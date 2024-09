Autoridade do Porto de Rotterdam

Conhecimento de uma plataforma de IoT no porto de Roterdã, chamado de "Plataforma de infraestrutura inteligente". O objetivo desta plataforma é permitir que todos os casos de IoT relacionados com Infraestrutura inteligente aterrissem nesta plataforma para poder ser o porto mais inteligente do mundo e ter navios navegando de forma autônoma no porto até 2030.