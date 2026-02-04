A Ricoh Co., Ltd. (doravante, Ricoh), há muito conhecida por seu negócio de impressoras multifuncionais, anunciou em 2020 sua transformação em uma "empresa de serviços digitais", sinalizando uma mudança em relação ao seu modelo de negócios tradicional centrado em equipamentos de escritório.

Por meio de M&A e da expansão de novos serviços digitais, a Ricoh expandiu seus negócios globalmente, ao mesmo tempo em que apoia as iniciativas de DX dos clientes. Ao mesmo tempo, a empresa buscou eficiência operacional e DX interna modernizando gradualmente os sistemas principais (anteriormente otimizados caso a caso ao longo de mais de 20 anos) em direção a plataformas centradas em SaaS.

À medida que o escopo e as expectativas da TI continuam a se expandir, um desafio importante tem sido o avanço da manutenção e das operações. Como o valor do sistema tende a diminuir imediatamente após o lançamento, o aprimoramento contínuo é necessário para manter a eficácia. No entanto, como a manutenção e as operações são frequentemente vistas como custos de continuidade de negócios, permaneceu uma forte cultura na qual a redução de custos era priorizada em vez dos esforços para aumentar a sofisticação ou criar novos valores.

Para superar essa situação, a Ricoh começou introduzindo uma perspectiva estratégica na manutenção e nas operações, começando com uma mudança completa de mentalidade.