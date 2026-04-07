Dê o seu melhor passo.

Na Skechers USA, Inc., o calçado é mais do que funcional, é uma poderosa combinação de inovação tecnológica e identidade pessoal. A coleção de calçados, vestuário e acessórios de estilo de vida e desempenho da Comfort Technology Company está disponível em 180 países e territórios, tanto online quanto em lojas físicas. Visionária, inovadora e sempre antenada às tendências, a Skechers se tornou a marca preferida de milhões de clientes em todo o mundo que buscam se expressar com estilo e conforto em casa e no trabalho.

O compromisso da Skechers com a inovação é igualmente difundido em toda a sua organização de TI. Para se manter à frente da concorrência e oferecer uma experiência ainda melhor ao cliente, a equipe da plataforma de nuvem quis modernizar sua infraestrutura, abandonando seu data center próprio. Mas com as cargas de trabalho distribuídas pelo Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle Cloud e outros provedores de serviços de nuvem, a jornada da empresa na nuvem foi complicada. Para atingir seus objetivos, a empresa precisava de uma abordagem mais automatizada e de autoatendimento.

"Estamos em um caminho de migração para a nuvem há vários anos. Já temos uma quantidade significativa de cargas de trabalho rodando na nuvem, mas um dos maiores desafios, tanto do ponto de vista comercial quanto tecnológico, era: como acelerar esse processo?", questiona Ramon Borunda, Engenheiro Sênior de Plataforma em Nuvem da Skechers.