A Resona Holdings, Inc. (Resona HD) tem como objetivo se tornar o principal banco de varejo do Japão, priorizando integridade, confiança e transparência. Como parte desse esforço, reconheceu a necessidade de uma solução tecnológica que combata ameaças de crimes financeiros com foco em prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (AML/CFT). A Resona HD decidiu construir uma infraestrutura ágil que pudesse se integrar sem dificuldades com os sistemas existentes.