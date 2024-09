"Atualmente, a transformação digital impactou positivamente os negócios de Upstream, proporcionando uma infraestrutura de TI melhor, uma gestão aprimorada de dados e maior capacidade de processamento por meio da nuvem", acrescenta Dzulkarnain. "A transformação digital e tecnológica acima impactou nosso pessoal em maior eficiência de trabalho e melhor tomada de decisão. Além disso, essas melhorias na eficiência do trabalho têm continuamente aprimorado o equilíbrio entre vida profissional e pessoal de nossos colaboradores, auxiliando-os a desempenhar melhor."

A PETRONAS adotou novas maneiras de trabalhar e cocriou a UP usando metodologias ágeis. Práticas ágeis de desenvolvimento forneceram estrutura, alinhamento, qualidade e transparência em toda a equipe e mantiveram o desenvolvimento de aplicativos se movendo rapidamente. "Estávamos lançando novos recursos em produção uma ou duas vezes por semana", diz Irene WM How, parceira de entrega da UP, Associate Partner, Malaysia Hybrid Cloud Transformation for IBM Consulting. “Estávamos indo mais rápido do que o ágil típico.”

Enquanto as cerimônias do scrum e as ferramentas ágeis mantiveram o projeto no caminho certo, o principal benefício do método ágil foi a capacidade da equipe de permanecer focada nos resultados comerciais e remover quaisquer obstáculos que estivessem impedindo a realização desses resultados.

O aplicativo inicial foi tão bem recebido que a PETRONAS e a IBM Consulting logo começaram a expandir seus recursos e alcance. A UP cresceu e se tornou uma plataforma estratégica de negócios corporativos com canais web e aplicativos móveis para usuários internos e externos. Os usuários da UP podem acessar conteúdo selecionado em todos os domínios de negócios e agir com base nesses dados.