O Plastic Bank está criando novos ecossistemas de reciclagem ética em muitas comunidades costeiras. A organização criou seus primeiros ramos no Haiti, Filipinas e Indonésia, e lançou recentemente operações no Brasil e Egito. Os membros que coletam plástico são recompensados com tokens digitais que podem ser trocados através do aplicativo do Plastic Bank por necessidades básicas como mantimentos, combustível para cozinhar, mensalidades escolares, seguro saúde e muito mais. O "Plástico social" processado é então reintegrado em produtos e embalagens como parte de uma cadeia de suprimentos de loop fechado.

Hoje, o Plastic Bank concluiu mais de 100.000 transações em aproximadamente 280 locais – com crescimento exponencial no horizonte. À medida que cresce, o Plastic Bank procura maximizar seu impacto positivo nas comunidades em que está ativo e construir novas parcerias.

Frankson continua, "Além dos nossos acordos com marcas globais como SC Johnson, Henkel, Aldi, dm-drogerie markt e Carton Pack, recentemente firmamos uma parceria com o Gojek. Como um dos maiores provedores de pagamento digital do mundo, a Gojek vai nos ajudar a eliminar gradualmente os pagamentos em dinheiro na Indonésia, uma abordagem que queremos replicar globalmente."

Frankson explica: "Estamos entrando em uma fase de rápido crescimento, e é vital que estejamos prontos. Nosso modelo depende da confiança e transparência. Os meios de subsistência de nossos membros dependem de que eles sejam capazes de salvar e resgatar seus tokens digitais localmente de forma confiável. Só podemos monetizar resíduos plásticos se pudermos reciclá-los de forma eficaz. Em breve, a plataforma Plastic Bank se expandirá para se tornar uma plataforma de propósito global para qualquer pessoa no planeta fazer contribuições significativas para parar o plástico dos oceanos."

Frankson explica: "Para dar vida às nossas ambições globais, precisamos ampliar nossos sistemas e processos sem nunca comprometer nossos princípios. Ao mesmo tempo, identificamos novas maneiras de atender às comunidades e beneficiar o meio ambiente, o que significa adicionar continuamente novos recursos e funções ao aplicativo do Plastic Bank."