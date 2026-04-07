Aumento dos retornos por meio da automação

Como a Riverty conseguiu implementar um fluxo de trabalho de provisionamento único e automatizado, protegendo ao mesmo tempo dados confidenciais.
Com milhões de pessoas dependendo das soluções de pagamento digital da Riverty em 5.000 lojas online, disponibilidade e velocidade são essenciais. Os engenheiros da Riverty criam e mantêm APIs de alta disponibilidade para fornecer um acesso fluido e ininterrupto. Mas eles operavam sob uma estratégia de TI em que uma equipe central atuava como provedora de serviços completos. As solicitações de infraestrutura, desde o provisionamento de ambientes até segredos e atualizações de certificados, se acumularam. Os engenheiros esperaram dias pela resolução dos chamados, atrasando a entrega e gerando atrito.
"Nossa pequena equipe não pode ser o gargalo da nossa grande organização em crescimento", afirma Stephan Kürpick, líder da unidade técnica de pagamento e crédito da Riverty. A gestão de segredos aumentou ainda mais a pressão. A equipe central gerenciava os segredos manualmente no Azure Key Vault, criando acúmulo de tarefas. Essa abordagem manual acarretava o risco de propagação de segredos, credenciais expiradas e atualizações perdidas, levantando preocupações quanto à conformidade e auditoria.
A Riverty precisava de uma plataforma para simplificar o gerenciamento de infraestrutura e segurança, atendendo às expectativas dos desenvolvedores sem precisar construir tudo do zero. Eles encontraram isso na HashiCorp, uma empresa da IBM. A velocidade de implementação também era importante. "Queríamos implementar rapidamente essa plataforma de infraestrutura em vez de gastar um tempo significativo em sua construção e personalização", diz Ozerov.
Com a HashiCorp, a Riverty acelerou sua migração para a nuvem e para um modelo de DevOps, permitindo que os engenheiros trabalhassem de forma mais independente e reduzissem os riscos. Operar em um ambiente global e multi-nuvem no Azure e no Kubernetes tornou a consistência essencial, então a Riverty adotou o IBM® Terraform na plataforma de nuvem HashiCorp para padronizar a infraestrutura como código e automatizar o provisionamento. As equipes agora usam modelos reutilizáveis de autoatendimento para implementar a infraestrutura sob demanda.
Para fortalecer a conformidade, a Riverty adotou o IBM® Vault, protegendo dados confidenciais e gerenciando segredos em escala, com controles de acesso baseados em funções que atendem a requisitos rigorosos de auditoria e regulamentação.
Com uma infraestrutura em constante aprimoramento, a Riverty está agora mais bem equipada não apenas para oferecer soluções financeiras flexíveis aos clientes, mas também para impulsionar a inovação para uma nova era da tecnologia financeira. A plataforma de nuvem HashiCorp oferece suporte à aplicação mais crítica da Riverty, ao mesmo tempo que permite que os engenheiros cheguem ao mercado com mais rapidez e segurança.
Como resultado, a Riverty reduziu o provisionamento de infraestrutura de dias para horas com o IaC de autoatendimento, diminuiu os ciclos de implementação de dias para o mesmo dia por meio de fluxos de trabalho baseados em PR e acelerou as aprovações em 80%. Além disso, a Riverty padronizou-se com as melhores soluções de código aberto, com suporte para ambientes multinuvem. A solução também possibilitou a descoberta automatizada de serviços e o gerenciamento de segredos em centenas de serviços e milhares de nós, ao mesmo tempo em que reduziu o tempo de configuração do balanceamento de carga de 30 minutos para menos de 1 minuto.
A Riverty traz uma nova era de liberdade financeira para as pessoas e empresas, inovando e priorizando as necessidades e preocupações financeiras de seus clientes. Com mais de 4.000 funcionários na Europa e na América do Norte, a empresa de fintech combina tecnologia, dados e otimização de processos para oferecer a última geração de soluções financeiras a milhares de comerciantes e mais de 28 milhões de consumidores em todo o mundo.
© Copyright IBM Corporation. Março de 2026.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.