À medida que as empresas se esforçam para acompanhar a transformação digital, a NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd na Malásia as apoia com serviços de TI ágeis e eficientes. A empresa utiliza soluções de armazenamento IBM FlashSystem para fornecer armazenamento de dados ultrarrápido, que também é altamente flexível, compacto e eficiente, possibilitando alto desempenho e taxas competitivas.