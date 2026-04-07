Aumento dos retornos por meio da automação

Como a Riverty conseguiu implementar um fluxo de trabalho de provisionamento único e automatizado, protegendo ao mesmo tempo dados confidenciais.

Prédios altos em uma cidade com céu ensolarado.
A sobrecarga operacional causa atrasos e riscos no desenvolvimento

Com milhões de pessoas dependendo das soluções de pagamento digital da Riverty em 5.000 lojas online, disponibilidade e velocidade são essenciais. Os engenheiros da Riverty criam e mantêm APIs de alta disponibilidade para fornecer um acesso fluido e ininterrupto. Mas eles operavam sob uma estratégia de TI em que uma equipe central atuava como provedora de serviços completos. As solicitações de infraestrutura, desde o provisionamento de ambientes até segredos e atualizações de certificados, se acumularam. Os engenheiros esperaram dias pela resolução dos chamados, atrasando a entrega e gerando atrito.

"Nossa pequena equipe não pode ser o gargalo da nossa grande organização em crescimento", afirma Stephan Kürpick, líder da unidade técnica de pagamento e crédito da Riverty. A gestão de segredos aumentou ainda mais a pressão. A equipe central gerenciava os segredos manualmente no Azure Key Vault, criando acúmulo de tarefas. Essa abordagem manual acarretava o risco de propagação de segredos, credenciais expiradas e atualizações perdidas, levantando preocupações quanto à conformidade e auditoria.
50-75% mais rapidez na resolução de chamados com IaC de autoatendimento 10 vezes implementação mais rápida de infraestrutura: de dias a horas 80% redução no tempo de aprovação de solicitações de pull
Precisávamos de uma infraestrutura de autoatendimento sólida e confiável, além de um fluxo de trabalho unificado para todas as nossas equipes de desenvolvimento.
Pavel Ozerov Gerente de Programa Técnico Riverty
Investir em velocidade e escalabilidade

A Riverty precisava de uma plataforma para simplificar o gerenciamento de infraestrutura e segurança, atendendo às expectativas dos desenvolvedores sem precisar construir tudo do zero. Eles encontraram isso na HashiCorp, uma empresa da IBM. A velocidade de implementação também era importante. "Queríamos implementar rapidamente essa plataforma de infraestrutura em vez de gastar um tempo significativo em sua construção e personalização", diz Ozerov.

Com a HashiCorp, a Riverty acelerou sua migração para a nuvem e para um modelo de DevOps, permitindo que os engenheiros trabalhassem de forma mais independente e reduzissem os riscos. Operar em um ambiente global e multi-nuvem no Azure e no Kubernetes tornou a consistência essencial, então a Riverty adotou o IBM® Terraform na plataforma de nuvem HashiCorp para padronizar a infraestrutura como código e automatizar o provisionamento. As equipes agora usam modelos reutilizáveis de autoatendimento para implementar a infraestrutura sob demanda.

Para fortalecer a conformidade, a Riverty adotou o IBM® Vault, protegendo dados confidenciais e gerenciando segredos em escala, com controles de acesso baseados em funções que atendem a requisitos rigorosos de auditoria e regulamentação.
Com o Vault, resolvemos de forma direta o nosso grande risco de expiração de segredos. Quanto mais automatizarmos, mais seguros e em conformidade com as normas nos tornaremos, além de facilitar nosso trabalho como engenheiros.
Pavel Ozerov Gerente de Programa Técnico Riverty
Tecnologia financeira para uma nova era

Com uma infraestrutura em constante aprimoramento, a Riverty está agora mais bem equipada não apenas para oferecer soluções financeiras flexíveis aos clientes, mas também para impulsionar a inovação para uma nova era da tecnologia financeira. A plataforma de nuvem HashiCorp oferece suporte à aplicação mais crítica da Riverty, ao mesmo tempo que permite que os engenheiros cheguem ao mercado com mais rapidez e segurança.

Como resultado, a Riverty reduziu o provisionamento de infraestrutura de dias para horas com o IaC de autoatendimento, diminuiu os ciclos de implementação de dias para o mesmo dia por meio de fluxos de trabalho baseados em PR e acelerou as aprovações em 80%. Além disso, a Riverty padronizou-se com as melhores soluções de código aberto, com suporte para ambientes multinuvem. A solução também possibilitou a descoberta automatizada de serviços e o gerenciamento de segredos em centenas de serviços e milhares de nós, ao mesmo tempo em que reduziu o tempo de configuração do balanceamento de carga de 30 minutos para menos de 1 minuto.
A infraestrutura como código oferecida pelo Terraform é fundamental para manter tudo seguro, em conformidade e estruturado. Isso é um divisor de águas.
Pavel Ozerov Gerente de Programa Técnico Riverty
Sobre a Riverty

A Riverty traz uma nova era de liberdade financeira para as pessoas e empresas, inovando e priorizando as necessidades e preocupações financeiras de seus clientes. Com mais de 4.000 funcionários na Europa e na América do Norte, a empresa de fintech combina tecnologia, dados e otimização de processos para oferecer a última geração de soluções financeiras a milhares de comerciantes e mais de 28 milhões de consumidores em todo o mundo.

 Componentes da solução IBM Terraform IBM Vault
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  1. Saiba mais sobre o Terraform.
Legal

© Copyright IBM Corporation. Março de 2026.

IBM, o logotipo da IBM, Terraform e Vault são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em várias jurisdições em todo o mundo.

Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados. 