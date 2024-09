"A Otsuka Corporation, prestadora líder de serviços de tecnologia da informação, tem orgulho de fortalecer sua parceria com a IBM. Usamos o Watson desde 2017 e já tivemos ótimos resultados. Agora, estamos animados com o watsonx.ai e ansiosos para explorar seus modelos de base, que podem aumentar ainda mais a qualidade do nosso atendimento ao cliente e das atividades de venda."



Takahiro Jinushi

Diretor administrativo sênior, Centro de automação de marketing

Otsuka Corporation