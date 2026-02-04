Para avançar na sofisticação da manutenção e das operações, a Ricoh concentrou-se primeiro na mudança de mentalidade organizacional. A manutenção e as operações foram reposicionadas não como custos simples, mas como atividades estratégicas que aprimoram o valor do sistema, com funções e expectativas claramente definidas. Como explica Keitsune Hamanaka, Gerente Geral Adjunto, Processos, TI e Dados, Departamento de Estratégia Digital e Diretor do Centro de Controle de TI Corporativo: "estamos dedicando tempo para mudar nossa mentalidade, passando de ver não gastar dinheiro como uma virtude, para investir onde necessário para aumentar o valor do sistema.”
A Ricoh também introduziu práticas modernas, como monitoramento de desempenho sempre ativo, integração contínua e implementação contínua (CI/CD) e gerenciamento de desempenho, melhorando constantemente a visibilidade do sistema e gerando melhorias contínuas nas operações.
Em 2015, a IBM firmou uma parceria estratégica para apoiar a transformação de TI da Ricoh, trabalhando em estreita colaboração com a empresa no desenvolvimento, manutenção e operação de seus sistemas principais. Na primeira fase, as iniciativas incluíram melhorias na produtividade por meio da automação baseada em RPA de tarefas rotineiras, automação de testes aproveitando os ativos existentes e aprimoramento contínuo da qualidade operacional.
Na segunda fase, a Ricoh lançou projetos para modernizar sistemas críticos de produção usando SAP e expandiu o suporte operacional e de manutenção em todo o ambiente SAP mais amplo. Em uma área em que a operação estável é frequentemente dada como certa, a Ricoh adotou uma abordagem estratégica, com equipes nacionais e internacionais trabalhando como uma equipe única e integrada para dar suporte proativo aos sistemas.