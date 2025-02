Para continuar líder no setor de telecomunicações em constante evolução, o Proximus Group (provedor de serviços digitais, comunicação e soluções de TIC na região do Benelux) precisava mudar seu modelo operacional para funcionar como uma organização nativa digital mais enxuta.

Mudar a forma como as equipes de DevOps trabalhavam foi fundamental para essa mudança. "Usamos uma metodologia tradicional em cascata", diz Anneries Geusens, Gerente de Estratégia do Escritório de Gerenciamento de Projetos da Proximus. "Tínhamos algumas ilhas de equipes usando a metodologia Ágil. Mas chegou o momento em que precisávamos de um framework Ágil maior.

Para enfrentar esse desafio, a Proximus iniciou uma transição em larga escala para a metodologia Ágil em 2020. Na época, as equipes utilizavam uma combinação de ferramentas e planilhas existentes para gerenciamento de projetos e portfólios. No entanto, elas logo perceberam que as ferramentas que estavam usando não apoiariam sua mudança para uma estrutura Ágil em escala.

"Estávamos tendo dificuldades com nosso conjunto de ferramentas", diz Geusens. “Tínhamos o Planview, combinado com uma ferramenta desenvolvida internamente há 20 anos e muitos arquivos do Excel. As pessoas estavam fazendo todo o trabalho sozinhas, e era muito difícil alinhar todos esses diferentes arquivos do Excel. Sempre havia problemas de qualidade de dados. Era preciso muito esforço manual, o que era demorado e ineficiente.”

Dadas as deficiências do conjunto de ferramentas existente, a equipe da Proximus começou a procurar um produto melhor de gerenciamento de portfólios. "Estávamos procurando uma ferramenta que pudesse nos dar uma visão completa de nossa estratégia, permitir a divisão do trabalho em histórias de usuários e apoiar nossa transição para um framework Ágil", diz Geusens.

Foi nessa época que a equipe da Proximus descobriu o IBM Targetprocess (link externo a ibm.com), que as organizações usam para conectar equipes, produtos e portfólios aos objetivos de negócios e escalar o Ágil em toda a empresa. Uma demonstração do IBM Targetprocess, juntamente com uma avaliação de diferentes ferramentas no mercado, convenceu a equipe de que o IBM Targetprocess era a melhor opção.

De acordo com Geusens, "Foram a visualização e a flexibilidade que se destacaram. É tão intuitivo. Não tivemos esse mesmo sentimento em relação às outras ferramentas que avaliamos".