira de automatizar totalmente as coisas, e esperamos continuar nossa parceria com a HashiCorp", diz Borunda.
A Skechers, empresa no ranking Fortune 500 com sede no sul da Califórnia, dedica-se há mais de 30 anos a ajudar homens, mulheres e crianças em todo o mundo a terem uma boa aparência e a se sentirem bem. O desenvolvimento de tecnologias de conforto está na base do que elas fazem: oferecer produtos elegantes, inovadores e de qualidade a um preço razoável. Desde a sua diversificada oferta de calçados até uma crescente gama de vestuário e acessórios, a Skechers é uma marca de estilo de vida completa.
© Copyright IBM Corporation. Março de 2025.
IBM, o logotipo da IBM, Terraform e Vault são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em várias jurisdições em todo o mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.