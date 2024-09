Com mais de 27 mil estudantes matriculados em mais de 200 cursos, a prioridade da Universidade Estadual de Portland é garantir que cada aluno receba uma educação realmente enriquecedora. Isso exige um excelente planejamento e uma ótima gestão de recursos.

Alison Nimura, diretora da equipe de business intelligence da Universidade Estadual de Portland, detalha: "Seja monitorando matrículas, aconselhando alunos ou fazendo o orçamento para o próximo ano, quase todos os aspectos da vida universitária dependem do acesso rápido aos principais dados de desempenho e relatórios essenciais para as atividades. Temos cerca de 1,5 mil usuários do Cognos, e muitos de nossos departamentos operacionais simplesmente não seriam capazes de funcionar sem os relatórios precisos e intuitivos que disponibilizamos diariamente.

"Por muitos anos, temos usado o IBM Cognos para ajudar com relatórios em toda a universidade, com grande sucesso. Mas há muitas oportunidades de melhoria: estamos sempre nos envolvendo com unidades acadêmicas e pessoal administrativo para descobrir como levar nossos recursos de relatórios para o próximo nível".

Depois de receber feedback de vários usuários, a equipe de business intelligence da universidade identificou várias maneiras de aprimorar os relatórios em toda a universidade.

Alison Nimura continua: "Nossos usuários queriam melhorar a aparência de nossas ferramentas de geração de relatórios, com uma interface mais moderna que permitisse adaptar e personalizar os dashboards para atender às suas necessidades individuais. Também vimos o potencial de uma interface de usuário mais intuitiva que ajudaria ativamente os usuários a explorar diferentes maneiras de exibir informações".

Por exemplo, a equipe de business intelligence identificou vários casos de uso de visualizações que podem ajudar os usuários a interpretar dados de geolocalização com maior precisão.

"As ferramentas que tínhamos só permitiam a visualização de dados em mapas mundiais ou nacionais", explica Alison Nimura. "Queríamos nos aprofundar muito mais e analisar os dados geográficos em nível estadual, municipal ou até mesmo no campus".

Ela ainda acrescenta: "Os usuários também disseram que gostariam de ter maior controle sobre o envio de seus dados para o Cognos. Nas épocas mais corridas do ano, como períodos de matrícula de alunos, o fato de ter que esperar que a equipe TI adicione dados ao nosso data warehouse central às vezes pode atrasar os trabalhos de missão crítica".