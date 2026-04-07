Aumento dos retornos por meio da automação

A Riverty precisava de uma plataforma para simplificar o gerenciamento de infraestrutura e segurança, atendendo às expectativas dos desenvolvedores sem precisar construir tudo do zero. Eles encontraram isso na HashiCorp, uma empresa da IBM. A velocidade de implementação também era importante. "Queríamos implementar rapidamente essa plataforma de infraestrutura em vez de gastar um tempo significativo em sua construção e personalização", diz Ozerov.

Com a HashiCorp, a Riverty acelerou sua migração para a nuvem e para um modelo de DevOps, permitindo que os engenheiros trabalhassem de forma mais independente e reduzissem os riscos. Operar em um ambiente global e multi-nuvem no Azure e no Kubernetes tornou a consistência essencial, então a Riverty adotou o IBM® Terraform na plataforma de nuvem HashiCorp para padronizar a infraestrutura como código e automatizar o provisionamento. As equipes agora usam modelos reutilizáveis de autoatendimento para implementar a infraestrutura sob demanda.

Para fortalecer a conformidade, a Riverty adotou o IBM® Vault, protegendo dados confidenciais e gerenciando segredos em escala, com controles de acesso baseados em funções que atendem a requisitos rigorosos de auditoria e regulamentação.